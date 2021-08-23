Афроамериканке Жозефине Бейкер во Франции поставят плиту в Пантеоне за вклад в победу над нацизмом

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жозефина Бейкер удостоится одной из высших почестей Франции

Французская певица, актриса и танцовщица Жозефина Бейкер станет первой темнокожей женщиной, которую символически захоронят в парижском Пантеоне, рядом с Жаном-Жаком Руссо, Виктором Гюго и Марией Кюри.

Кроме того Бейкер станет шестой женщиной в Пантеоне; подавляющее большинство похороненных в нем национальных героев - это мужчины.

Мемориальную плиту с именем Бейкер установят в Пантеоне в ноябре.

Уроженка Сент-Луиса Бейкер переехала во Францию в 1930-е годы, а во время Второй мировой войны участвовала во французском Сопротивлении. После войны Бейкер активно поддерживала движение за гражданские права в США и даже усыновила 12 сирот с разным цветом кожи в качестве антирасистского жеста.

В Пантеоне Бейкер похоронят, чтобы отдать должное и ее мастерству исполнительницы, и заслугам как бойца Сопротивления.

Впрочем, похороны будут символическими. Ее тело останется в Монако, где она умерла, сказал агентству Франс пресс один из ее сыновей, Клод Буйон-Бейкер.

Решение об увековечивании памяти тех или иных исторических деятелей в Пантеоне утверждает лично президент Франции. В случае с Бейкер Эммануэль Макрон сделал это после того, как петиция в поддержку установления плиты в ее честь собрала 38 тыс. подписей. Родственники Бейкер добивались этого с 2013 года.

Министр правительства Аньес Панье-Рюнаше в воскресенье поблагодарила Макрона и назвала Бейкер "великой женщиной, очень любившей Францию".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За заслуги в борьбе с нацистами Бейкер стала первой американкой, похороненной во Франции с воинскими почестями

Бейкер была суперзвездой в 1920-е и 1930-е годы, выступая с провокативными танцами на сценах французских кабаре и варьете. В 1937 году она получила французское гражданство, выйдя замуж за промышленника Жана Леона.

Но по-настоящему любимой во Франции Бейкер стала после войны - она пользовалась своими связями, чтобы собирать информацию о передвижении немецких войск, которую передавала партизанам записанной на нотных листах.