Строительство "Северного потока-2" завершилось. Что будет дальше?

27 минут назад

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Строительство трубопровода "Северный поток-2" официально завершилось. Проект реализовывался более трех лет и за это время оброс чередой скандалов, санкций, угроз и судебных разбирательств.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено", - сообщает "Газпром".

Накануне цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла отметки $700 за тысячу кубов. Аналитики связывали это с низким запасом газа в европейских хранилищах.

6 сентября компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что специалисты на барже "Фортуна" сварили последнюю трубу второй нитки газопровода. В компании пояснили, что "Северный поток-2" должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" практически готов к работе и в очередной раз пожаловался на давление со стороны США.

"Возьмите экономику, экономические санкции. Сейчас просто идет фронтальная атака, несмотря ни на что, на "Северный поток-2", хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - отмечал он.

Компромисс с США и протесты Киева

В середине июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Вашингтоне признали наличие разногласий по поводу "Северного потока-2". Однако 21 июля лидеры двух стран все же уладили конфликт вокруг российского газопровода и пришли к договоренности: США не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства, Германия поможет развитию энергетики Украины, а обе стороны вместе обязуются что-то предпринять против России, если она попытается лишить Украину газового транзита.

При этом Соединенные Штаты оставили за собой право вводить точечные санкции против участников проекта. А Германия обязалась привлечь инвестиции на развитие на Украине альтернативной энергетики и укрепление энергетической безопасности страны.

Украина и другие восточноевропейские страны, через которые идет российский газ, неоднократно призывали вообще закрыть проект "Северный поток-2". 24 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше совместно противодействовать запуску российского газопровода, так как это "в интересах энергетической безопасности Европы в целом".

"Для меня, как для президента, должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее, не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности", - заявлял ранее Зеленский в интервью телеканалу "Украина".

Суд в Германии

25 августа стало известно, что компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде Германии дело об освобождении "Северного потока-2" от требований газовой директивы Евросоюза. Такое решение принял Высший земельный суд Дюссельдорфа. Согласно правилам директивы, одна компания не может поставлять и транспортировать газ в ЕС, поэтому "Газпром" на территории Германии сможет заполнить газопровод лишь наполовину, уступая место европейским компаниям.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказалось вывести "Северный поток-2" из-под норм ЕС, объяснив это тем, что на отмену ограничений могут претендовать только газопроводы, достроенные к 23 июля 2019 года. "Северный поток-2", согласно выводам ведомства, не попадает под это требование.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что будет с "Северным потоком -2". Пять главных вопросов

Опрошенные Би-би-си эксперты отмечают, что компенсировать недополученный по "Северному потоку-2" газ отчасти поможет трубопровод OPAL - сухопутное продолжение первого газопровода "Северный поток". Однако его "Газпром" тоже может наполнять лишь на 50% в соответствии с решениями европейских судов.

"Очевидно, что в ближайшие два-три года "Газпром" и его партнеры будут стараться использовать различные процедуры, которые теоретически могут позволить загрузить "Северный поток-2" на 100%, - говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Теоретически возможна и ситуация, при которой во время отопительного сезона в ЕС оператор газопровода будет получать разрешение на загрузку более 50% мощностей, но это зависит от погодных условий и ряда других факторов".

Старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук также полагает, что "Газпром" будет всеми доступными способами стараться выйти на максимальную заполняемость трубопровода, поскольку в этом заинтересованы и европейские потребители.

"Цены на газ во всем мире резко растут. Очевидно, что [потребители в ЕС] хотели бы увеличить поставки, поэтому какое-то компромиссное решение с регуляторами вполне возможно. Правда, торопиться никто не будет, потому что у "Газпрома" есть контракт с Украиной до 2024 года, за который по любому надо платить", - рассуждает эксперт.

Проект со сложной судьбой

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, проложенных по дну Балтийского моря.

Строительство "Северного потока-2" началось в сентябре 2018 года. Проект с самого начала вызывал споры. "Газпром" убеждал руководство ЕС в стратегической важности проекта, эксперты высказывали сомнения в том, что Европе нужен еще один российский газопровод. Против него высказывались Польша и балтийские страны, традиционно выступающие против роста российского энергетического влияния в ЕС.

Автор фото, Axel Schmidt/Nord Stream 2/Tass Подпись к фото, 6 сентября специалисты на барже "Фортуна" сварили последнюю трубу второй нитки газопровода

Новый трубопровод, как и первый "Северный поток", прокладывают от западного берега России по Балтийскому морю к берегам Германии. Для этого нужно было получить разрешения на укладку труб в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Дольше всего - более двух лет - строители получали разрешение от Дании. Местный регулятор разрешил прокладывать трубы только в октябре 2019 года. К этому времени участки в водах других стран уже были почти построены, а газопровод в целом был завершен на 83%.

Череда санкций

После достижения договоренности с властями Дании "Газпром" столкнулся с новой напастью - 10 декабря 2019 года американские сенаторы анонсировали санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

21 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект, в котором были прописаны эти санкции. В документе говорилось, что ограничительные меры могут быть введены против компаний, задействованных в строительстве газопровода, а также их руководителей.

К осени 2020 года над проектом нависла новая угроза - после отравления российского оппозиционера Алексея Навального на Западе резко активизировалось обсуждение дополнительных санкций в отношении Кремля.

Призывы остановить строительство "Северного потока-2" - как минимум на время - звучали даже в партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Сама канцлер настаивала, что строительство газопровода - сугубо экономический проект, и политические претензии к России не должны помешать его реализации.

В конце октября 2020 года госдеп США сообщил, что санкции будут применяться не только к трубоукладчикам, но и к их подрядчикам.

Новые точечные санкции преследовали газопровод и в этом году. 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами призвал их продолжать санкционную политику, направленную против "Северного потока-2", отметив, что Москва "использовала и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия".

По мнению Александра Фролова, сейчас, когда трубопровод уже достроен, введение серьезных санкций со стороны США уже вряд ли возможно, так как это ударило бы не только по российской, но и по европейской экономике.

"У США есть определенный порог, за который они зайти не могут. Это проект, в котором участвует не один "Газпром", а еще десятки, если не сотни европейских компаний, причем как минимум пять из них относятся к системообразующим. Если вводить санкции, исходя из буквы закона, то они должны накрыть огромное количество европейских предприятий, и по сути США и Европа невольно вернутся в состояние торговой войны или торгового противостояния, которое происходило до начала 2018 года при президенте Дональде Трампе", - объясняет эксперт.

Андрей Полищук согласен, что угроза санкций после достройки трубопровода практически сводится на нет.