Лесные пожары в России: Газманов на танке и новые режимы ЧС в регионах
В ночь на 24 августа сразу в двух регионах России - Нижегородской области и республике Мордовия - были введены режимы межрегиональной чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара в заповеднике. В то же время в Якутии, где в последние месяцы были самые сильные пожары, ситуация начинает налаживаться.
Причиной введения режима межрегиональной чрезвычайной ситуации в МЧС России назвали пожар на территории заповедника "Заповедная Мордовия" (заповедник имени Смидовича), который находится вблизи административной границы двух регионов.
Как сообщает региональное МЧС, на территории заповедника действует два очага пожара, а общая площадь, пройденная огнем в этих местах, составляет около 10 тыс. га.
Низовой пожар в заповеднике начался 3 августа.
По данным МЧС, на месте работают 550 человек, 123 единицы техники. В тушении задействован военный самолет Ил-76. Также в регионах ждут прибытия двух вертолетов и самолета Бе-200ЧС МЧС России.
К северу от заповедника в Нижегородской области расположен город Саров, где находится Всероссийский ядерный центр.
"По состоянию на 8 утра очагов горения на территории города Сарова не зафиксировано. Фронт огня находится на расстоянии около 1,5 км от периметра", - говорится в сообщении центра на странице во Вконтакте.
Там пожары также тушит авиация - вертолеты и Бе-200.
Горящие поселки и Газманов
С выходных продолжается крупный пожар в Самарской области.
Как сообщали в региональном МЧС, 21 августа пожар перекинулся из села Гвардейцы Борского района на национальный парк "Бузулукский бор".
"Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия - аномальная жаркая погода (40 градусов) и порывы ветра до 20 м/с. Возникла угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка", - сообщало МЧС.
По данным правительства Самарской области, в результате пожара пострадало три человека.
На приеме у губернатора жители села Немчанка жаловались на проблемы с водоснабжением в поселке - они утверждают, что сельский водоем был законсервирован частной организацией.
Волонтеры в Самаре собирали вещи для пострадавших от пожара и добровольцев.
В воскресенье из-за пожара в Борском районе было прервано движение трех пассажирских поездов между Москвой, Оренбургом и Орском. Задержка движения, по данным телеграм-канала Южно-Уральской железной дороги, составила более трех часов.
На фоне крупного пожара в Самарской области резонанс вызвал пост певца Олега Газманова. На своей странице в Инстаграме он опубликовал видео с праздника по случаю Дня российского флага, который проходил в Борском районе.
Часть из восьми сотен комментариев к посту посвящены дыму от пожара, который виден на записи.
По данным директора национального парка "Бузулукский бор" Андрея Латыпова, огонь проше там около 700 га (общая площадь национального парка - более 106 тыс. га).
"В основном сгорели сосновые культуры, которые искусственно были посажены, они уничтожены практически полностью. Те гари, которые образовываются в результате природных пожаров, на особо охраняемых территориях подлежат восстановлению", - сказал Латыпов (цитата по Интерфаксу).
Свердловская область - эвакуация баз отдыха
Во вторник стало известно о возгорании в Билимбеевском лесничестве Свердловской области. Из-за плотного дыма власти перекрыли трассу Пермь-Екатеринбург в районе города Ревда - объезжать нужно через близлежащие села.
В выходные пожар на площади 240 га действовал в районе озера Глухое в Свердловской области. Власти рекомендовали уехать дачникам и гостям нескольких домов отдыха.
Якутия остывает
Якутский оперштаб 24 августа сообщил, что обстановка с лесными пожарами стабилизировалась - и в связи с этим спланирован поэтапный вывод группировки МЧС России из региона. В этот день торжественно проводили сотрудников Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
Национальный парк "Ленские столбы" в своем "Инстаграме" сообщил, что последний пожар на их территории ликвидирован.
При этом, по данным властей республики, в регионе все еще действует 46 лесных пожаров. Из них тушат 19 пожаров, 8 из них - локализованы.
В МЧС сообщили, что потушены все очаги, которые находились в 5-километровой зоне от населенных пунктов в Якутии.
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