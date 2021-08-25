Малыш с обложки альбома Nevermind "Нирваны" обвинил группу в распространении детской порнографии

час назад

Автор фото, Geffen Records Подпись к фото, Ниже на обложке альбома были остальные части тела малыша Спенсера и названия группы и альбома

30-летний американец Спенсер Элден, которого в невинном возрасте сфотографировали голышом на обложку альбома группы "Нирвана", теперь подал в суд и требует от всех причастных компенсации в размере 2,25 млн долларов.

На обложке знаменитого альбома Nevermind четырехмесячный Спенсер в бассейне, под водой, будто бы пытается ухватить долларовую купюру на рыболовном крючке.

Раньше Спенсер Элден, судя по его интервью, успешно эксплуатировал эту славу. Теперь он утверждает, что его родители не давали письменного согласия на использование этой фотографии, и обвиняет причастных в вовлечении его в детскую порнографию.

"На этих изображениях демонстрируются интимные части тела Спенсера; его гениталии открыты для похотливых взглядов с того времени, как он был младенцем, и до сих пор", - говорится в иске, поданном в суд Калифорнии.

Фотографии детей без явного сексуального подтекста обычно не считаются в США детской порнографией, но адвокат Элдена Роберт Льюис утверждает, что из-за фотомонтажа с долларовой купюрой его клиент выглядит на фото как работник сексуальной сферы.

Спенсер Элден требует по 150 тысяч долларов с каждого из 15 ответчиков. Среди них - двое ныне живущих музыкантов "Нирваны" Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова лидера группы Курта Кобейна Кортни Лав и фотограф Кирк Уэддл.

Представители группы и звукозаписывающей компании, выпустившей альбом, пока не комментировали иск.

В иске говорится, что из-за этой растиражированной по всему миру фотографии имя и личность Спенсера Элдена "навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которую он пережил в детстве". Это, как утверждает Элден, приводит его в состояние "перманентной крайней эмоциональной угнетенности", из-за чего ему требуется медицинская и психологическая помощь.

Раньше Элден несколько иначе относился к этой славе. Он трижды - на 10-летие, 20-летие и 25-летие альбома Nevermind - снимался в "римейках" той фотографии. Правда, всегда в плавках.

Автор фото, John Chapple

В интервью газете Guardian шесть лет назад он говорил, что та фотография всегда открывала перед ним разные двери и вообще положительно повлияла на его жизнь.

"Мне сейчас 23, я художник, и эта история дала мне возможность пять лет работать с [известным мастером уличного искусства] Шепардом Фейри. Это был потрясающий опыт. Он - большой знаток музыки, когда он услышал, что я - тот самый малыш "Нирваны", он решил, что это очень круто", - говорил тогда Спенсер Элден.

С другой стороны, иногда Элден рассуждал и о негативных сторонах своей славы.

"Это довольно трудно - ты вроде как знаменит ни за что, - сказал он в 2016 году журналу Time. - Трудно не расстраиваться, когда слышишь, какие там крутились деньги. А я прихожу на бейсбол и думаю: чувак, тут все, наверное, видели твой пенис в детстве. Такое ощущение, будто часть моих человеческих прав просто отменили".

Неожиданная слава

В 2008 году отец Спенсера Рик Элден в радионтервью вспоминал, что фотограф и друг семьи Кирк Уэддл предложил ему 200 долларов за фотосессию.

"У нас просто была большая вечеринка, никто не соображал, что происходит", - сказал Рик Элден.

По его словам, семья тут же забыла об этой фотосессии, а через три месяца увидела огромную фотографию своего сына уже в качестве обложки альбома Nevermind на здании музыкального магазина Tower Records в Лос-Анджелесе.

Позже звукозаписывающая компания Geffen Records прислала Спенсеру в подарок платиновый диск и плюшевого мишку.