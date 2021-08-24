Опрос: треть россиян ждут ускорения роста цен, половина - отказываются от покупки одежды и обуви

12 минут назад

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Около трети россиян (31%) считают, что рост цен на продукты и потребительские товары в стране ускорится, показывают результаты июльского опроса, проведенного "Левада-центром" (признан в России иностранным агентом), с которым ознакомилась Би-би-си.

Как отмечается в исследовании, в июле 2021 года число россиян, считающих, что цены будут расти быстрее, чем сейчас, снизилось по сравнению с февралем (с 34% до 31%), однако эти изменения находятся в пределах статистической погрешности.

В марте 2020 года - в разгар пандемии коронавируса - ускорения роста цен ждали около половины респондентов (47%). До начала пандемии эта цифра была почти вдвое ниже: в сентябре 2019 года роста цен ожидали лишь 23% опрошенных.

Согласно опросу, в июле 2021 года более трети россиян (37%) отметили значительный рост цен на регулярно потребляемые товары и услуги, хотя с 2015-го по 2020 год число таких респондентов сократилось с 60% до 20%.

Почти 40% респондентов "Левады" признались, что им в последние полгода приходилось отказываться от покупки необходимых пищевых продуктов, 52% рассказали, что были вынуждены отказаться от необходимой одежды и обуви, а 71% отказывались от необходимых крупных покупок для дома.

Как власти пытались сдерживать цены?

В конце 2020 года в России начали резко повышаться цены на продукты, в том числе на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку.

В середине декабря президент Владимир Путин раскритиковал действия правительства за отсутствие своевременных мер по сдерживанию цен на продукты.

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, - а вы мне сказки рассказываете здесь", - обращался Путин к главе минэкономразвития Максиму Решетникову в ходе совещания с членами правительства 13 декабря.

Через два дня после этого - 15 декабря - премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые предусматривали сдерживание роста цен на продукты.

Согласно одному из постановлений, минсельхоз вместе с минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой должны были заключить соглашение с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения были призваны снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров, в частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности действовали до конца I квартала 2021 года.

Мишустин также подписал постановление о введении квоты на экспорт зерна и экспортной пошлины на пшеницу.

При этом премьер подчеркивал, что все эти меры должны носить краткосрочный характер. "Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж", - добавлял он.

Что продолжает дорожать сейчас?

В начале нынешнего года ситуация с ценами на продукты стабилизировалась, однако вскоре рост на отдельные товары вновь возобновился. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с ростом цен в России непростой, добавив, что "правительство занимается этим на постоянной основе".

На прошлой неделе Росстат сообщил, что за неделю с 10 по 16 августа потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) выросли на 0,93%, а с начала года свинина подорожала на 9,6%.

Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили быстрый рост, отмечалось в сообщении аналитической компании "СовЭкон". По прогнозам экспертов, пшеница продолжит дорожать и дальше.

Как писал "Коммерсант" 18 августа, отраслевые союзы поставщиков пожаловались на нехватку свободного транспорта и рост цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки: подорожание составило от 10 до 160%.

20 августа "Коммерсант" сообщил, что в России в августе из-за подорожания древесины и металла сильно выросли цены на похоронные принадлежности: в частности, подорожали гробы, кресты и памятники.

Уральские фермеры рассказали "Новой газете" и екатеринбургскому изданию E1.ru о неурожае картошки. По данным аграриев, потери урожая составят 35-40%, и это тоже должно привести к росту цен.

Каковы инфляционные ожидания населения?

По данным российского центробанка, инфляционные ожидания населения на год вперед в июле продолжили расти и достигли максимального значения с ноября 2016 года.

"По оценкам Банка России, баланс рисков остается значимо смещенным в сторону проинфляционных. Инфляционное давление оказывают устойчивые факторы, связанные с продолжающимся повышением спроса, опережающим возможности расширения предложения", - говорится в июльском комментарии ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, С начала года свинина в России подорожала на 9,6%

В начале июля экономисты Альфа-банка опубликовали доклад, в котором отмечали, что есть и дополнительный фактор инфляции, связанный с выборами в Госдуму, которые пройдут 19 сентября. По прогнозам банка, выборы могут усилить инфляционное давление по двум каналам.

"Во-первых, правительство, вероятно, увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в IV квартале 2021 года", - прогнозируют аналитики.

Во вторник Владимир Путин подписал указ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию", который предусматривает выплату всем категориям пенсионеров по 10 тысяч рублей. В соответствии с документом, выплата производится в сентябре 2021 года без подачи гражданами заявления.