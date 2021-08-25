Дайджест: Байден нацелен закончить эвакуацию из Кабула до 31 августа

57 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После своего выступления Джо Байден не стал отвечать на летевшие ему в спину вопросы журналистов

Байдена не уговорили продлить эвакуацию

Президент США Джо Байден заявил, что США постараются завершить эвакуацию всех гражданских лиц - как американцев, так и афганцев - к изначально намеченной дате, 31 августа. По его словам, нынешние темпы эвакуации вполне позволяют завершить ее к этому сроку.

Он сказал, что с 14 августа, когда началась массовая эвакуация из Кабула, занятого на следующий день талибами, через аэропорт Кабула было вывезено 70700 человек (эта цифра включает как афганцев, боящихся нового режима, так и иностранцев). По данным американских СМИ, часть американских войск из аэропорта уже начали вывозить.

Ранее во вторник западные союзники США по "большой семерке" долго уговаривали Байдена продлить сроки эвакуации. Как стало ясно из последующего выступления президента в Белом доме, он остался непоколебим.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что завершить эвакуацию гражданских лиц к концу августа необходимо для того, чтобы успеть эвакуировать оставшиеся американские войска к установленному президентом сроку 11 сентября. Сам Байден также заявил, что американцы в аэропорту Кабула подвергаются "повышенному и растущему риску" нападения со стороны афганского ответвления "Исламского государства" (запрещено в России), так что "чем раньше мы закончим, тем лучше".

Он также признал, что продолжение эвакуации возможно лишь при непротивлении со стороны "Талибана" (в РФ также запрещен), и отметил, что и соблюдение установленных сроков зависит от готовности талибов не мешать эвакуации. Ранее во вторник представители движения заявили, что больше не будут пускать в аэропорт афганских граждан, а также вновь повторили, что на продление сроков эвакуации не согласятся.

Во вторник источники американских СМИ рассказали, что в Кабул накануне прилетал директор ЦРУ Уильям Бернс и встречался с одним из лидеров "Талибана" Абдулом Гани Барадаром.

Талибы довольно расплывчато говорят, что желающие покинуть Афганистан смогут это сделать и после отбытия иностранных войск, когда возобновятся коммерческие авиарейсы в Кабул. Впрочем, они же говорят, что предпочли бы, чтобы афганцы оставались в стране.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник призвал талибов не чинить препятствий желающим эмигрировать, как до 31 августа, так и после. Великобритания продолжит эвакуационные рейсы из Кабула "до последнего момента", сказал Джонсон.

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Американская разведка оказалась бессильна перед тайной происхождения коронавируса

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Ухане, где произошла первая вспышка Covid-19, расположен известный специалистам институт вирусологии. Он и оказался в центре спекуляций о лабораторном происхождении вируса.

Американские спецслужбы не пришли к однозначному выводу о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19: они не подтвердили, но и не опровергли ни версию о мутации при естественной передаче вируса от животного к человеку, ни более скандальную версию об утечке вируса из лаборатории в Китае, где его могли модифицировать искусственно, сообщают Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В мае Джо Байден поручил разведывательному сообществу проверить все версии и представить свои выводы через 90 дней. Во вторник разведчики представили президенту секретный доклад, но ни к какому консенсусу в пользу той или иной версии они так и не пришли. Ожидается, что через несколько дней доклад будет частично рассекречен и опубликован.

Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет

Ударник Rolling Stones Чарли Уоттс, чей талант и харизма на протяжении более чем полувека во многом были движущей силой группы, скончался в возрасте 80 лет.

Автор фото, Press Assosiation

Незадолго до этого он неожиданно отказался от участия в турне группы, которое было отложено из-за пандемии, сославшись на состояние здоровья (ранее он лечился от рака горла), и даже подобрал себе замену в лице Стива Джордана, долгое время игравшего с Китом Ричардсом в X-Pensive Winos.

Путин на предвыборном съезде "Единой России" пообещал дополнительные выплаты силовикам

Во вторник на пленарном заседании съезда "Единой России" Путин предложил распространить единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей еще и на сотрудников правоохранительных органов, а также на курсантов.

Автор фото, EPA

Кроме того, он заявил о планах индексации пенсий и денежного довольствия силовиков в 2022 году выше уровня инфляции.

Минюст заявил о получении "Дождем" денег от ЕС. Телеканал рассказывал об этом сам

В пресс-релизе минюста сказано, что решение было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора, "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.

