Лесные пожары в России: Газманов на танке и новые режимы ЧС в регионах

14 минут назад

Автор фото, МЧС по Нижегородской области

В ночь на 24 августа сразу в двух регионах России - Нижегородской области и республике Мордовия - были введены режимы межрегиональной чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара в заповеднике. В то же время в Якутии, где в последние месяцы были самые сильные пожары, ситуация начинает налаживаться.

Причиной введения режима межрегиональной чрезвычайной ситуации в МЧС России назвали пожар на территории заповедника "Заповедная Мордовия" (заповедник имени Смидовича), который находится вблизи административной границы двух регионов.

Как сообщает региональное МЧС, на территории заповедника действует два очага пожара, а общая площадь, пройденная огнем в этих местах, составляет около 10 тыс. га.

Низовой пожар в заповеднике начался 3 августа.

По данным МЧС, на месте работают 550 человек, 123 единицы техники. В тушении задействован военный самолет Ил-76. Также в регионах ждут прибытия двух вертолетов и самолета Бе-200ЧС МЧС России.

К северу от заповедника в Нижегородской области расположен город Саров, где находится Всероссийский ядерный центр.

"По состоянию на 8 утра очагов горения на территории города Сарова не зафиксировано. Фронт огня находится на расстоянии около 1,5 км от периметра", - говорится в сообщении центра на странице во Вконтакте.

Там пожары также тушит авиация - вертолеты и Бе-200.

Автор фото, МЧС по Нижегородской j,kfcnb

Горящие поселки и Газманов

С выходных продолжается крупный пожар в Самарской области.

Как сообщали в региональном МЧС, 21 августа пожар перекинулся из села Гвардейцы Борского района на национальный парк "Бузулукский бор".

"Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия - аномальная жаркая погода (40 градусов) и порывы ветра до 20 м/с. Возникла угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка", - сообщало МЧС.

По данным правительства Самарской области, в результате пожара пострадало три человека.

На приеме у губернатора жители села Немчанка жаловались на проблемы с водоснабжением в поселке - они утверждают, что сельский водоем был законсервирован частной организацией.

Волонтеры в Самаре собирали вещи для пострадавших от пожара и добровольцев.

В воскресенье из-за пожара в Борском районе было прервано движение трех пассажирских поездов между Москвой, Оренбургом и Орском. Задержка движения, по данным телеграм-канала Южно-Уральской железной дороги, составила более трех часов.

На фоне крупного пожара в Самарской области резонанс вызвал пост певца Олега Газманова. На своей странице в Инстаграме он опубликовал видео с праздника по случаю Дня российского флага, который проходил в Борском районе.

Часть из восьми сотен комментариев к посту посвящены дыму от пожара, который виден на записи.

По данным директора национального парка "Бузулукский бор" Андрея Латыпова, огонь проше там около 700 га (общая площадь национального парка - более 106 тыс. га).

"В основном сгорели сосновые культуры, которые искусственно были посажены, они уничтожены практически полностью. Те гари, которые образовываются в результате природных пожаров, на особо охраняемых территориях подлежат восстановлению", - сказал Латыпов (цитата по Интерфаксу).

Свердловская область - эвакуация баз отдыха

Во вторник стало известно о возгорании в Билимбеевском лесничестве Свердловской области. Из-за плотного дыма власти перекрыли трассу Пермь-Екатеринбург в районе города Ревда - объезжать нужно через близлежащие села.

В выходные пожар на площади 240 га действовал в районе озера Глухое в Свердловской области. Власти рекомендовали уехать дачникам и гостям нескольких домов отдыха.

Автор фото, Дарья Балденкова/ТАСС

Якутия остывает

Якутский оперштаб 24 августа сообщил, что обстановка с лесными пожарами стабилизировалась - и в связи с этим спланирован поэтапный вывод группировки МЧС России из региона. В этот день торжественно проводили сотрудников Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России.

Национальный парк "Ленские столбы" в своем "Инстаграме" сообщил, что последний пожар на их территории ликвидирован.

При этом, по данным властей республики, в регионе все еще действует 46 лесных пожаров. Из них тушат 19 пожаров, 8 из них - локализованы.

В МЧС сообщили, что потушены все очаги, которые находились в 5-километровой зоне от населенных пунктов в Якутии.

Ошибка загрузки. Попробуйте открыть в другом браузере