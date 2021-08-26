Паралимпиада: британский ветеран Афганистана стал олимпийским чемпионом

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британцы Джейко ван Гасс (справа) и Финли Грэм завоевали золото и серебро в одной гонке на велотреке

35-летний британец, ветеран кампании в Афганистане Джейко ван Гасс стал в четверг чемпионом Паралимпиады в Токио. Всего британские спортсмены за второй день соревнований завоевали пять золотых медалей; у россиян - два новых чемпиона; в общем неофициальном зачете лидируют китайцы.

Джейко ван Гасс победил на велотреке в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров. Серебро в этой гонке тоже получил британец, Финли Грэм.

Десантник Джейко ван Гасс в 2009 году потерял левую руку и получил другие тяжелейшие ранения в результате взрыва гранаты из гранатомета в бою в Афганистане. Перенеся 11 операций и выйдя из госпиталей, он не сдался, не ушел в себя, а активно занялся спортом, стал классным горнолыжником, начал бегать марафоны, сходил в пеший поход на Северный полюс, а теперь еще и выиграл олимпийское золото.

"На данный момент это - вершина. Это лучшее, что мне пока удалось", - сказал ван Гасс Би-би-си.

Второй день Паралимпиады выдался очень удачным для британских спортсменов: сразу десять медалей.

Помимо ван Гасса, золото завоевали еще четверо из них: Ли Пирсон стал 12-кратным паралимпийским чемпионом в конном спорте, пловчихи Мэйзи Саммерс-Ньютон и Талли Кирни победили в комплексном плавании на 200 метров и на 100 метрах кролем соответственно, причем Кирни установила мировой рекорд; Пирс Джилливер победил в финале фехтования на шпагах россиянина Максима Шабурова.

Второй после Саммерс-Ньютон финишировала украинка Елизавета Мерешко.

На велодроме британцы добавили три серебра к золоту ван Гасса, а в конном спорте вместе с Пирсоном на пьедестал, на третью ступень, взошла его соотечественница Джорджия Уилсон, бронзу в фехтовании завоевал Димитри Кутья, победив белоруса Андрея Праневича.

Автор фото, Sportsfile/Getty Подпись к фото, Россиянин Михаил Асташов (в красном) обходит канадца Тристена Чернова на пути к золоту на токийском велотреке

У российских паралимпийцев за день набралось пять медалей.

Российский велосипедист Михаил Асташов победил на велодроме в индивидуальной гонке преследования на 3000 м (в другом классе, нежели ван Гасс), а в фехтовании на шпагах в классе B победил Александр Кузюков.

Серебро и бронза - у пловцов: Андрей Граничка занял второе место в комплексном плавании на 200 метров, Роман Жданов - третье на стометровке кролем.

Еще одно серебро завоевала в фехтовании на шпагах, в последнем за день финале, Виктория Бойкова.

В общем неофициальном зачете на первом месте по-прежнему китайцы: восемь золотых медалей, 23 медали всех достоинств. Второе и третье места занимают британцы и россияне: у них по шесть золотых медалей, но у британцев больше "серебра".