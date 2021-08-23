Бывший солист Sex Pistols не смог запретить использовать музыку группы без его разрешения
Джон Лайдон, также известный под прозвищем Джонни Роттен ("Гнилой Джонни") проиграл в Верховном суде Соединенного Королевства спор об авторских правах с бывшими коллегами по группе Sex Pistols барабанщиком Полом Куком и гитаристом Стивом Джонсом.
Те обратились в суд, когда Лайдон попытался запретить включение музыки Sex Pistols в новую телевизионную драму режиссера Дэнни Бойла.
Кук и Джонс настаивали, что между членами группы существовала договоренность, согласно которой решения о выдаче лицензий на использование их творчества принимаются большинством голосов.
Лайдон утверждал, что это соглашение никогда не применялось, и лично он всегда считал его "рабским".
Однако судья сэр Энтони Манн в понедельник постановил, что старый контракт сохраняет силу и большинство членов группы вправе отвергнуть вето любого из них, если тот, по их мнению, ведет себя неразумно.
Соответственно, звукозаписывающие фирмы Warner Chappell Music и BMG, ранее обращавшиеся к Лайдону за индивидуальными разрешениями, могли бы этого не делать.
В письменном заключении суда, переданном СМИ в понедельник вечером, указано на сложные отношения Лайдона с другими членами группы, начавшиеся еще тогда, когда они выступали вместе, чего не отрицал он сам.
Джонс и Кук в совместном заявлении для агентства Пресс ассосиэйшн приветствовали решение, которые, по их словам, внесло ясность в порядок принятия решений.
"Это был неприятный опыт, но через него надо было пройти, чтобы двигаться дальше с надеждой на сотрудничество и лучшие отношения в будущем", - заявили музыканты.
Съемки шестисерийной драмы Pistol, посвященной истории группы, начались в марте на киностудии Disney. Режиссер Дэнни Бойл, прославившийся фильмом "Миллионер из трущоб", согласно судебным документам, в свое время добился разрешения Лайдона на использование музыки Sex Pistols на церемонии открытия Лондонской Олимпиады-2021.
Картина основана на опубликованных в 2016 году мемуарах Стива Джонса. По мнению Лайдона, его самого представляют там в невыгодном свете.
Панк-группа Sex Pistols образовалась в 1975 году и распалась в 1978. Ее единственный студийный альбом Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols стал платиновым у себя на родине и в США.
Все участники группы родились в бедных семьях.
Группа приобрела скандальную репутацию благодаря призывам к анархии и демонстративному неуважению к королевской семье, институтам и традициям Британии, и сделалась олицетворением субкультуры панка.
Телеканалы и радиостанции отказывались транслировать ее композиции, на концертах нередко вспыхивали драки. Тем не менее Sex Pistols оказали огромное влияние на дальнейшее развитие популярной музыки.
Члены группы неоднократно воссоединялись для совместных гастрольных туров, последний раз в 2008 году. В 2006 году Sex Pistols удостоились места в американском Зале славы рок-н-ролла.
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