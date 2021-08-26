Дайджест: повышенная террористическая угроза нависла над аэропортом Кабула

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ближе к 31 августа союзники бросят основные усилия на эвакуацию своих войск, а не гражданских лиц

США и их союзники приближаются к завершению эвакуации своих граждан и афганцев, у которых есть основания опасаться нового режима во главе с движением "Талибан" (запрещено в России).

C 14 августа, когда началась массовая эвакуация из Кабула (талибы заняли столицу на следующий день), через кабульский аэропорт было эвакуировано более 80 тысяч человек. Только за одни сутки до утра 24 августа перевезли около 19 тысяч человек.

Администрация Байдена приняла решение не добиваться продления сроков эвакуации: она закончится 31 августа. Гражданских лиц продолжат эвакуировать до последнего, но в последние два дня основные усилия будут направлены на вывоз военных из США, Великобритании и некоторых других стран, которые охраняют аэропорт и прилегающую к нему территорию.

Неясно, как на темпах эвакуации скажутся предупреждения, которые поздно вечером в среду распространили МИД Великобритании и американское посольство в Кабуле (а еще точнее, в кабульском аэропорту). Оба почти одновременно в категоричных выражениях проинструктировали граждан своих стран ни в коем случае не направляться в аэропорт, а если они уже находятся на подступах к нему, то немедленно покинуть эту зону. Британский МИД при этом указывал на повышенную угрозу теракта.

Четыре российских эвакуационных самолета под утро прибыли из Кабула на подмосковный военный аэродром Чкаловский.

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"Дождю" и другим СМИ-"иноагентам" могут запретить рассказывать о выборах

Признание телеканала "Дождь" и других СМИ "иностранными агентами" накануне выборов в Госдуму фактически блокирует для них возможность освещать эту и другие избирательные кампании. По новому закону они "не вправе осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов", а также участвовать в выборах "в иных формах". Сможет ли "Дождь" рассказывать о выборах, решит ЦИК, но эксперты считают запрет абсолютным

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Телеканал "Дождь" был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа, это первое попавшее в список исключительно российское юридическое лицо.

Сейчас в этом реестре 17 организаций и 26 граждан, среди них - известные СМИ и журналисты.

За 30 лет число гипертоников в мире удвоилось. Половина из них не знает о своем диагнозе

Число людей, страдающих от повышенного артериального давления, за последние 30 лет выросло вдвое и теперь составляет в общей сложности почти 1,3 млрд человек. Больше половины из них не получают необходимого лечения, а почти каждый второй даже не знает о своей болезни.

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Это притом, что диагностировать гипертонию довольно просто в домашних условиях, поддерживать давление в норме сравнительно недорого даже в развивающихся странах, а типичные осложнения гипертонии - инсульт, инфаркт, сердечная и почечная недостаточность - входят в число самых распространенных причин смерти, ежегодно унося около 18 млн жизней.

Малыш с обложки альбома Nevermind "Нирваны" обвинил группу в распространении детской порнографии

30-летний американец Спенсер Элден, которого в младенческом возрасте сфотографировали голышом на обложку альбома группы "Нирвана", теперь подал в суд и требует от всех причастных компенсации в размере 2,25 млн долларов.

На обложке знаменитого альбома Nevermind четырехмесячный Спенсер в бассейне, под водой, будто бы пытается ухватить долларовую купюру на рыболовном крючке.

Автор фото, Reuters

Раньше Спенсер Элден, судя по его интервью, успешно эксплуатировал эту славу. Теперь он утверждает, что его родители не давали письменного согласия на использование этой фотографии, и обвиняет причастных в вовлечении его в детскую порнографию.

New York Times: первое интервью Алексея Навального за время пребывания в колонии

В статье New York Times приводятся цитаты из ответов Алексея Навального на вопросы о его жизни в колонии, о нынешней политической ситуации в России, о политике США в отношении Кремля.

Он ответил на вопросы на 54 рукописных страницах.

В материал американского издания вошла лишь часть его ответов. На сайте политика они опубликованы целиком.

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Алексей Навальный пишет о санкциях против России, распорядке дня в колонии, риске быть убитым в заключении, возможности победить на выборах, будущем своих сторонников, о снижении своего рейтинга.

Все эти темы описываются с фирменным чувством юмора Алексея Навального.

