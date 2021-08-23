Бывший солист Sex Pistols не смог запретить использовать музыку группы без его разрешения

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джонни Роттен не хотел, чтобы музыку Sex Pistols использовали в новом фильме Дэнни Бойла

Джон Лайдон, также известный под прозвищем Джонни Роттен ("Гнилой Джонни") проиграл в Верховном суде Соединенного Королевства спор об авторских правах с бывшими коллегами по группе Sex Pistols барабанщиком Полом Куком и гитаристом Стивом Джонсом.

Те обратились в суд, когда Лайдон попытался запретить включение музыки Sex Pistols в новую телевизионную драму режиссера Дэнни Бойла.

Кук и Джонс настаивали, что между членами группы существовала договоренность, согласно которой решения о выдаче лицензий на использование их творчества принимаются большинством голосов.

Лайдон утверждал, что это соглашение никогда не применялось, и лично он всегда считал его "рабским".

Однако судья сэр Энтони Манн в понедельник постановил, что старый контракт сохраняет силу и большинство членов группы вправе отвергнуть вето любого из них, если тот, по их мнению, ведет себя неразумно.

Соответственно, звукозаписывающие фирмы Warner Chappell Music и BMG, ранее обращавшиеся к Лайдону за индивидуальными разрешениями, могли бы этого не делать.

В письменном заключении суда, переданном СМИ в понедельник вечером, указано на сложные отношения Лайдона с другими членами группы, начавшиеся еще тогда, когда они выступали вместе, чего не отрицал он сам.

Джонс и Кук в совместном заявлении для агентства Пресс ассосиэйшн приветствовали решение, которые, по их словам, внесло ясность в порядок принятия решений.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Sex Pistols в составе 2002 года

"Это был неприятный опыт, но через него надо было пройти, чтобы двигаться дальше с надеждой на сотрудничество и лучшие отношения в будущем", - заявили музыканты.

Съемки шестисерийной драмы Pistol, посвященной истории группы, начались в марте на киностудии Disney. Режиссер Дэнни Бойл, прославившийся фильмом "Миллионер из трущоб", согласно судебным документам, в свое время добился разрешения Лайдона на использование музыки Sex Pistols на церемонии открытия Лондонской Олимпиады-2021.

Картина основана на опубликованных в 2016 году мемуарах Стива Джонса. По мнению Лайдона, его самого представляют там в невыгодном свете.

Панк-группа Sex Pistols образовалась в 1975 году и распалась в 1978. Ее единственный студийный альбом Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols стал платиновым у себя на родине и в США.

Все участники группы родились в бедных семьях.

Группа приобрела скандальную репутацию благодаря призывам к анархии и демонстративному неуважению к королевской семье, институтам и традициям Британии, и сделалась олицетворением субкультуры панка.

Телеканалы и радиостанции отказывались транслировать ее композиции, на концертах нередко вспыхивали драки. Тем не менее Sex Pistols оказали огромное влияние на дальнейшее развитие популярной музыки.