Автор фото, AFP

Телеканал получил от Евросоюза в лице Еврокомиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро. А Росфинмониторингом "установлено получение" "опосредованного иностранного финансирования через российские фонды".

Guardian: "Борьба за демократию, которая происходит на Украине, не является приоритетом для ее западных союзников".

С такой фразы начинается редакционная колонка газеты о праздновании Дня независимости Украины.

Автор фото, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник принимал военный парад в Киеве. Мероприятие прошло успешно - на нем присутствовало впечатляющее количество высокопоставленных лиц и глав государств.

Но на неделе, на которой он хотел сосредоточить умы западных союзников на угрозах и непримиримости со стороны России, их внимание было сосредоточено на Афганистане.

Украинский президент делает все возможное, чтобы оставаться героем повестки.

В понедельник Украина провела саммит по Крыму, аннексированному Россией в марте 2014 года.

На саммите президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал, что ЕС будет продолжать "стойко сопротивляться" таким нарушениям международного права.

Но похоже, что для ключевых европейских лидеров российская аннексия - это свершившийся факт. И никто не ожидает, что ситуация изменится.

Лидеры Франции и Германии не приехали на саммит, прислав свои запоздалые извинения.

У Украины есть законные основания критиковать уровень поддержки, которую она получает от своих союзников на Западе. Но фиаско с выводом войск из Афганистана - и сохраняющаяся слабость ЕС как геополитической силы - только усугубит чувство незащищенности Украины, заключает Guardian.

Times: Президент Филиппин использует тактику Владимира Путина

У нынешнего президента Филиппин Родриго Дутерте заканчивается его шестилетний срок, и на новый он пойти не может. Поэтому он решил баллотироваться на пост вице-президента.

Это решение похоже на решение Владимира Путина стать на четыре года главой правительства, отдав пост президента Дмитрию Медведеву, пишет газета Times.

Намерение президента Дутерте баллотироваться на пост вице-президента Филиппин в следующем году критики называют попыткой обойти ограничение количества сроков пребывания на посту президента.

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Шестилетний срок Дутерте истекает в июне следующего года, но пост вице-президента может позволить ему сохранить власть за кулисами.

Если новый президент заболеет или уйдет в отставку, 76-летний Дутерте снова займет руководящую должность.

"Президент Родриго Дутерте согласился принести жертву и прислушаться к требованиям народа", - цитирует газета исполнительного вице-президента правящей партии Филиппин Карло Ногралеса.

Такая преемственность, по его мнению, позволит продолжить усилия по борьбе с коронавирусом и незаконным оборотом наркотиков.

Однако именно своеобразные методы борьбы с наркотиками и могли стать поводом для Дутерте держаться за власть.

Международный уголовный суд сейчас пытается открыть дело в отношении Дутерте, чтобы начать официальное расследование преступлений против человечности во время его антинаркотической кампании, которая, по утверждениям критиков, на самом деле использовалась для сведения политических счетов.

Washington Post: "Первые беженцы из Афганистана прилетели в США. Они не ели и не спали несколько дней".

"После приземления в международном аэропорту Даллеса многих беженцев пересадили в автобусы, чтобы перевезти их в близлежащий выставочный центр в округе Фэрфакс, объект площадью 100 000 квадратных футов, который был преобразован во временное убежище", - пишет газета.

Люди ждали вылета несколько дней.

"Пять дней мы не ели и не спали", - говорит один из эвакуированных афганцев, который прилетел в северную Вирджинию вместе со своей женой Беназир и их годовалым сыном.

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Подняв штанину, чтобы показать корреспонденту сильно опухшую ступню, он добавляет: "До сегодняшнего дня у меня не было обуви".

Среди прибывших были дети, которых, вероятно, родители передали солдатам, чтобы их спасти. Что с ними будет - непонятно. Представитель Госдепартамента отказался комментировать, принимаются ли в США несопровождаемые афганские дети.

"Это душераздирающе и бесчеловечно", - цитирует газета афгано-американского защитника прав человека и волонтера.

Но никакой ясности, что же будет с теми, кто смог прилететь в США, но не обладает всеми необходимыми документами, чтобы остаться там жить, пока нет, заключает газета.

Автомеханик Ваган Микаелян из Краснодара превращает старые автомобили в пауков, колесницы и огнеметы.

Только он знает ответ на вопрос, зачем это все.

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