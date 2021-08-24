Коронавирус в мире: пятерка футбольных лиг потеряла два миллиарда,Германия меняет критерии для локдаунов

28 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом сезоне английская Премьер-лига (на фото) и французская Лига 1 полностью вернули фанатов на трибуны. В прошлом сезоне их отсутствие дорого обошлось

Германия отказывается от числа заражений как критерия для локдаунов, в Англии и Уэльсе за неделю умерли почти 600 человек; пятерка главных футбольных лиг Европы потеряла на болельщиках два миллиарда евро. Главное о пандемии на сегодня.

Во всем мире с начала пандемии зарегистрированы 213 млн заражений, умерли, по официальным подсчетам, 4,44 млн человек.

Полностью вакцинированы 1,92 млрд, это почти четверть населения Земли.

Германия меняет критерии

Автор фото, AFP Подпись к фото, Правительство Ангелы Меркель решило, что теперь, когда большинство привито и болеет в легкой форме, нужно ориентироваться на число госпитализаций, а не общее число заражений

Германия решила отныне ориентироваться не на число заражений, а на число госпитализаций. Об этом накануне объявила канцлер Ангела Меркель.

До сих пор в Германии разные ограничения вводились, если число новых заражений за последние семь дней достигало 35, 50 и 100 случаев на 100 тысяч населения.

"Мы решили, что больше не будем вводить тотальные защитные меры, когда число заражений достигает 50, потому что большая часть населения уже привита", - сказала Меркель.

Многие в Германии уже давно призывали отказаться от числа заражений как критерия, поскольку с ростом числа привитых падает число тяжелых случаев и госпитализаций, а цель локдаунов изначально заключалась именно в том, чтобы спасти больницы от перегрузки и людей - от смерти.

В понедельник в Германии было зарегистрировано 3688 новых заражений коронавирусом (в Британии, например, их в тот же день было больше 30 тысяч), а кумулятивный показатель за семь дней на 100 тысяч населения составил 56,4.

В Германии сейчас полностью вакцинированы около 60% населения.

Антирекорд смертей в Англии и Уэльсе

В Британии полностью привиты примерно две трети населения, но смертей все-таки относительно много. Как сообщило во вторник Бюро национальной статистики, в августе в Англии и Уэльсе коронавирус установил антирекорд этого лета: почти 600 умерших за неделю.

По подсчетам службы статистики, за неделю с 7 по 13 августа в Англии и Уэльсе (в Шотландии и Северной Ирландии статистика ведется отдельно) было выписано 671 свидетельство о смерти, в котором упоминался ковид.

Больше было только на одной неделе в марте этого года, когда от ковида умерли 719 человек.

Футбольные державы потеряли два миллиарда евро на болельщиках

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пустые трибуны дорого обошлись английским и другим европейским клубам. На фото - тренер "Эвертона" Карло Анчелотти во время матча в прошлом сезоне

Аудиторская компания KPMG подсчитала, что в прошлом сезоне пять главных футбольных лиг Европы потеряли из-за отсутствия болельщиков на трибунах около двух миллиардов евро.

В первую пятерку в Европе входят английская Премьер-лига, итальянская Серия А, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига и французская Лига 1.

Среди богатейших клубов больше всего - 39 млн евро - потеряла в прошлом сезоне "Барселона".

В сезоне 2019/2020, когда пандемия только началась, чемпионаты были остановлены в марте, а затем после перерыва они были доиграны без болельщиков на трибунах. Тогда топ-5 европейских лиг потеряли 500 млн евро.

В этом сезоне будут еще убытки, потому что зрителей на трибуны вернули не все и не полностью.

Полные стадионы разрешены сейчас только в Англии и Франции. В испанской Ла Лиге до конца августа разрешено заполнять 40% мест и болельщики должны быть в масках, а в сентябре ограничения будут пересмотрены.

В Италии стадионы заполняют наполовину, а болельщики должны предъявлять справки о прививке или перенесенной болезни; в Германии, где до пандемии была самая высокая посещаемость футбольных матчей в Европе, тоже решили, что на стадион пока можно пускать не больше половины вместимости трибун и не больше 25 тысяч человек.

В Токио - открытие Паралимпиады и 4220 новых заражений

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трибуны с картонными "зрителями" - знакомая с Олимпиады картина

В Токио в вторник стартовали Паралимпийские игры. Их торжественное открытие, как и открытие Олимпиады в июле, прошло без зрителей, и на соревнованиях трибуны тоже будут пусты.

В больницах Токио, в отделениях интенсивной терапии, где лечат больных ковидом, почти нет свободных мест.

Во вторник в японской столице было зарегистрировано 4220 новых заражений. Средний показатель за последние семь дней - 4636.

По всей Японии за последние сутки были зарегистрированы почти 22 тысячи новых заразившихся, а умерли 42 человека.

Скачок заражений в Новой Зеландии

В далекой островной Новой Зеландии, решительно отгородившейся от всего мира с самого начала пандемии - свои мерки: там очень обеспокоены скачком числа заразившихся: там зафиксирован 41 новый случай.

Столько новых случаев в Новой Зеландии не регистрировали с апреля 2020 года. Правда, в этот раз все новые заражения сконцентрированы в одном городе, Окленде, и даже в одном церковном приходе.

Вьетнам послал армию в Сайгон

Автор фото, AFP

Вьетнам накануне отправил армейские части в крупнейший город страны Хошимин (который и сейчас местные жители называют его историческим именем - Сайгон), чтобы заставить население соблюдать строжайший карантин и сдержать вспышку ковида.

Число заражений в Хошимине начало быстро расти с июля, и 23 августа в 9,5-миллионном городе были зарегистрированы более десяти тысяч новых случаев.