Китай: доктрину Си Цзиньпина внесли в обязательную школьную программу
Нравоучительная книга "Мысли Председателя Си Цзиньпина", выражающая политическую идеологию китайского лидера, с нового учебного года будет включена в общенациональую школьную программу.
Министерство образования КНР заявило, что новый предмет поможет выработать у подрастающего поколения марксистские взгляды и патриотические чувства.
"Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" были официально включены в устав компартии Китая (КПК) на ее XIX съезде в октябре 2017 года, а в конституцию КНР - на сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2018 года.
Тогда же из основного закона убрали ограничение пребывания на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, дав Си Цзиньпину возможность пожизненного единоличного правления.
68-летний руководитель возглавил партию и государство в 2012 году. Наблюдатели отмечают, что последнее время в Китае сформировался культ личности, какого не было со времен Мао Цзэдуна.
Уже готовы учебные пособия по новому предмету для всех уровней: от детского сада, где детям будут рассказывать о "любви к родине, КПК и социализму", до университета.
В министерстве образования сообщили, что теоретические положения в них будут разбавлены историями и примерами из жизни, чтобы сделать их доступными для детского понимания.
О чем Си Цзиньпин размышляет в своей книге?
- Книга "Мысли Председателя Си Цзиньпина" содержит 14 основных принципов, акцентирующих идеалы коммунизма. Кроме того в своей книге Си Цзинпин:
- призывает к завершению и углублению процесса реформ и "новых развивающихся идей"
- дает обещание обеспечить "гармоничную жизнь в согласии человека и природы"
- делает упор на "абсолютном авторитете партии и ее руководящей роли" в Народной армии Китая
- подчеркивает важность принципа "одна страна - две системы" для Гонконга и его "воссоединения с родиной-матерью"
По оценкам экспертов, "мысли Си Цзиньпина" сформированы довольно расплывчато и сводятся главным образом к тому, что партия - основа всего.
Летом 2020 года Пекин принял новое законодательство, отменяющее особые права и свободы жителей Гонконга, обещанные им на 50 лет при передаче бывшей британской колонии КНР в 1997 году.
Одна из последних инициатив Си Цзиньпина - доктрина "общего благосостояния для всех", под которым подразумеваются политика выравнивания доходов и усиление давления на крупные компании и богатых граждан.
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