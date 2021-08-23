Паралимпиада в Токио 2020: медальный зачет
Паралимпийские игры в Токио 2020, несмотря на пандемию Covid-19, стали самыми успешными: в них участвуют 4 400 спортсменов в 540 соревнованиях по 22 видам спорта. На этой странице вы можете узнать медальный зачет. Таблица обновляется, первые награды ожидаются 25 августа 2021 г.
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