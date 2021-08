Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет

Впрочем, это не помешало ему удачно влиться в коллектив и внести свой весомый вклад в первые хиты группы как в Великобритании, так и в США, где их первым чарт-топпером в 1965 стала композиция "(I Can't Get No) Satisfaction", за которой последовали "Paint It Black" (1966), "Ruby Tuesday," "Dandelion," "We Love You" и "She's a Rainbow" (все 1967 года).