Марки раздора: как архипелаг в Индийском океане бросил вызов британской короне

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отныне марки с надписью Британская территория в Индийском океане не будут считаться средством почтовой оплаты

Островное государство Маврикий в Индийском океане бросило вызов британской короне, запретив использовать в качестве почтовой оплаты на островах Чагос марки с надписью Британская территория в Индийском океане. Теперь для почтового сообщения с архипелагом можно использовать только марки самого Маврикия.

Это решение поддержал Всемирный почтовый союз - созданная при ООН организация, отвечающая за регулирование почтовых сообщений во всем мире.

Острова Чагос давно уже являются архипелагом раздора: Великобритания настаивает на том, что хотя времена империи и закончились, она вправе владеть этими островами из соображений безопасности (на крупнейшем острове - Диего-Гарсия - расположена крупная военно-воздушная база США, да и вообще подавляющее большинство населения островов составляют британские и американские военные).

В свою очередь, с точки зрения Маврикия, архипелаг Чагос, который включает 7 атоллов и более 60 островов, является продолжением островной системы этого государства и должен быть передан под его суверенитет.

Собственно, большинство государств-членов ООН рассматривает архипелаг как часть Маврикия, и в 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана вернуть архипелаг Чагос.

Решение это было поддержано Генеральной ассамблеей ООН, и лишь ее 6 членов проголосовали против. Однако среди них были США и Великобритания, так что вопрос передачи островов Маврикию заглох.

И вот теперь Маврикий решил нанести неожиданный почтовый удар. Конечно, трудно представить, чтобы серия марок с изображением рыбок и морских улиток стала действенным оружием международной дипломатии, но, быть может, в этой истории скрыт свой символизм.

Автор фото, British Library

Дело в том, что не далее как в июне этого года на аукционе в Германии за рекордную сумму в 8,1 млн евро был продан конверт с так называемым Красным Маврикием - маркой 1847 года достоинством в один пенс и с портретом королевы Виктории, которой принадлежала эта заморская колония.

Красный Маврикий (он же Розовый, он же Оранжевый) стал одной из первых двух марок Британской империи, напечатанных за пределами метрополии.

Автором дизайна стал родившийся в Англии художник Джозеф Осмонд Барнард, зайцем добравшийся до Маврикия на корабле в 1838 году.

Марка было отпечатана тиражом всего в 1500 экземпляров, к тому же с ошибкой (вместо "почтовый сбор оплачен" на ней оказалась надпись "почтовое отделение").

Этих марок сохранилось около десятка, и стоят они сами по себе огромные деньги, но намного ценнее три конверта - в них леди Элизабет Энн Гомм, жена губернатора Маврикия фельдмаршала сэра Уильяма Мэйнарда Гомма, рассылала приглашения на традиционный бал, который пользовался огромным успехом (у тех, кого на этот бал приглашали).

По словам филателистов, такие редкости выставляются на аукционах раз в несколько десятков лет, и этот конверт - единственный, который еще меняет руки, потому что остальные два находятся во владении королевы Елизаветы II и Британской библиотеки.

И вот теперь Маврикий, возможно, решил напомнить, что пора забыть о колониальном прошлом и вернуть себе свою историю, а заодно и архипелаг, а начать для этого можно и с запрета чужих марок, а дальше - как пойдет.

Не исключено, что следующим шагом станет попытка Маврикия запретить международные полеты над своей территорией, а она простирается над большой частью Индийского океана.