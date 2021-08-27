Генеральному директору Apple Тиму Куку выписали бонус. В 750 млн долларов

28 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бонус Куку - часть сделки, которую он заключил, когда занял место Стива Джобса

Исполнительный директор Apple Тим Кук отмечает десять лет в этой должности. В качестве бонуса он получил более пяти миллионов акций технологического гиганта.

Согласно отчету, поданному Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Кук уже продал большую часть акций более чем за 750 миллионов долларов.

Пакет акций - часть сделки, которую он заключил, когда сменил соучредителя компании Стива Джобса на посту исполнительного директора.

По условиям договора, размер вознаграждения был увязан с показателями Apple на фондовом индексе S&P 500.

Котировки Apple выросли на 191,83% только за последние три года, а с тех пор, как Кук возглавил компанию 24 августа 2011 года, стоимость акций Apple выросла на 1200%. Так что Кук свой бонус заслужил.

Рыночная оценка компании, выпускающей, в том числе, iPhone, iPad и MacBook, составляет почти 2,5 трлн долларов.

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам, на этой неделе Кук пожертвовал акции Apple на сумму почти 10 млн долларов на благотворительность, не назвав получателя.

В 2015 году Кук сказал, что перед смертью раздаст все свое состояние (согласно индексу Bloomberg, в настоящее время оно оценивается в 1,5 млрд долларов), и известно, что он пожертвовал десятки миллионов долларов на благотворительность.

Тим Кук часто публично высказывался о своих опасениях по поводу таких проблем, как ВИЧ и СПИД, изменение климата, права человека и равенство.

Кук не одинок в стремлении к благотворительности. Ряд других богатейших предпринимателей США уже заявили, что при жизни пожертвуют все свое состояние или значительную его часть.

В 2010 году соучредитель Microsoft Билл Гейтс и инвестиционный банкир Уоррен Баффет запустили кампанию Giving Pledge, призывая миллиардеров жертвовать на благотворительность по крайней мере половину своего состояния.