Паралимпиада в Токио 2020: медальный зачет

Медали Паралимпиады

Паралимпийские игры в Токио 2020, несмотря на пандемию Covid-19, стали самыми успешными: в них участвуют 4 400 спортсменов в 540 соревнованиях по 22 видам спорта. На этой странице вы можете узнать медальный зачет. Таблица обновляется, первые награды ожидаются 25 августа 2021 г.