Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

27 августа 2021, 16:08 GMT Обновлено 2 минуты назад

Автор фото, Manchester United/Getty Подпись к фото, Криштиану Роналду начинал взрослую карьеру в "Манчестер Юнайтед" - в этот клуб он и возвращается в 36 лет (фото 2004 года)

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду в 36 лет возвращается в английский клуб "Манчестер Юнайтед", где 18 лет назад он начинал взрослую карьеру.

О переходе Криштиану Роналду из итальянского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" только что объявил сам английский клуб в своем официальном твиттер-аккаунте.

"Манчестер Юнайтед" с чувством глубокого удовлетворения извещает, что клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о переходе Кришиану Роналду, условия которого будут уточняться по результатам личных переговоров, а также медицинского обследования и (решения) визовых вопросов", - говорится в более развернутом, чем твит, но тоже довольно коротком официальном заявлении "Манчестер Юнайтед".

В пятницу Роналду приехал на тренировку "Ювентуса", но, как сообщили миру итальянские спортивные журналисты, только для того, чтобы попрощаться с товарищами по команде.

Криштиану Роналду - половинка ярчайшей двойной звезды "Роналду-Месси", под которой прошла и теперь заканчивается целая футбольная эпоха - он начинал свой взлет именно в Манчестере, в "Юнайтед", под руководством сэра Алекса Фергюсона. До того он лишь один сезон отыграл во взрослом чемпионате на родине, в Португалии.

Роналду пришел в манчестерский клуб в 18 лет, в 2003 году, и за шесть сезонов забил за клуб 118 голов - отметка, до которой большинство профессиональных нападающих высшего уровня не могут добраться и за всю карьеру.