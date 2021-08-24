Парад в честь 30-летия независимости Украины. Как это было

40 минут назад

Автор фото, Irina Yakovleva/TASS

В центре Киева на Крещатике и Майдане Незалежности прошел военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины. Торжественные мероприятия с участием кораблей Украины и НАТО прошли и в Одессе.

Владимир Зеленский впервые после избрания президентом принимал парад по случаю дня независимости Украины. "Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже - восстановление нашей независимости - мы должны показать все наши достижения и парад", - заявил он (цитата по Интерфаксу-Украина).

До этого два года подряд парады не проводились. В 2019 году Зеленский решил направить средства на проведение мероприятия на премии военным, а в 2020 году заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион".

Автор фото, EPA/TASS

В параде в честь 30-летия независимости Украины было задействовано более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и техники.

Автор фото, PAP/TASS

Были продемонстрированы новый украинский ракетный комплекс "Сапсан" и дроны "Байрактар", которые Украина купила у Турции.

Над центром города пролетел крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

На параде прошлись военнослужащие из других государств, в том числе из Британии, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы и США.

Автор фото, EPA/TASS

Также в параде приняла участие авиация НАТО, в частности, польские истребители F-16 и британские "Тайфуны".

Завершился парад пролетом украинских истребителей МиГ-29 и британских "Тайфунов". Они воспроизвели в небе над Киевом цвета украинского государственного флага.

Среди торжественных гостей парада в Киеве были архиепископ Константинополя и Нового Рима - Вселенский патриарх Варфоломей, президент Евросовета Шарль Мишель, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитас Науседа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Северной Македонии Стево Пендаровский.

Автор фото, PAP/TASS

Одновременно торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости Украины, прошли в Одессе. Там состоялся парад с участием военных кораблей Украины и НАТО.