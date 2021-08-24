В Дагестане ищут пять человек, пропавших при сходе селя

час назад

Автор фото, MCHS

После схода селя в Дагестане пять человек пропали без вести, их поисками занимается МЧС и местные жители. 23 августа в республике прошли сильные ливни сразу в нескольких районах.

Двое туристов пропали в Гунибском районе 23 августа, а в Левашинском районе течением унесло еще трех человек, сообщает МЧС.

"В Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести - жители Москвы и Санкт-Петербурга 1986-го и 1984 годов рождения. В селе Хаджалмахи Левашинского района селевым потом унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились мать и сын 1969-го и 2001 годов рождения. Еще одного мужчину унесло в автомобиле "Газель" в селе Куппа Левашинского района. Машину обнаружили в 300 метрах, а самого водителя - нет", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, люди, заблокированные в Карадахской теснине, эвакуированы в безопасное место.

Ведомство опубликовало видео поисковых операций.

Видео схода селя опубликовал один из пользователей "Инстаграма". "Знакомьтесь - речка Куядинка. Небольшая и ничем не примечательная речушка, приток Аварского койсу, которая превращается в монстра во время дождя", - написал он.

В горных районах Дагестана и дальше ожидаются ливни и грозы. Местные власти рекомендуют отказаться от поездок на время непогоды. В Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском районах уже повреждены дороги республиканского и местного значения. Движение на дорогах осуществляется по временной схеме, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Селевые сносы после ливневых дождей наблюдаются в Дагестане с конца июля. Так, 5 августа сообщалось о селевых выносах и локальных размывах земполотна в Рутульском районе республики. А 30 июля в Цумадинском районе из-за сильных дождей разрушилось два моста, там устроили временную объездную дорогу.