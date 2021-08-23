Дайджест: Меркель угрожает санкциями из-за "Северного потока", талибы готовятся к битве за Панджшер. Главное 23 августа

35 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время встречи Меркель и Зеленского в Киеве

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время визита в Киев, что ее страна готова инициировать новые экономические санкции против России, если Москва будет использовать газопровод "Северный поток-2" в качестве внешнеполитического оружия.

Ранее Меркель отказалась выступить против завершения строительства газопровода, который предназначен для доставки российского газа в обход Украины. Однако она подчеркнула, что Киев должен получить гарантии, что Россия заключит с ним договор о транзите газа после 2024 года, когда истекает нынешний контракт.

Доставка газа является для Украины важнейшим источником валютных поступлений. Недавно мы рассказывали о реакции западных обозревателей на договор между Германией и США, который позволяет закончить строительство "Северного потока-2".

Впрочем, в пятницу США ввели новые санкции против судов и компаний, принимающих участие в строительстве "Северного потока-2".

На совместной пресс-конференции с Меркель в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" - это проект исключительно политический. "Я считаю, что это оружие. Я считаю, что неправильно не замечать, что это опасное оружие не только для Украины, но и для всей Европы, - цитирует Зеленского агентство УНИАН. - Это настолько опасно, что даже сейчас, когда "Северный поток-2" еще не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе… Поэтому это вопрос политический и вопрос безопасности. Я не считаю, что это экономический вопрос".

Меркель при этом пообещала, что если Россия воспользуется новым газопроводом для оказания политического давления на Украину, Москву жду новые санкции. "Мы ясно заявили, что потребуем новых санкций в рамках Европы, если подтвердится подозрение, что газопровод используется как оружие", - сказала немецкий канцлер.

В пятницу Меркель, вскоре покидающая должность канцлера, побывала с визитом в Москве.

Талибы отправляют бойцов на захват Панджшера

Исламистское движение "Талибан" (в России признано экстремистским и запрещено) заявило, что направляет бойцов для захвата провинции Панджшер на северо-востоке Афганистана. Абсолютное большинство жителей этого региона - этнические таджики; это одна из последних территорий страны, не находящихся под контролем талибов.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Беженцев из Афганистана в числе прочего эвакуируют на британских военных самолетах

В своих социальных сетях "Талибан" сообщил, что к Панджшерскому ущелью отправятся вооруженные люди, поскольку "местные государственные чиновники отказались передать его мирным путем".

Вместе с тем, лидер расположенного в Панджшере движения сопротивления талибам Ахмад Масуд заявил, что готов к переговорам о формировании общего правительства, чтобы избежать противостояния. При этом он дал понять, что подконтрольные ему силы могут оказать талибам вооруженное сопротивление.

Подробнее о ситуации в Панджшере читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Другие важные события в Афганистане:

США направят 18 самолетов коммерческих авиакомпаний для эвакуации людей из аэропорта Кабула, где сейчас находятся тысячи тех, кто пытается сбежать от режима талибов.

Во время эвакуации, которая началась после взятия Кабула талибами, уже погибли по меньшей мере 20 человек. Некоторые из них были убиты из огнестрельного оружия, некоторые стали жертвами давки и крайне высокой температуры воздуха. Вместе с тем, в воскресенье эвакуация проходила немного более организованно.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что на за прошедшую неделю на американских самолетах из Афганистана было вывезено почти 28 тыс. человек - американцев, афганцев и граждан других стран.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что по его инициативе во вторник пройдет виртуальная встреча лидеров "Большой семерки", которые обсудят ситуацию в Афганистане.

Мы рассказываем о последних событиях в Афганистане в режиме реального времени.

Наш корреспондент Ольга Просвирова также отвечает на вопрос, можно ли верить утверждениям талибов, что они больше не будут помогать террористическим организациям, причастным к нападениям на США и другие западные страны.

В Киеве начинается форум "Крымская платформа"

В понедельник Украина принимает крупнейшее международное событие за время независимости - форум "Крымская платформа", на котором украинские власти надеются обсудить пути возвращения полуострова, аннексированного Россией.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украина и большинство стран мира считают, что Россия незаконно аннексировала Крым

Кроме Украины, в конференции примут участие правительственные делегации 44 стран: США, всех членов ЕС Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. В их числе будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы соответствующих государств на Украине.

