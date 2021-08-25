Китай: доктрину Си Цзиньпина внесли в обязательную школьную программу

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Этим летом в стране с большим размахом прошли торжества в ознаменование 100-летия образования Китайской коммунистической партии

Нравоучительная книга "Мысли Председателя Си Цзиньпина", выражающая политическую идеологию китайского лидера, с нового учебного года будет включена в общенациональую школьную программу.

Министерство образования КНР заявило, что новый предмет поможет выработать у подрастающего поколения марксистские взгляды и патриотические чувства.

"Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" были официально включены в устав компартии Китая (КПК) на ее XIX съезде в октябре 2017 года, а в конституцию КНР - на сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2018 года.

Тогда же из основного закона убрали ограничение пребывания на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, дав Си Цзиньпину возможность пожизненного единоличного правления.

68-летний руководитель возглавил партию и государство в 2012 году. Наблюдатели отмечают, что последнее время в Китае сформировался культ личности, какого не было со времен Мао Цзэдуна.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам экспертов, мысли Си Цзиньпиня о марксизме в новую эпоху сформулированы в его книге довольно расплывчато

Уже готовы учебные пособия по новому предмету для всех уровней: от детского сада, где детям будут рассказывать о "любви к родине, КПК и социализму", до университета.

В министерстве образования сообщили, что теоретические положения в них будут разбавлены историями и примерами из жизни, чтобы сделать их доступными для детского понимания.

О чем Си Цзиньпин размышляет в своей книге?

Книга "Мысли Председателя Си Цзиньпина" содержит 14 основных принципов, акцентирующих идеалы коммунизма. Кроме того в своей книге Си Цзинпин:

призывает к завершению и углублению процесса реформ и "новых развивающихся идей"

дает обещание обеспечить "гармоничную жизнь в согласии человека и природы"

делает упор на "абсолютном авторитете партии и ее руководящей роли" в Народной армии Китая

подчеркивает важность принципа "одна страна - две системы" для Гонконга и его "воссоединения с родиной-матерью"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Изучение мыслей председателя Си будет обязательным для молодых китайцев с детского сада и до студенческой скамьи

По оценкам экспертов, "мысли Си Цзиньпина" сформированы довольно расплывчато и сводятся главным образом к тому, что партия - основа всего.

Летом 2020 года Пекин принял новое законодательство, отменяющее особые права и свободы жителей Гонконга, обещанные им на 50 лет при передаче бывшей британской колонии КНР в 1997 году.