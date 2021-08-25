Паралимпиада: Россия на третьем месте, Британия опустилась на шестое

25 августа 2021, 11:49 GMT Обновлено 2 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во вторник в Токио прошли первые этапы турнира по регби на колясках

В Токио идет первый день соревнований открывшихся во вторник Паралимпийских игр. Команда российского паралимпийского комитета завоевала третье золото в плавании. У британской команды пока одна золотая медаль.

В первый день на Паралимпиаде проходят 24 соревнования в семи видах спорта - гонке преследования на велосипедах, плавании, регби и фехтовании, настольном теннисе и голболе.

В общем медальном зачете на первом месте пока австралийская сборная с шестью золотыми медалями, одной серебряной и тремя бронзовыми. Российская команда на третьем месте с тремя золотыми медалями, одной серебряной и двумя бронзовыми.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Анастасия Гонтарь принесла российской сборной золото, на сотые доли секунды обогнав нидерландку Шанталь Зийдервельд

Золотые медали российской сборной принесли установивший мировой рекорд Роман Жданов в плавании на дистанции 50 метров брассом, Валерия Шабалина в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем и Анастасия Гонтарь, взявшая награду на дистанции 50 метров вольным стилем.

Британские велосипедистки Сара Стори и Кристал Лэйн-Райт завоевали серебро и золото в гонке преследования. Великобритания опустилась на шестое место в медальном зачете. На четвертом итальянская сборная с двумя золотыми медалями, за ней идет Украина.

Белорусский пловец Игорь Бокий принес своей сборной золото на стометровке баттерфляем. Для Бокия это уже 12-я золотая медать на Паралимпиаде.

В эти минуты идет турнир по настольному теннису. Здесь у британской сборной козырь - чемпион мира Уилл Райт, обладатель золотой медали на Олимпиаде 2016 года в Рио и известный участник британского танцевального реалити-шоу Strictly Come Dancing.

Русская служба Би-би-си следит за соревнованиями.