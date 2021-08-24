Коронавирус в мире: пятерка футбольных лиг потеряла два миллиарда,Германия меняет критерии для локдаунов
Германия отказывается от числа заражений как критерия для локдаунов, в Англии и Уэльсе за неделю умерли почти 600 человек; пятерка главных футбольных лиг Европы потеряла на болельщиках два миллиарда евро. Главное о пандемии на сегодня.
Во всем мире с начала пандемии зарегистрированы 213 млн заражений, умерли, по официальным подсчетам, 4,44 млн человек.
Полностью вакцинированы 1,92 млрд, это почти четверть населения Земли.
Германия меняет критерии
Германия решила отныне ориентироваться не на число заражений, а на число госпитализаций. Об этом накануне объявила канцлер Ангела Меркель.
До сих пор в Германии разные ограничения вводились, если число новых заражений за последние семь дней достигало 35, 50 и 100 случаев на 100 тысяч населения.
"Мы решили, что больше не будем вводить тотальные защитные меры, когда число заражений достигает 50, потому что большая часть населения уже привита", - сказала Меркель.
Многие в Германии уже давно призывали отказаться от числа заражений как критерия, поскольку с ростом числа привитых падает число тяжелых случаев и госпитализаций, а цель локдаунов изначально заключалась именно в том, чтобы спасти больницы от перегрузки и людей - от смерти.
В понедельник в Германии было зарегистрировано 3688 новых заражений коронавирусом (в Британии, например, их в тот же день было больше 30 тысяч), а кумулятивный показатель за семь дней на 100 тысяч населения составил 56,4.
В Германии сейчас полностью вакцинированы около 60% населения.
Антирекорд смертей в Англии и Уэльсе
В Британии полностью привиты примерно две трети населения, но смертей все-таки относительно много. Как сообщило во вторник Бюро национальной статистики, в августе в Англии и Уэльсе коронавирус установил антирекорд этого лета: почти 600 умерших за неделю.
По подсчетам службы статистики, за неделю с 7 по 13 августа в Англии и Уэльсе (в Шотландии и Северной Ирландии статистика ведется отдельно) было выписано 671 свидетельство о смерти, в котором упоминался ковид.
Больше было только на одной неделе в марте этого года, когда от ковида умерли 719 человек.
Футбольные державы потеряли два миллиарда евро на болельщиках
Аудиторская компания KPMG подсчитала, что в прошлом сезоне пять главных футбольных лиг Европы потеряли из-за отсутствия болельщиков на трибунах около двух миллиардов евро.
В первую пятерку в Европе входят английская Премьер-лига, итальянская Серия А, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига и французская Лига 1.
Среди богатейших клубов больше всего - 39 млн евро - потеряла в прошлом сезоне "Барселона".
В сезоне 2019/2020, когда пандемия только началась, чемпионаты были остановлены в марте, а затем после перерыва они были доиграны без болельщиков на трибунах. Тогда топ-5 европейских лиг потеряли 500 млн евро.
В этом сезоне будут еще убытки, потому что зрителей на трибуны вернули не все и не полностью.
Полные стадионы разрешены сейчас только в Англии и Франции. В испанской Ла Лиге до конца августа разрешено заполнять 40% мест и болельщики должны быть в масках, а в сентябре ограничения будут пересмотрены.
В Италии стадионы заполняют наполовину, а болельщики должны предъявлять справки о прививке или перенесенной болезни; в Германии, где до пандемии была самая высокая посещаемость футбольных матчей в Европе, тоже решили, что на стадион пока можно пускать не больше половины вместимости трибун и не больше 25 тысяч человек.
В Токио - открытие Паралимпиады и 4220 новых заражений
В Токио в вторник стартовали Паралимпийские игры. Их торжественное открытие, как и открытие Олимпиады в июле, прошло без зрителей, и на соревнованиях трибуны тоже будут пусты.
В больницах Токио, в отделениях интенсивной терапии, где лечат больных ковидом, почти нет свободных мест.
Во вторник в японской столице было зарегистрировано 4220 новых заражений. Средний показатель за последние семь дней - 4636.
По всей Японии за последние сутки были зарегистрированы почти 22 тысячи новых заразившихся, а умерли 42 человека.
Скачок заражений в Новой Зеландии
В далекой островной Новой Зеландии, решительно отгородившейся от всего мира с самого начала пандемии - свои мерки: там очень обеспокоены скачком числа заразившихся: там зафиксирован 41 новый случай.
Столько новых случаев в Новой Зеландии не регистрировали с апреля 2020 года. Правда, в этот раз все новые заражения сконцентрированы в одном городе, Окленде, и даже в одном церковном приходе.
Вьетнам послал армию в Сайгон
Вьетнам накануне отправил армейские части в крупнейший город страны Хошимин (который и сейчас местные жители называют его историческим именем - Сайгон), чтобы заставить население соблюдать строжайший карантин и сдержать вспышку ковида.
Число заражений в Хошимине начало быстро расти с июля, и 23 августа в 9,5-миллионном городе были зарегистрированы более десяти тысяч новых случаев.
Правительство ввело с понедельника строжайший карантин, запретив выходить из дома даже за едой, при этом о карантине было объявлено заранее, что привело к огромным толпам на рынках и в магазинах в эти выходные.
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