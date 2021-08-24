Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет

59 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чарли Уоттс вошел в состав Rolling Stones еще в 1963 году

Ударник Rolling Stones Чарли Уоттс, чей талант и харизма на протяжении более чем полувека во многом были движущей силой группы, скончался в возрасте 80 лет.

Незадолго до этого он неожиданно отказался от участия в турне группы, которое было отложено из-за пандемии, сославшись на состояние здоровья (ранее он лечился от рака горла), и даже подобрал себе замену в лице Стива Джордана, долгое время игравшего с Китом Ричардсом в X-Pensive Winos.

Дань уважения музыканту отдали многие звезды, в том числе сэр Пол Маккартни, сэр Ринго Старр и сэр Элтон Джон.

"Милейшим человеком, фантастическим ударником, надежным как скала" назвал Чарли Уоттса Пол Маккартни..

"Печальный день, - написал в "Твиттере" Элтон Джон, - Чарли Уоттс был гениальным ударником, стильным парнем и великолепным товарищем".

Брайан Уилсон из Beach Boys признался, что был поражен известием о смерти Уоттса, которого он тоже назвал блестящим музыкантом.

Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне в семье водителя грузовика и поначалу музыка мало его интересовала, однако в 14 или 15 лет он увлекся джазом.

Раздобыв банджо, он отломал его гриф и стал играть на деке как на барабане. После этого родители, почувствовав его тягу к музыке, купили ему ударную установку.

Со своими будущими товарищами Уоттс впервые встретился в подвале лондонского клуба "Илинг" и вскоре принял приглашение Алексиса Корнера, став ударников в его группе Blues Incorporated, где, кстати, вокалистом был не кто иной как Мик Джагер.

Джагер уже тогда набирал людей в собственную группу Rollin' Stones, и вскоре Уоттс присоединился к Киту Ричардсу, Брайану Джонсу, Биллу Уайману и Иэну Стюарту, заменив ударника Тони Чэпмена, которого остальные участники группы считали слабым звеном.

"Честно говоря, это от Брайна, Мика и Кита я узнал, что такое ритм-энд-блюз, потому что раньше не имел об этом никакого понятия", - признавался позже Уоттс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чарли Уоттс в 1964 году

Впрочем, это не помешало ему удачно влиться в коллектив и внести свой весомый вклад в первые хиты группы как в Великобритании, так и в США, где их первым чарт-топпером в 1965 стала композиция "(I Can't Get No) Satisfaction", за которой последовали "Paint It Black" (1966), "Ruby Tuesday," "Dandelion," "We Love You" и "She's a Rainbow" (все 1967 года).

С 1971 по 1981 год Уоттс принял участие в записи восьми альбомов группы, поднявшихся на вершину хит-парада, и в трех мировых турне, ставших самыми кассовыми событиями в музыкальном мире того времени.

К сожалению, тогда же музыкант пристрастился с героину, и зависимость стала такой сильной, что в 1978 году он даже потерял сознание во время студийной записи "Some Girls". Музыкант окончательно завязал с наркотиками лишь в 1986 году.

Несмотря на обострившийся конфликт между Джаггером и Ричардсом, каждый из которых по-своему видел будущее группы, Уоттс оставался верен своим друзьям, и хотя гастроли 80-х дались ему с большим трудом, он честно отыграл все концерты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сэр Мик Джаггер и Чарли Уоттс в 2005 году

После того, как Кит и Мик вновь нашли общий язык, Уоттс в период с 1989 по 2005 годы записал с ними четыре студийных альбома, за которыми последовали масштабные гастроли, вновь побившие все международные рекорды.

Несмотря на почтенный возраст группы, музыканты успели отметиться и в новом тысячелетии гастролями, которые проходили на мировых аренах в 2012-16 годах.

Автор фото, Getty Images

В отличие от других музыкантов группы, образ жизни которых часто напоминал скандальные сюжеты из мыльных опер, жизнь самого Уоттса была тихим домашним раем. Женившись в 1964 году на своей девушке Ширли, он всю жизнь оставался с ней.