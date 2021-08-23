Афроамериканке Жозефине Бейкер во Франции поставят плиту в Пантеоне за вклад в победу над нацизмом
Французская певица, актриса и танцовщица Жозефина Бейкер станет первой темнокожей женщиной, которую символически захоронят в парижском Пантеоне, рядом с Жаном-Жаком Руссо, Виктором Гюго и Марией Кюри.
Кроме того Бейкер станет шестой женщиной в Пантеоне; подавляющее большинство похороненных в нем национальных героев - это мужчины.
Мемориальную плиту с именем Бейкер установят в Пантеоне в ноябре.
Уроженка Сент-Луиса Бейкер переехала во Францию в 1930-е годы, а во время Второй мировой войны участвовала во французском Сопротивлении. После войны Бейкер активно поддерживала движение за гражданские права в США и даже усыновила 12 сирот с разным цветом кожи в качестве антирасистского жеста.
В Пантеоне Бейкер похоронят, чтобы отдать должное и ее мастерству исполнительницы, и заслугам как бойца Сопротивления.
Впрочем, похороны будут символическими. Ее тело останется в Монако, где она умерла, сказал агентству Франс пресс один из ее сыновей, Клод Буйон-Бейкер.
Решение об увековечивании памяти тех или иных исторических деятелей в Пантеоне утверждает лично президент Франции. В случае с Бейкер Эммануэль Макрон сделал это после того, как петиция в поддержку установления плиты в ее честь собрала 38 тыс. подписей. Родственники Бейкер добивались этого с 2013 года.
Министр правительства Аньес Панье-Рюнаше в воскресенье поблагодарила Макрона и назвала Бейкер "великой женщиной, очень любившей Францию".
Бейкер была суперзвездой в 1920-е и 1930-е годы, выступая с провокативными танцами на сценах французских кабаре и варьете. В 1937 году она получила французское гражданство, выйдя замуж за промышленника Жана Леона.
Но по-настоящему любимой во Франции Бейкер стала после войны - она пользовалась своими связями, чтобы собирать информацию о передвижении немецких войск, которую передавала партизанам записанной на нотных листах.
В 1963 году Бейкер приняла участие в историческом Марше на Вашингтон, когда Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".
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