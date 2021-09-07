11 сентября 2001 года. Что произошло, кто погиб и какие были последствия

Патрик Джексон

BBC News

35 минут назад

Автор фото, Getty Images

Во вторник, 11 сентября 2001 года, террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них два небоскреба в Нью-Йорке. Погибли три тысячи человек.

Этот теракт стал одним из самых трагических и знаковых событий современности не только для американцев, но и для всего мира.

По каким целям был нанесен удар?

Небольшие группы угонщиков-самоубийц одновременно захватили в воздухе над восточным побережьем США четыре пассажирских лайнера.

Они превратили эти самолеты в гигантские управляемые бомбы, которыми рассчитывали поразить символически важные здания в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Два лайнера протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Первый врезался в Северную башню в 08:46 утра по местному времени. Второй - в Южную башню в 09:03 утра.

В башнях вспыхнул пожар, отрезав путь к спасению людям на верхних этажах. Меньше чем через два часа оба 110-этажных небоскреба рухнули.

В 09:37 утра третий лайнер врезался в западный фасад Пентагона - огромного здания министерства обороны США рядом со столицей, Вашингтоном.

В четвертом самолете пассажиры оказали сопротивление захватчикам, и в 10:03 он упал в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что этот лайнер должен был таранить здание Капитолия в Вашингтоне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тем, кто был вблизи башен-близнецов, в момент их обрушения пришлось спасаться бегством

Сколько человек погибло?

Погибли 2977 человек (не считая 19 угонщиков-камикадзе), большинство - в башнях-близнецах в Нью-Йорке.

На борту четырех самолетов находились в сумме 246 пассажиров и членов экипажа. Все погибли.

В башнях-близнецах погибли на месте или умерли от ран 2606 человек.

В здании Пентагона погибли 125 человек.

Самой юной из погибших была двухлетняя Кристин Ли Хэнсон, которая летела на одном из самолетов с папой и мамой, Питером и Сью.

Самым пожилым оказался 82-летний Роберт Нортон - он с женой Жаклин тоже был пассажиром одного из лайнеров.

Когда самолеты таранили башни Всемирного торгового центра, в них находились примерно 17400 человек. В Северной башне никто из тех, кто был на этажах выше места удара, не выжил. В Южной башне 18 человек с этажей выше места удара смогли спастись.

Среди погибших - граждане 77 стран. Нью-Йорк потерял в крушении башен 441 сотрудника экстренных служб.

Тысячи были ранены или серьезно пострадали от последствий теракта.

Кто организовал и осуществил эту акцию?

Акцию спланировали, находясь в Афганистане, лидеры сетевой организации исламских экстремистов "Аль-Каида"; Афганистан тогда был под контролем талибов ("Аль-Каида"и "Талибан" признаны террористическими организациями и запрещены в России).

"Аль-Каида" во главе с саудовцем Усамой бен Ладеном обвиняла США и их союзников в разжигании конфликтов в исламском мире.

Непосредственными исполнителями стали 19 человек: три группы по пять и одна группа из четырех человек (на том лайнере, что упал в Пенсильвании).

В каждой группе был человек, умеющий управлять самолетом. Все они прошли курсы обучения в частных летных школах в США.

15 из 19 исполнителей были земляками бен Ладена из Саудовской Аравии, двое - из Объединенных Арабских Эмиратов, один - из Египта, один - из Ливана.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Руины башен-близнецов и окрестных зданий

Как ответили США?

Меньше чем через месяц после терактов США с союзниками по инициативе президента Джорджа Буша-младшего начали вторжение в Афганистан. Первоначальными целями были уничтожение "Аль-Каиды" и поимка Усамы бен Ладена.

Бен Ладена, однако, нашли и убили только в 2011 году, и не в Афганистане, а в Пакистане.

Уроженец Кувейта Халид Шейх Мохаммед, которого США обвиняют в непосредственном планировании терактов 11 сентября, был арестован в Пакистане в 2003 году и с тех пор содержится в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе, где все еще ждет суда.

"Аль-Каида", как говорят спецслужбы, до сих пор жива. Сильнее всего она сейчас в Африке, но ее члены присутствуют и в Афганистане. С уходом США после 20-летней военной кампании из Афганистана многие опасаются, что исламистская сеть снова активизируется под крылом талибов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фотографии погибших собраны в музее на месте трагедии 11 сентября 2001 года

Последствия нападений 11 сентября 2001 г.

После 11 сентября во всем мире были ужесточены правила безопасности на авиатранспорте.

Завалы на месте башен-близнецов разбирали восемь месяцев. Уже в 2006-2013 годах там построили новую башню Всемирного торгового центра, причем она намного выше башен-близнецов (541 против 415 метров) и это сейчас самое высокое здание в США.

Кроме того, на этом месте устроили мемориал и музей.