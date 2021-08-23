Вакцина Pfizer стала первой, получившей окончательную лицензию на применение в США

41 минуту назад

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

Таким образом, государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.

Это первая вакцина от Covid-19, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам.

В декабре FDA дало временное разрешение на использование препарата Pfizer/BionTech в связи с чрезвычайной ситуацией.

Вскоре аналогичное лицензирование по упрощенной процедуре прошли вакцины компаний Moderna и Johnson&Johnson. В общей сложности ими привились уже 204 млн американцев.

Автор фото, Getty Images

"Сегодня FDA одобрило первую вакцину от Covid-19. Препарат, известный как Pfizer/BionTech, теперь будет представлен на рынке под названием Comirnaty", - сказано в распространенном 23 августа пресс-релизе FDA.

Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц старше от 16 лет и старше. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.

Глава FDA Джаент Вудсток заявила, что публика может быть полностью уверена в безопасности, эффективности и соблюдении высоких стандартов качества при изготовлении препарата.

У 44 тысяч участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев.