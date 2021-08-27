Лондонский школьник на каникулах продавал китов. Он заработал 300 тысяч фунтов благодаря токенам NFT
Лондонский школьник Биньямин Ахмед сумел неплохо заработать во время летних каникул. Он нарисовал серию эмодзи под названием "Странные киты" и продал цифровой сертификат на нее за 290 тысяч фунтов.
NFT (non-fungible token, по-русски невзаимозаменяемый токен или цифровой сертификат) имеет лишь коллекционную и сентиментальную ценность. Он не дает авторских прав на интернет-объект с целью извлечения дохода, а лишь возможность гордо называть себя его владельцем. Объект при этом остается в общем доступе.
Покупку NFT нередко сравнивают с приобретением автографов знаменитостей.
Тем не менее, мировой рынок NFT переживает бурный рост, поскольку их приобретатели надеются перепродать цифровой сертификат еще дороже.
Технология основана на принципе блокчейна, когда информация о собственнике того или иного файла хранится на многих компьютерах одновременно.
Биньямин Ахмед хранит свой заработок в крипотовалюте Ethereum, за которую он продал цифровой сертификат. Традиционного банковского счета у него нет.
Курс криптовалюты свободно растет и падает, и государство не дает ее владельцам никаких гарантий.
Отцовская гордость
Одноклассники подростка пока не знают о свалившемся на него богатстве. Ранее он выложил на YouTube несколько видеороликов о своем хобби. Помимо рисования, Биньямин Ахмед увлекается плаванием, бадминтоном и тхэквондо.
"Мой совет всем детям - просто занимайтесь тем, что вам нравится и не слушайте старших, - сказал он. Любите готовить еду - готовьте, любите танцевать - танцуйте и стремитесь к лучшему результату, какой позволяют ваши способности".
Отец Биньямина Имран Ахмед, разработчик компьютерных программ, увлек сына и его брата Юсуфа программированием, когда им было пять и шесть лет.
Разумеется, братья консультировались со взрослыми специалистами, но отец ими чрезвычайно горд.
"Для них это было игрой, но я давно заметил, что они очень талантливы в программировании и разбираются в нем не по возрасту, - говорит он. - Само собой, невозможно вколотить знание в детские головы и заставить их научиться всему за три месяца".
Мальчики в охотку занимаются программированием по 20-30 минут в день, в том числе на каникулах.
"Странные киты" - вторая серия интернет-рисунков, созданных Биньямином Ахмедом. Предыдущая, основанная на компьютерной игре Minecraft, продавалась намного хуже.
Биньямин вдохновлялся ставшим популярным мемом цифровым изображением кита и работал в распространенном стиле интернет-рисунка, но использовал разработанную им собственную программу. Результатом стали 3,350 эмодзи.
"Было очень интересно наблюдать за тем, как они медленно формировались на экране моего монитора, будто вылупливаясь из яйца", - говорит он.
Биньямин сейчас работает над третьей серией рисунков, посвященных Супергероям.
В замыслах - создание "подводной игры", в которой будут фигурировать киты. "Это выйдет здорово", - сказал он.
Имран Ахмед проконсультировался с юристами и, по его словам, на 100 процентов уверен, что сын не нарушил законодательство об авторских правах. Сейчас он думает о торговой марке для произведений Биньямина.
Мир искусства и финансовые аналитики относятся к NFT неоднозначно.
Большинство считает их полезным дополнительным источником дохода для творческих людей. Сомнения вызывают запредельная цена некоторых токенов и их надежность в качестве долгосрочного инструмента для инвестиций.
"Покупка чего-то, что реально не существует, кажется мне странной, - сказал Би-би-си бывший аукционист дома Christie's Чарльз Олсоп. - На мой взгляд, те, кто вкладывается в цифровые сертификаты - немного простофили. Надеюсь, что они не потеряют свои деньги".
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