Дайджест: Украина отметит 30 лет независимости военным парадом; G7 обсудит Афганистан. Главное 24 августа

28 минут назад

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Демонстрация в Киеве в августе 1991 года

Во вторник Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году, вскоре после неудавшейся попытки государственного переворота в СССР. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжелая техника и авиация.

В 2019 и 2020 годах президент Владимир Зеленский отменял масштабный военный парад по случаю Дня независимости, объяснив это тем, что техника "должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион". Однако теперь Зеленский поменял отношение к демонстрации танков и артиллерии. "В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине - какого качества, какого уровня, - цитирует Интерфакс интервью президента телеканалу "Интер". - Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Репетиция военного парада в Киеве

Когда Зеленский говорит о "важных саммитах", он имеет в виду начало форума "Крымская платформа" - крупнейшего международного мероприятия на Украине за время независимости. Саммит с участием представителей более 40 стран начался в понедельник, в его ходе украинские власти надеются обсудить стратегию возвращения Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведение этого форума "антироссийской инициативой".

Накануне празднования 30-летия независимости Украины в Киев с официальным визитом также приехал Вселенский патриарх Варфоломей, который в 2019 году официально предоставил православной церкви Украины независимость от Русской церкви.

Главные празднования по случаю 30-летия независимости пройдут на центральной улице Киева Крещатике и Майдане Незалежности: по нему промаршируют украинские военные и пройдет тяжелая техника. Над центром украинской столицы также пролетят военные и гражданские самолеты, в том числе самый большой грузовой лайнер в мире "Ан-225" ("Мрия"). В параде также примут участие военные стран НАТО, в том числе колонна солдат из США. Недавно мы рассказывали о скандале вокруг парада по случаю Дня независимости, когда некоторые украинские пользователи социальных возмутились тем, что девушкам-военным придется маршировать по Крещатику в каблуках.

Афганистан: паническая эвакуация из Кабула, ситуацию обсудит "Большая семерка"

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по телефону обсудили эвакуацию тысяч людей из столицы Афганистана Кабула, захваченного движением "Талибан" (в России признано экстремистским и запрещено).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из Кабула уже вывезли десятки тысяч людей, однако в аэропорту и около него остается очень много желающих покинуть страну

США и другие западные страны уже неделю пытаются вывезти из Афганистана своих граждан, а также некоторых афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов. С 14 августа американские самолеты эвакуировали из страны 37 тыс. человек, однако желающих покинуть ее все еще очень много. Мы рассказываем о событиях в Афганистане в нашем онлайн-репортаже.

Ожидается, что в ближайшее время Байден решит, будет ли его администрация продолжать эвакуацию после 31 августа - это крайний срок, о котором говорилось ранее и на котором настаивают талибы. В Пентагоне обещают попытаться завершить вывоз людей до этой даты, но пока неясно, удастся ли это сделать. В субботу глава внешнеполитического ведомства Евросоза Жозеп Боррель сказал, что это "математически невозможно". Наш корреспондент Лиз Дусет рассказывает о панике, которая царит в аэропорту Кабула.

Во вторник ситуацию в Афганистане на виртуальном саммите обсудят лидеры стран "Большой семерки", которые попытаются выработать общий подход к кризису. Британия и Франция будут настаивать, что американские войска должны остаться в Афганистане после 31 августа, чтобы обеспечить безопасность самолетов, вылетающих их Кабула.

Некоторые другие важные события в Афганистане:

"Талибан" заявил, что его силы окружили подразделения Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер - одной из последних, остающихся не под контролем талибов. Однако выступающая против талибов группировка настаивает, что в ее рядах готовы сражаться тысячи людей. Представители враждующих сторон продолжают переговоры, чтобы попытаться избежать военного противостояния.

По данным западных спецслужб, в понедельник утром неизвестные вооруженные люди напали на охрану аэропорта в Кабуле, в результате чего погиб один сотрудник афганских сил безопасности, несколько получили ранения.

В Токио открывается Паралимпиада

Во вторник в Токио открываются XVI летние Паралимпийские игры. Они продлятся до 5 сентября. Впервые в паралимпийскую программу добавлены бадминтон и тхэквондо, но вместе с тем исключены парусный спорт и одна из дисциплин паралимпийского футбола.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Член сборной Швейцарии по настольному теннису готовится к соревнованиям в Токио

Соревнования во всех видах начинаются в среду. В первый день будут разыграны 24 комплекта наград: 4 в велоспорте, 16 в плавании и 4 в фехтовании сидя. Всего за две недели Игр спортсмены разыграют 540 комплектов медалей, это на 12 больше, чем на прошлой Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Российские спортсмены выступают под эмблемой ПКР (Паралимпийский комитет России).Так же как и Олимпийская сборная, они временно лишены права использовать государственную символику России из-за допингового скандала. В Токио приехали 242 российских паралимпийца, они представлены в 19 из 22 видов программы.

