Поддержка "ядерного электората": зачем нужны новые выплаты пенсионерам

5 минут назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Единоразовую выплату должны получить пенсионеры и военнослужащие

Российские пенсионеры до конца года должны единоразово получить от государства по 10 тыс. рублей, а военнослужащие - по 15 тыс. Выплаты анонсировал президент Владимир Путин на предвыборной встрече с кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России". Би-би-си разбиралась, поможет ли эта мера побороть бедность и чего в ней больше - экономики или политики.

Зачем власти снова раздают деньги?

Смысл выплат Путин объяснил тем, что ежегодное повышение пенсий на 1 тыс. рублей будет превышать инфляцию, но сейчас ее уровень выше, чем прогнозировалось ранее (6,5% вместо 4%), и в итоге эта тысяча "инфляцией подъедается".

"Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд, недостаточно. И я просил бы "Единую Россию", когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей", - сказал Путин.

Он не уточнил, когда именно планируются выплаты и сколько бюджетных средств будет на это потрачено.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в свою очередь, сообщил, что единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим будут профинансированы за счет дополнительных доходов бюджета. По его словам, раздача денег обойдется бюджету более чем в 500 млрд рублей.

Было ли такое раньше?

К практике раздачи денег отдельных группам граждан российские власти обратились в 2020 году - в разгар пандемии коронавируса и падения доходов населения. В мае прошлого года Путин объявил о единовременных выплатах для семей с детьми - на ребенка до трех лет можно было получить в общей сложности 15 тыс. рублей (по 5 тыс. за апрель, май и июнь), а на ребенка от трех до 16 лет - разовую выплату в 10 тыс. рублей.

В конце июня Путин снова пообещал деньги семьям с детьми: на этот раз за июль полагалось перечислить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Эти выплаты начали приходить получателям 1 июля - в последний день голосования по поправкам в конституцию России.

Путин говорил, что деньги получили семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

В апреле 2021 года Путин заявил в послании Федеральному собранию, что семьи с детьми-школьниками получат по 10 тыс. рублей на каждого учащегося перед началом учебного года.

На этот раз Путин анонсировал выплаты менее чем за месяц до выборов в Госдуму, которые запланированы на 17-19 сентября. Как отмечает политолог Константин Гаазе, российский президент обращается к своему "ядерному электорату", значительную часть которого как раз составляют пенсионеры и военнослужащие.

"Да, такая практика в принципе работает, да и с точки зрения экономики деньги удивительным образом пока есть, - сказал Гаазе в беседе с Би-би-си. - Если стоит цель обеспечить некую органическую явку, то это может сработать. Другое дело, что обещать избирателям деньги перед выборами - это, наверное, не очень честно и законно, но Путину это нравится, он на это подсел, и для выборов это как бы хорошо".

Пойдет ли это на пользу экономике?

Экономисты полагают, что очередная раздача денег не решит проблему бедности, но способна восстановить спрос, упавший на фоне кризиса и роста цен.

Как объясняет проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, в сложившихся обстоятельствах единственный способ стимулировать рост российской экономики - это наращивать потребительский спрос. Однако, отмечает эксперт, в условиях постепенного восстановления после пандемии и нынешнего роста цен этот процесс может затянуться.

"Соответственно, любые дополнительные доходы населения, которые могут быть направлены на потребление товаров долговременного пользования, - это всегда плюс. Кроме того, это возможность списать определенные долги, которые накопились у населения", - полагает Сафонов.

Директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов также полагает, что единовременные выплаты могут быть действенным механизмом, если направлены на помощь наиболее бедным и незащищенным слоям населения.

"В 2020 году это было довольно хорошо в разных экономиках протестировано, и действительно это важный механизм во время каких-то критических экономических проблем", - рассуждает экономист в беседе с Би-би-си.

"В 2021 году вроде бы экономика растет, но [выплаты] приходится делать в России, потому что у нас своеобразно распределена бедность: у нас довольно большая часть бедных - это семьи с большим количеством детей и пенсионеры. Именно пенсионерам было особенно сложно в условиях довольно большой продовольственной инфляции поддерживать свои расходы", - говорит Шибанов.

Вернутся ли деньги обратно в бюджет?

Оба эксперта сходятся во мнении, что для российского бюджета эти траты посильны, поскольку в первых двух кварталах 2021 года он профицитный; к тому же, часть этих денег довольно быстро должна вернуться в бюджет, так как пенсионеры сразу начнут их тратить, прогнозируют они.

По мнению Александра Сафонова, можно рассчитывать, что "до 400 млрд этих средств в итоге вернутся в экономику страны".

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Экономисты полагают, что пенсионеры быстро потратят единовременные выплаты на потребительские товары

В июле прошлого года так и произошло: россияне активно тратили полученные от государства деньги на потребительские товары. Всплеск потребительской активности пришелся как раз на ту неделю, когда проводилось голосование по поправкам к Конституции.

Эксперты Сбербанка тогда сообщали, что с 29 июня по 5 июля 2020 года расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей, а общий объем трат вышел на уровень прошлого года. Наиболее сильный скачок был зафиксирован в категории "Одежда, обувь и аксессуары".