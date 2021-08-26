Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Он признал вину

37 минут назад

Автор фото, Maxim Slutsky/TASS Подпись к фото, Жители Тюмени несут цветы и игрушки к дому, где жила погибшая девочка

В Тюмени по подозрению в убийстве 8-летней девочки задержан 40-летний уроженец города Сургута. Он признался в совершении преступления.

Как сообщает Следственный комитет России, задержанный Виталий Бережной признался не только в убийстве, но и в изнасиловании девочки.

"В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня [30 июня], находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил", - говорится в сообщении ведомства.

Тело девочки он хранил в коробке в холодильнике, а 17 августа отнес его на берег озера Оброчное, где его обнаружили спустя несколько дней.

В СКР также подтвердили информацию о том, что подозреваемый ранее работал в правоохранительных органах. В 2008-2011 годах Бережной был помощником участкового в райотделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, уточнили в ведомстве.

Следственный комитет также сообщил о начале служебной проверки в отношении руководителя регионального управления СКР Александра Кублякова. Поводом стало подозрение в неэффективном расследовании пропажи и убийства школьницы, сказали в ведомстве.

О задержании подозреваемого СКР сообщил накануне. В ведомстве тогда заявили, что у следствия "имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству" школьницы, но обвинение ему еще не предъявлено.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк вечером в среду заявила, что ДНК задержанного совпало образцами, изъятыми на теле убитой девочки. По ее словам, тело школьницы нашли завернутым в полиэтилен и кусок половика, оно лежало в картонной коробке из-под бытовой техники.

"Оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонного гарнитура. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан", - рассказала Волк.

Местное издание 72.ru сообщало, что задержанный мужчина ранее "работал в органах", но действующим сотрудником полиции не является.

В свою очередь издание "ТюменьPRO" писало, что подозреваемый жил по соседству с убитой девочкой. "У подозреваемого есть жена и дочка, с которыми он не живет, - сообщало издание. - Ранее не судим, служил в спецназе".

Тело 8-летней школьницы с признаками насильственной смерти нашли 19 августа на берегу озера Оброчное - в 2,5 километрах от дома, где она жила.

При этом волонтеры, участвовавшие в поисках девочки, утверждали, что тело могли туда подбросить, поскольку ранее они неоднократно прочесывали эту территорию.

Девочку искали с конца июня. 6 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что власти региона выплатят полмиллиона рублей за информацию, которая поможет найти пропавшего ребенка, а 9 августа МВД России заявило, что готово выплатить 1 млн рублей за помощь в раскрытии преступления.