В Киеве рассчитывают, что "Крымская платформа" станет постоянной площадкой, которая поможет со временем вернуть Украине Крым, потерянный в 2014 году. Однако Россия выражала протест против проведения саммита: незадолго до его начала Москва ввела персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.

О форуме "Крымская платформа" рассказывает наш корреспондент в Киеве Святослав Хоменко.

Шторм "Генри" ударил по Восточному побережью США

На Восточное побережье США обрушился тропический шторм "Генри". Хотя он частично потерял силу и больше не квалифицируется как ураган, скорость ветра достигала 95 км в час, без электричества остались более 120 тыс. домов. Позже электроснабжение части домов удалось восстановить. В числе пострадавших - штаты Род-Айленд, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Автор фото, USA TODAY NETWORK via REUTERS Подпись к фото, Наводнение в Нью-Джерси

Несколько миллионов жителей региона Новая Англия предупреждены о возможном резком повышении уровня моря, наводнениях, падении деревьев и перебоях с электричеством.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что опасается наводнения на реке Гудзон. Из-за сильного ветра пришлось остановить концерт в Нью-Йорке, посвященный возвращению города к активной жизни после пандемии коронавируса; перед аудиторий в 60 тыс. человек в числе прочих выступали Брюс Спрингстин, Патти Смит, Пол Саймон и Барри Манилов.

Кроме того, как сообщает телеканал Си-би-эс, в результате вызванных сильными осадками наводнений в штате Теннесси на юге США погибли по меньшей мере 22 человека, еще 20 остаются пропавшими без вести.

Путин обещал пенсионерам по 10 тыс. рублей

Президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями "Единой России", что все российские пенсионеры должны получить единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Это решение, по его словам, может быть принято после того, как правящая партия создаст свою фракцию в новой Думе.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Путин на встрече с "Единой Россией"

"На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. руб. должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС", - цитирует Путина Интерфакс. Президент также предложил выплатить всем военнослужащим по 15 тыс. рублей.

Вместе с тем, критики российской власти обратили внимание, что заявление Путина о выплате сделано незадолго до выборов в Государственную думу - и на встрече с партией "Единая Россия", рейтинги которой падают. "То, что Путин предлагает взятку […] россиянам за то, что они проголосуют за "Единую Россию", не только совершенно возмутительно, вне всяких рамок приличия, но и демонстрирует, что дела у партии власти совсем не в порядке. Раз на поднятие рейтинга подрядили даже Путина", - написал в "Твиттере" популярный блогер Рустем Адагамов.

30 лет после ГКЧП

В дни 30-летия неудавшейся попытки государственного переворота в Советском Союзе, осуществленной членами ГКЧП, мы публикуем воспоминания участников тех событий и оцениваем последствия произошедшего.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Митинг на Красной площади 22 августа 1991 года

А еще прочитайте о том, как 21 августа 1991 года 19-летнему журналисту Георгию Урушадзе удалось первому дозвониться до президента СССР Михаила Горбачева.

Наши корреспонденты Сергей Горяшко, Максим Ломакин и Татьяна Преображенская рассказывают о последствиях путча в подкасте "Что это было".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, и как события августа 1991 года стали моментом единения для журналистов.

О том, как развивались события в те исторические дни, можно прочитать в "Твиттере" российского журналиста Алексея Новоселова, который подготовил поминутную хронику путча.

Фаны сорвали футбольный матч во Франции

Футболисты клубов "Ницца" и "Марсель" не смогли закончить встречу в высшем дивизионе Франции после того, как на поле прорвались болельщики.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Футбольный матч был прерван из-за неспортивного поведения болельщиков

Инцидент произошел после того, как кто-то из фанатов "Ниццы" попал бутылкой в полузащитника гостей Димитри Пайета, а тот запустил ее обратно на трибуны. В ответ болельщики "Ниццы" массово выбежали на поле и начали нападать на игроков.

После долгого перерыва хозяева вышли, чтобы доиграть матч, но сделать это отказались футболисты "Марселя", некоторые из которых получили травмы во время инцидента.