Первые Игры для людей с ограниченными возможностями под эгидой МОК состоялись в 1960 году в Риме. Символично, что Паралимпиадой они впервые были названы именно в Токио в 1964 году.

В начале года мы рассказывали об истории американской паралимпийской лыжницы Оксаны Мастерс, которая родилась на Украине и из-за аварии на Чернобыльской АЭС лишилась обеих ног.

Путин выступит на съезде "Единой России"

Президент России Владимир Путин примет участие во второй части съезда "Единой России", его участники намерены одобрить предвыборную программу партии.

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Накануне съезда Путин объявил, что после выборов российские пенсионеры единоразово получат от государства по 10 тыс. рублей, а военнослужащие - по 15 тыс. Мы разбирались, чего в этом решении больше - экономики или политики.

В выборах Государственной думы, которые состоятся в сентябре, не смогут принять участие многие представители так называемой "несистемной оппозиции", связанные с находящимся в заключении Алексеем Навальным. Его структуры признаны в России экстремистскими и запрещены.

Доклад разведки США о происхождении коронавируса

Во вторник истекает крайний срок, к которому американская разведка должна по поручению Байдена проверить версию о лабораторном происхождении коронавируса.

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В конце мая президент США заявил, что спецслужбы в течение 90 дней изучат различные версии появления Covid-19, в том числе теорию о том, что вирус распространился по миру из-за утечки из лаборатории Уханьского института вирусологии. Как сообщила в понедельник пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, доклад будет подготовлен в заданный срок, однако его результаты могут быть обнародованы только через несколько дней, когда появится доступная для широкой публики версия без секретных сведений.

В понедельник мы рассказывали о том, как китайские власти помогают распространять беспочвенные слухи о том, что пандемия Covid-19 якобы началась с военной базы Форт-Детрик в штате Мэриленд.

США окончательно одобрили вакцину против Covid-19

Вооруженные силы США заявили, что обяжут всех своих служащих, около 1,3 млн человек, сделать прививку против коронавируса.

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Это решение принято после того, как американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech. Это первая вакцина от Covid-19, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам.

Изначально использование этой вакцины было временно разрешено в качестве срочной меры, однако теперь ее эффективность и безопасность для людей в возрасте от 16 лет окончательно доказана, говорят в FDA.

Приговор главе "Гордых парней" и расследование смерти Эшли Бэббит

Лидер американской крайне правой группировки "Гордые парни" (Proud Boys) Генри ("Энрике") Таррио приговорен к пяти месяцам тюрьмы. Он признался в том, что сжег флаг движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны"), украденный из одной из старейших церквей афроамериканской общины в Вашингтоне. Суд квалифицировал его действия как "акт запугивания и расизма"; Таррио также признан виновным в попытке незаконно заполучить автоматные рожки с большим количеством патронов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Энрике Таррио возглавляет "Гордых парней" с 2018 года

"Гордые парни" были одними из самых активных участников штурма здания Конгресса 6 января, когда американский парламент намеревался официально утвердить итоги президентских выборов и победу на них Джо Байдена.

В понедельник полиция Капитолия решила, что сотрудник, стрелявший в одну из участниц штурма Эшли Бэббит, потенциально спас членов Конгресса и их сотрудников от серьезных ранений и, возможно, даже смерти. 35-летняя Бэббит была единственной застреленной во время беспорядков. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции.

Польша построит забор на границе с Беларусью

Власти Польши заявили, что в ближайшее время построят на своей границе с Беларусью забор, чтобы предотвратить переход нелегальных мигрантов. Аналогичные меры предпринимает и Литва, однако эта страна сможет завершить строительство забора только к сентябрю следующего года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мигрант на границе Польши и Беларуси

На польско-белорусской границе должен появиться забор высотой 2,5 метра, однако польские пограничники уже сейчас протягивают на границе заграждения из спиралей колючей проволоки. Европейский союз обвиняет Беларусь в том, что она намеренно отправляет в соседние государства нелегалов из ближневосточных стран, чтобы отомстить за введение санкций.

Джонни Роттен проиграл. Музыка Sex Pistols прозвучит в сериале Дэнни Бойла

Бывший вокалист Sex Pistols Джон Лайдон (известный как Джонни Роттен) больше не сможет препятствовать использованию музыки легендарной британской панк-рок группы в телесериале Pistol.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Джонни Роттен не хотел, чтобы музыку Sex Pistols использовали в новом фильме Дэнни Бойла

Лайдон проиграл спор об авторских правах со своими бывшими коллегами - барабанщиком Полом Куком и гитаристом Стивом Джонсом, который рассматривал Верховный суд Британии. По решению суда, большинство членов группы имели право разрешить использование музыки в шестисерийной ленте, которую снимает режиссер Дэнни Бойл.