Из его рассказа о колонии следует, что большую часть дня он проводит за просмотром российского телевидения. "В 18 часов - главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина - "патриотическое воспитание". Мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым", - пишет Навальный. К работе он не привлекается.

Говоря о санкциях, он утверждает, что не надо накладывать санкции на Россию. "Санкции — и гораздо более жесткие, чем сейчас — должны быть наложены на тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее. Пока под санкции не попал никто из значимых участников путинской гангстерской группы — самолеты, яхты, миллиарды в западных банках, все на месте. Это страшное разочарование. Те немногие индивидуальные санкции, которые введены, почти всегда направлены против обычных полковников и генералов. Да, они злодеи и отдают приказы об убийствах, но они лишь исполнители", - пишет политик.

"Ведомости": спрос населения России на доллары упал в шесть раз

Банк России зафиксировал нехарактерное для июня снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту: по сравнению с маем он упал на 27% до 700 млн в долларовом эквиваленте, пишет газета. В сравнении с июнем прошлого года падение еще больше - в 2,3 раза. Чистый спрос считается как разница между тем, сколько граждане продали банкам и сняли валюты со счетов, и тем, сколько они купили и зачислили на счета.

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Это прошло из-за сокращения чистого спроса на доллары: относительно июня 2020 г. он упал более чем в шесть раз, до 196 млн долларов, относительно мая произошло падение почти в четыре раза. На евро спрос увеличился в 2,6 раза относительно предыдущего месяца, до 459 млн долларов, но в сравнении с июнем прошлого года он вырос не так значительно - на 76%.

Обычно спрос на валюту растет в преддверии периода отпусков, пишет ЦБ. На снижение спроса повлияла неопределенность ситуации из-за введения властями популярных у россиян стран въездных ограничений: обязательная вакцинация, ПЦР-тесты. Граждане переориентировались на внутренний туризм, что привело к продаже накопленной наличной валюты, которую они снимали с валютных счетов.

Los Angeles Times: как женщина из Оклахомы спасла 10 афганских девушек

60-летняя женщина из Оклахомы организовала побег 10 членов афганской команды по робототехнике, состоящей исключительно из девочек.

"Я просто решила предпринять все возможные меры, чтобы спасти их", - написала Эллисон Рено в "Инстаграме" рядом с фотографией, на которой она стоит вместе с афганскими подростками, с которыми она познакомилась в 2019 году, когда они приезжали в Вашингтон на соревнования по робототехнике.

Автор фото, Reuters

Эллисон Рено - мать 11 детей, девять из которых девочки, и профессиональный тренер по гимнастике, окончившая Гарвард в 2016 году со степенью магистра международных отношений.

Она, через свои связи в посольстве США в Катаре, Фонде цифрового гражданина, который является головной организацией группы робототехники, и правительстве Катара, смогла организовать визы и документы для того, чтобы девочки смогли вылететь из Кабула в столицу Катара Доху.

"Замечательно, что эти девушки больше не будут подчиняться средневековым порядкам талибов, которые контролировали Афганистан в период с 1996 по 2001 год, прежде чем они были свергнуты поддерживаемым США правительством Афганистана. Но бог знает сколько других афганских женщин сейчас находятся в опасности просто потому, что они жили и работали так же, как женщины на Западе", - пишет газета.

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Десятки тысяч афганцев вывезли США и другие западные страны из кабульского аэропорта. Сухопутные границы Афганистана официально считаются закрытыми, но известно, что довольно многим афганцам удается их перейти, хотя сколько-нибудь достоверная статистика отсутствует. Ольга Просвирова попыталась узнать, где и в каких условиях находятся эти люди сейчас и какая судьба их может ожидать в дальнейшем.

Накануне съезда "Единой России" Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. А во время самого съезда он предложил распространить единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей еще и на сотрудников правоохранительных органов, а также на курсантов.

В партии также разработали законопроект о запрете на въезд в страну для "русофобов" - тех, кто "возбуждает ненависть" и "унижает людей" по национальному и языковому признаку.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов отправился на съезд "Единой России", чтобы узнать о денежных выплатах, выяснить, кто такие русофобы, и разобраться, связано ли очередное признание нескольких СМИ "иностранными агентами" с предстоящими выборами в Госдуму.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Не могут успокоиться": депутаты о СМИ-"иноагентах", русофобии и денежных выплатах