Умер последний из братьев Эверли

В США скончался Дон Эверли - последний остававшийся в живых член легендарного дуэта The Everly Brothers, оказавшего огромное влияние на развитие рок-музыки. Ему было 84 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дон и Фил Эверли во время концерта в Нью-Йорке

Дон Эверли и его брат Фил получили всемирную известность в конце 1950-х - начале 1960-х годов. Их мелодичный вокал стал образцом для подражания для многих классических рок-групп, в том числе "Битлз" и Simon and Garfunkel. Журнал "Роллинг стоун" назвал The Everly Brothers "самым важным вокальным дуэтом в рок-музыке".

Фил Эверли умер в 2014 году в возрасте 74 лет.

Тони Блэр: "слабоумное" решение о выводе войск из Афганистана

Газета Sunday Times (нужна подписка) публикует колонку бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, в которой он в самых жестких выражениях критикует американское руководство за вывод войск из Афганистана. Принятое Трампом и осуществленное Байденом решение, Блэр называет "решением слабоумных". А сам уход - трагическим и опасным.

Автор фото, Crown Copyright Подпись к фото, Тони Блэр во время визита в Афганистан, фото 2006 года

В своей колонке экс-премьер, в свое время являвшийся одним из архитекторов вторжения западных войск в Афганистан, пишет, что из-за этого "глупейшего решения" доверие к США подорвано, все джихадистские группировки мира ликуют, а Запад теряет свои позиции и рискует оказаться в реальности, где доминируют Россия и Китай. Причиной происходящего Тони Блэр считает политический раскол внутри США, который зашел так далеко, что лишает Америку её прежней мощи.

Он признает, что в афганской и ближневосточной эпопее Запад наделал много ошибок. В частности, к борьбе с исламизмом надо было подходить так же, как в свое время к борьбе с коммунизмом - понять, что это потребует очень длительного времени и делать упор на стратегию, а не на тактику. "[Борьба с коммунизмом] длилась 70 лет. И ни разу на этом пути нам не приходило в голову сказать: "мы уже так долго в этом варимся, давайте просто оставим эту затею". Мы знали, что у нас должна быть воля, стойкость и возможности довести дело до конца. Мы понимали, что имеем дело с реальной угрозой, и объединились целыми странами, чтобы справиться с ней", - пишет Блэр.

Он даже советует правительству США в вопросе упорства брать пример с Владимира Путина, который на протяжении десяти лет помогал диктатуре Башара Асада уцелеть, потому что считал, что это в российских интересах, - и добился своего.

Уход из Афганистана и курс США на изоляционизм придадут смелости стратегическим соперникам Запада, считает бывший британский премьер. "Россия, Китай и Иран непременно воспользуются этим", - пишет он.

NYT: Россия может стать главным посредником в Афганистане

Талибы попросили Россию выступить посредником в переговорах с афганскими правительственными силами, удерживающими оборону в Панджшерском ущелье и некоторых других районах, и это, пишет New York Times (нужна подписка), может быть увертюрой к обретению Россией новой особой роли в Афганистане.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Силы безопасности Афганистана под национальными знаменами страны все еще удерживают некоторые районы. России предстоит донести до них позицию талибов

По словам российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова, талибы просят передать жителям и защитникам Панджшера, что до сих пор они не применяли силу для захвата территории и рассчитывают на мирный исход ситуации, например, на достижение политического соглашения.

Россия готова на любое посредничество, лишь бы не допустить проникновение талибов в страны Центральной Азии, пишет NYT.

Панджшер стал символом сопротивления исламистам еще в 1990-х годах, но в отличие от той ситуации, сейчас ключевая артерия, связывающая ущелье с Таджикистаном, через которую осуществляется снабжение, находится в руках боевиков. И Россия, являясь ведущей силой по обеспечению безопасности в Центральной Азии, вынуждена идти на контакт, сказано в публикации.

Война в Афганистане заканчивается победой талибов уже во второй раз за последние несколько десятилетий. Ранее сторонники этого движения захватили власть в стране вскоре после вывода советских войск, которые пытались поддерживать лояльный Москве режим.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Просоветский режим в Афганистане продержался несколько лет после вывода войск СССР

Наш корреспондент Григор Атанесян сравнивает политику, которую проводили в Афганистане США, с действиями Советского Союза - и находит между двумя войнами много общего.

…И снова о 30-летии неудавшегося путча 1991 года. Наш корреспондент Илья Барабанов рассказывает о причинах переворота и о том, как он начался и закончился.