Паралимпиада, день третий: по 10 медалей у британцев и украинцев, шесть медалей у россиян

21 минуту назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Россиянка Валерия Шабалина преодолела 200-метровую дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды

Третий день Паралимпиады в Токио оказался очень удачным для британских и украинских спортсменов: они завоевали по 10 медалей разного достоинства. Россиянка Валерия Шабалина завоевала второе "золото" Паралимпиады в Токио, всего у российских паралимпийцев в пятницу шесть медалей разных достоинств, включая две золотые. В общем неофициальном зачете британцы идут на втором месте, россияне - на третьем, но до лидеров, китайцев, уже очень далеко.

Украинская тяжелоатлетка, чемпионка мира и Европы и обладательница мирового рекорда Мариана Шевчук победила в пятницу в весовой категории до 55 кг.

К золоту Шевчук ее товарищи по сборной Украины в пятницу добавили сразу шесть серебряных медалей в метании копья, на четырех дистанциях в плавании и в фехтовании, а также три бронзы: одну в велоспорте и две в дзюдо.

Автор фото, Christopher Jue Подпись к фото, Украинка Мариана Шевчук к золотым медалям чемпионатов мира и Европы добавила золото Паралимпиады

Британцы в пятницу выступили чуть менее феерично, чем днем ранее: не пять, а "всего" три золота. Кадина Кокс победила на велодроме, Ханна Рассел - в плавании на 100 метров на спине, Рис Данн выиграл заплыв на 200 м вольным стилем.

Кроме трех золотых, британским спортсменам в пятницу достались одна серебряная в плавании и шесть бронзовых - в легкой атлетике (на стометровке), в тяжелой атлетике, на велодроме, в фехтовании и две в плавании.

Среди бронзовых призеров - ветеран Афганистана, велогонщик Джейко ван Гасс, который накануне стал чемпионом.

Российские спортсмены в пятницу завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.

Чемпионами Паралимпиады стали пловчиха Валерия Шабалина на дистанции 200 м вольным стилем и команда фехтовальщиков-шпажистов. Серебро досталось еще одной пловчихе, Дарье Пикаловой, на стометровке на спине, а до бронзы добрались двое дзюдоистов и команда шпажисток.

В среду Шабалина завоевала первое "золото" Паралимпиады на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.

Латвийские спортсмены в пятницу завоевали два серебра: в метании диска второе место заняла Диана Даудзите, а в конном спорте - Рихардс Сникус.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джейко ван Гасс, покалеченный в бою в Афганистане бывший британский десантник, в пятницу добавил бронзу к золоту, которое он завоевал днем ранее

Литовский пловец Эдгарас Матакас получил бронзовую медаль в спринте - 50 м вольным стилем.

И у латвийцев, и у литовцев это - первые медали токийской Паралимпиады.

В пятницу на Паралимпиаде обнаружился первый предполагаемый случай употребления допинга: в анализах поляка Марчина Полака, двумя днями ранее завоевавшего бронзу на велотреке, нашли эритропоэтин. Он временно отстранен от соревнований - до тех пор, пока наличие или отсутствие допинга не подтвердит анализ второй пробы.

В неофициальном общем медальном зачете в огромный отрыв сразу со старта ушли китайцы: у них 44 медали, в том числе 19 золотых.

Британцы идут на втором месте: 27 медалей, по девять каждого достоинства; третьи - россияне: 25 медалей, в том числе восемь золотых.

Украинцы по общему числу медалей (21) - на четвертом месте, но у них маловато золота, всего три, поэтому в таблице Украина - пока на девятом месте.

Речь, напомним лишний раз, о сугубо неофициальном общем медальном зачете. Медали за место в нем не выдают, и даже грамоты не выписывают, потому что по изначальной идеологии олимпийского движения, спортсмен представляет прежде всего лично себя, личность, а не державу.