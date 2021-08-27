Паралимпиада, день третий: по 10 медалей у британцев и украинцев, шесть медалей у россиян
Третий день Паралимпиады в Токио оказался очень удачным для британских и украинских спортсменов: они завоевали по 10 медалей разного достоинства. Россиянка Валерия Шабалина завоевала второе "золото" Паралимпиады в Токио, всего у российских паралимпийцев в пятницу шесть медалей разных достоинств, включая две золотые. В общем неофициальном зачете британцы идут на втором месте, россияне - на третьем, но до лидеров, китайцев, уже очень далеко.
Украинская тяжелоатлетка, чемпионка мира и Европы и обладательница мирового рекорда Мариана Шевчук победила в пятницу в весовой категории до 55 кг.
К золоту Шевчук ее товарищи по сборной Украины в пятницу добавили сразу шесть серебряных медалей в метании копья, на четырех дистанциях в плавании и в фехтовании, а также три бронзы: одну в велоспорте и две в дзюдо.
Британцы в пятницу выступили чуть менее феерично, чем днем ранее: не пять, а "всего" три золота. Кадина Кокс победила на велодроме, Ханна Рассел - в плавании на 100 метров на спине, Рис Данн выиграл заплыв на 200 м вольным стилем.
Кроме трех золотых, британским спортсменам в пятницу достались одна серебряная в плавании и шесть бронзовых - в легкой атлетике (на стометровке), в тяжелой атлетике, на велодроме, в фехтовании и две в плавании.
Среди бронзовых призеров - ветеран Афганистана, велогонщик Джейко ван Гасс, который накануне стал чемпионом.
Российские спортсмены в пятницу завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.
Чемпионами Паралимпиады стали пловчиха Валерия Шабалина на дистанции 200 м вольным стилем и команда фехтовальщиков-шпажистов. Серебро досталось еще одной пловчихе, Дарье Пикаловой, на стометровке на спине, а до бронзы добрались двое дзюдоистов и команда шпажисток.
В среду Шабалина завоевала первое "золото" Паралимпиады на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.
Латвийские спортсмены в пятницу завоевали два серебра: в метании диска второе место заняла Диана Даудзите, а в конном спорте - Рихардс Сникус.
Литовский пловец Эдгарас Матакас получил бронзовую медаль в спринте - 50 м вольным стилем.
И у латвийцев, и у литовцев это - первые медали токийской Паралимпиады.
В пятницу на Паралимпиаде обнаружился первый предполагаемый случай употребления допинга: в анализах поляка Марчина Полака, двумя днями ранее завоевавшего бронзу на велотреке, нашли эритропоэтин. Он временно отстранен от соревнований - до тех пор, пока наличие или отсутствие допинга не подтвердит анализ второй пробы.
В неофициальном общем медальном зачете в огромный отрыв сразу со старта ушли китайцы: у них 44 медали, в том числе 19 золотых.
Британцы идут на втором месте: 27 медалей, по девять каждого достоинства; третьи - россияне: 25 медалей, в том числе восемь золотых.
Украинцы по общему числу медалей (21) - на четвертом месте, но у них маловато золота, всего три, поэтому в таблице Украина - пока на девятом месте.
Речь, напомним лишний раз, о сугубо неофициальном общем медальном зачете. Медали за место в нем не выдают, и даже грамоты не выписывают, потому что по изначальной идеологии олимпийского движения, спортсмен представляет прежде всего лично себя, личность, а не державу.
А что касается эмоционального эффекта для диванных болельщиков, то одна медаль для маленькой страны может быть неизмеримо важнее, чем десяток - для большой.
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