Гигантская черепаха съела птенца. А ее считали вегетарианкой

Британские ученые сообщают, что сумели снять на видеокамеру уникальное природное явление: гигантская черепаха на Сейшельских островах напала на птенца крачки и съела его.

Автор фото, PA Media/University of Cambridge

Подобное поведение для черепах крайне нехарактерно, поскольку их считали вегетарианцами. Это первый зафиксированный случай, когда представитель этого вида животных охотится на другое живое существо. Чтобы поймать и съесть птенца, гигантской черепахе понадобилось целых семь минут.

Тихановская просит Запад организовать новые выборы в Беларуси

New York Times публикует (требуется подписка) размышления лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о событиях минувшего года в ее стране.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Светлана Тихановская во время недавнего визита в Норвегию

"После того, как диктатор [Лукашенко], удерживающий страну в железных тисках уже 27 лет, украл победу на выборах, в Беларуси было арестовано более 35 тыс. человек, из них пять тысяч говорят о применявшихся к ним пытках, заведено почти 4700 политических дел, десять человек погибли", - пишет Тихановская.

Это был тяжелый год, продолжает Тихановская. По ее словам, репрессии заставили протестующих уйти с улиц, но люди по-прежнему хотят демократических перемен, и самое главное - в стране есть гражданское общество.

Светлана Тихановская обращает внимание на то, что ситуация в Беларуси - чуть ли не единственный вопрос международной повестки, по которому все западные игроки безоговорочно согласны. Как считает лидер белорусской оппозиции, речь уже давно не идет лишь о моральном долге Запада поддерживать стремление народов к свободе. С некоторых пор это - насущный стратегический вопрос, поскольку весь цивилизованный мир увидел, какой хаос может посеять в Европе авторитарный режим.

"И теперь мы призываем к созыву международной конференции на самом высоком уровне для разработки "дорожной карты" мирного и согласованного выхода из кризиса, - пишет Тихановская. - Лукашенко, конечно, может попытаться воспрепятствовать таким усилиям. Но мы считаем, что это возможно, если в ближайшие шесть месяцев провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением".

Президент Лукашенко проводить подобные выборы не намерен, поскольку считает, что законно победил на выборах, а акции протеста были организованы извне. Наш корреспондент Андрей Козенко недавно рассказывал об итогах массовых протестов против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и милицейского насилия.

NYT: российские журналисты в эпоху зачисток - смех сквозь слезы

В статье под названием "Российские журналисты отвечают на репрессии черным юмором и новыми подписчиками" автор New York Times Бен Смит рассказывает, как оппозиционные СМИ выживают после летней зачистки медиа-поля Кремлем.

Автор фото, RBC Подпись к фото, Включенный в реестр иностранных агентов Роман Баданин намерен запустить издание под названием "Агентство"

В частности, он пишет о подкасте двух молодых журналисток издания "Проект", объявленного российскими властями нежелательной организацией. Соня Гройсман и Ольга Чуракова в легкой, шутливой форме обсуждают свои насущные проблемы, много смеются в эфире и интервьюируют своих мам. Но если вдуматься в то, что они рассказывают о себе, пишет Смит, становится жутко.

Недавно российские власти признали их обеих иностранными агентами, что не только угрожает их карьере, но и в определенных ситуациях может повлечь большие штрафы и даже тюремный срок.

Их подкаст так и называется: "Привет, ты иноагент". В одном из эпизодов Чуракова пытается устроиться на работу в блинную и честно предупреждает о своем статусе, после чего работу не получает. СМИ, объявленные иноагентами, лишаются рекламодателей.

Бывший глава "Проекта" Роман Баданин, также объявленный иноагентом, недавно был вынужден покинуть Россию. Сейчас он готовит новый проект, который будет называться "Агентство", пишет New York Times cо ссылкой на журналиста.

При этом, пишет автор NYT, посетивший также главный офис "Медузы" в Риге, многие журналисты непостижимым образом находят возможности продолжать работать, даже увеличили свои аудитории и, находясь под сильным давлением, умудряются разоблачать Путина и его окружение. Главный вопрос - есть ли у них план на тот случай, если российские власти перекроют доступ к ним на территории России?

После падения Кабула и бегства афганских военных талибы завладели не только значительным количеством оружия и техники, но и боевой авиацией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ми-17 ВВС Афганистана

Но смогут ли они поднять эти самолеты и вертолеты в воздух - и сделает ли их авиация более сильными? Об этом рассказывает наш корреспондент Павел Аксенов.

Перепись населения - вполне обычное явление, но только если речь идет не о населении лесов, рек и озер. Мы рассказываем о решении властей Кении посчитать всех обитающих на территории страны животных.

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