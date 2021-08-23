Задержанного на Лубянке журналиста RT Илью Васюнина отпустили из полиции спустя два дня

час назад

Автор фото, VICTORIA ODISSONOVA/NOVAYA GAZETA Подпись к фото, После задержания на Лубянке Илью Васюнина оставили на две ночи в ОВД "Мещанское"

Административное дело корреспондента телеканала RT Ильи Васюнина, задержанного на Лубянке на субботнем пикете в поддержку СМИ, переквалифицировали, и его отпустили из полиции. Акции солидарности с журналистами и изданиями, внесенными в список "иноагентов", прошли и в других городах. Представитель Кремля заявил, что закон один для всех.

"Дело переквалифицировали с части 8 статьи 20.2 [КоАП РФ] на часть 5, она не предусматривает административного ареста. Мы сейчас оформляемся и выходим [из отдела полиции]", - сказал Би-би-си адвокат Васюнина Сергей Тельнов. Позже он сообщил, что Васюнина отпустили даже без протокола, но с обязательством о явке.

Пикеты за свободу прессы прошли в субботу 21 августа у главного здания ФСБ - на следующий день после внесения в реестр СМИ-"иноагентов" телеканала "Дождь" и издания "Важные истории".

Полицейские задержали на Лубянке 12 человек. По данным "ОВД-Инфо", в полицию забрали восемь журналистов, двоих активистов и двоих студентов журфака МГУ. На задержанных журналистов составили протоколы о нарушении установленного порядка проведения акции протеста (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ, по которой грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей), сообщал адвокат Дмитрий Захватов.

На Васюнина, который до RT работал в том числе на "Дожде", протокол составили по более жесткой части статьи о повторном нарушении правил проведений акций (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Это значит, что его уже задерживали на акции протеста.

Журналист провел две ночи в полиции, где его оставили до суда. В итоге в понедельник дело переквалифицировали на "неарестную" статью.

На пикет в субботу Васюнин вышел с плакатом с надписью "Хватит тут устраивать Украину". Российские власти регулярно обвиняют Киев в нарушении свободы слова, имея в виду действия в отношении СМИ, которые украинские власти считают пророссийскими. Телеканал RT получает государственное финансирование.

Новые "иноагенты"

В пятницу, 21 августа, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, было добавлено девять новых пунктов, их общее число достигло 43.

Помимо "Дождя" и "Важных историй", в него внесли семь журналистов "Историй", включая главреда Романа Анина. В список попал и руководитель общественной организации "Якутия - наше мнение" Степан Петров.

При этом "Дождь" стал первым полностью российским медиа, включенным в реестр СМИ-"иноагентов". По отношению к телеканалу была применена новая норма закона "О СМИ", которая появилась в конце 2019 года - она позволяет причислять к иноагентам любого человека или российское юрлицо, если они распространяют материалы СМИ-иноагента и получают иностранное финансирование.

До декабря 2020 года в реестре средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, который минюст ведет с 2017 года, было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода").

В декабре в реестр были впервые включены физлица (пять журналистов), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ, а с начала этого года СМИ-иноагентами признали уже семь изданий и 20 человек.

В апреле к ним причислили "Медузу" и "Первое антикоррупционное СМИ", в мае - VTimes, а в июле - The Insider.

Физлицами, выполняющими функции СМИ-иноагента, власти объявили, в частности, четырех журналистов и главного редактора издания "Проект", а само СМИ признали нежелательной организацией, после чего оно объявило о закрытии.

В Кремле утверждают, что системная работа по признанию независимых СМИ "иностранными агентами" в России не ведется. Комментируя ситуацию с "Дождем", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что министерство юстиции "выполняет свои функции" и не может "вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ".

Санкции же президента Украины Владимира Зеленского против российских СМИ Песков назвал зачисткой информационного поля и удушением свободы слова.

Пикеты в защиту журналистов

В пикет на Лубянку в числе других журналистов вышла бывшая сотрудница "Проекта" Соня Гройсман (внесена минюстом в реестр СМИ-"иноагентов"). На ее плакате была фраза "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента...", которой журналисты-"иноагенты" обязаны сопровождать все свои публикации.

В воскресенье, как уже сообщала Би-би-си, пикеты в защиту свободы прессы прошли в центре Пскова, в них принял участие главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин (также как физлицо включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Журналисты стояли в пикетах на площади Ленина у памятника княгине Ольге и на соседней Октябрьской площади. Камалягин вышел с плакатом: "Смотри "Дождь" и "Важные истории". Люби котиков и иноагентов". Его плакат тоже сопровождался пометкой, что эта информация распространена "иностранным агентом".

Автор фото, Victoria Odissonova/Novaya Gazeta Подпись к фото, Среди задержанных на Лубянке была журналистка The Bell Юлия Старостина, ранее работавшая в признанном нежелательным "Проекте"

В понедельник в Хабаровске у здания регионального управления ФСБ несколько журалистов провели пикеты солидарности с независимыми СМИ и журналистами, признанными "иностранными агентами". Пикетчики держали в руках плакаты в поддержку "Дождя", обошлось без задержаний.

Летом было объявлено о закрытии "Проекта", признанного нежелательной организаций, а также "Открытых медиа" и "МБХ медиа", связанных с Михаилом Ходорковским.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко и Роман Анин из "Важных историй" заявили, что их СМИ продолжат работу, и начали выполнять требования маркировки пометкой "иностранный агент".

Бывший главный редактор "Проекта" Роман Баданин (как физлицо внесен в реестр СМИ-"иностранных агентов") в интервью New York Times, которое вышло в понедельник, объявил, что его новое издание будет называться "Агентством". Он пошутил, что это сделано в знак уважения к статусу "иноагент".