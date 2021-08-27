Журналисты попросили Путина отменить закон об "иностранных агентах"

35 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 21 августа журналисты провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке

Российские СМИ направили обращение властям, в том числе президенту Владимиру Путину, с требованием отменить закон об "иностранных агентах", в число которых в этом году попали несколько СМИ и два десятка журналистов. Шансов мало, но "мы должны не молчать, а продавливать свою позицию", сказала Би-би-си одна из инициаторов обращения.

Открытое письмо, опубликованное в нескольких изданиях, в том числе в "Медузе", в апреле признанной СМИ, выполняющим функции иностранного агента, адресовано Путину, секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, министрам юстиции и внутренних дел, а также главе Росгвардии и спикерам обеих палат парламента.

Не готовы смириться

"Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и "иностранных агентов". А также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения", - говорится в обращении.

Его авторы требуют перестать включать российские СМИ и их сотрудников в реестры "иностранных агентов" и нежелательных организаций и отменить "соответствующие законы", а также прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов.

Обращение опубликовано спустя неделю как реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, пополнил телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", а также семь журналистов. Летом нежелательной организацией было признано издание "Проект", список "иностранных агентов" пополнили его журналисты, а также журналисты других СМИ.

"Медуза" после внесения в список "иноагентов" оказалась на грани закрытия, рекламодатели начали отказываться от сотрудничества, журналистам сократили зарплаты, часть из них были вынуждены покинуть редакцию, говорится в обращении к властям. Издание VTimes закрылось спустя месяц после того, как в середине мая его признали "иностранным агентом".

Став нежелательным в России, "Проект" также закрылся. Связанные с Михаилом Ходорковским "Открытые медиа" и "МБХ медиа" в реестр не попали, но их заблокировал Роскомнадзор, и спустя сутки издания объявили о прекращении работы. "Дождь" и "Важные истории" заявили, что будут работать с соблюдением закона об "иностранных агентах".

Обращение к властям - попытка доказать, что массмедиа не готовы смириться с существующим положением вещей, сказала Би-би-си одна из его инициаторов Софья Русова, сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ. "Позиция профсоюза - закон об "иностранных агентах" должен быть отменен. Думаю, шансов мало. С другой стороны, мы должны не молчать, а продавливать свою позицию", - пояснила она.

"В публичном поле уже появляются предложения (которые начинают направлять в госорганы) о признании иностранными агентами изданий "Новая газета" и "Медиазона", - говорится также в обращении. - Все это происходит на фоне избиения журналистов на митингах, попыток приравнять их к участникам акций протеста и многократного продления ареста бывшему корреспонденту "Коммерсанта" Ивану Сафронову по делу о госизмене".

В субботу в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналистов. Проводились пикеты и в других городах, участники которых чаще всего держали плакаты со словами поддержки в адрес "Дождя".

Автор фото, VICTORIA ODISSONOVA/NOVAYA GAZETA Подпись к фото, После задержания на Лубянке журналиста телеканала RT Илью Васюнина оставили на две ночи в ОВД "Мещанское"

"Выход из данного статуса"

"Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать", - сказано в обращении к Путину.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировал закон об "иностранных агентах" и ситуацию с "Дождем", по которому он ударил. Он допустил, что закон может быть скорректирован, но не уточнил, каким образом.

"Безусловно, иногда в ходе правоприменения тех или иных законов, мы сталкиваемся с моментами, требующими корректировки. И если [профессиональный] цех, которого касается закон, сами законодатели и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, тогда они, возможно, и необходимы", - говорил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что закон предусматривает выход из реестра "иностранных агентов". "Мы знаем, что действующая редакция закона предусматривает выход из данного статуса. Такой процесс предусмотрен. Другое дело, что времени прошло мало, никто этой процедурой выхода не успел воспользоваться", - заявил он журналистам.

Эта процедура занимает около года, выйти из статуса "иноагента" теоретически можно, будем надеяться, что этот опыт будет собран, сказал Песков (цитаты по Интерфаксу).

Би-би-си еще 23 августа направила запрос в министерство юстиции России и накануне получила ответ на вопрос, сколько лиц были исключены из реестров иностранных агентов.

По состоянию на 24 августа 83 некоммерческие организации были исключены из реестра в связи с ликвидацией, 47 - в связи с прекращением выполнения функций иностранного агента, следует из ответа. Каким образом было прекращено выполнение функций, министерство не уточнило.

Минюст открыл этот реестр в 2012 году. СМИ-"иностранные агенты" минюст вносит в соответствующий реестр с 2017 года, общественные объединения - с августа этого года. Из последних двух реестров минюст и суды, куда жаловались "иностранные агенты", до сих пор никого не исключали.

Сейчас в России есть 120 "иностранных агентов". В реестр НКО-"иноагентов" включены 76 организаций, в реестр иностранных СМИ-"иноагентов" - 43, в том числе 25 физических лиц, в реестр незарегистрированных общественных объединений - пока только одно движение "Голос".

"Иноагенты" перед выборами

Минюст в среду назвал одним из оснований признания "Дождя" "иностранным агентом" получение 130 тысяч евро за освещение отношений ЕС и России, а также "опосредованного иностранного финансирования через российские фонды". Другая причина - цитирование СМИ-"иноагентов".

Телеканал в ответ заявил, что отчитывался перед Роскомнадзором за средства, полученные на проект "Россия - это Европа", сейчас контракт приостановлен. "Дождь" также напомнил, что европейские деньги получали и другие российские СМИ, в том числе государственные.