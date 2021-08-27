Дайджест: Байден обещает не сворачивать эвакуацию досрочно и отомстить ИГ за взрывы в Кабуле

57 минут назад

Автор фото, EPA

Президент США Джо Байден заявил, что эвакуация из Кабула будет продолжаться до намеченной даты 31 августа, несмотря на два взрыва смертников, подтвердившие в четверг обоснованность предупреждений о крайне высокой вероятности теракта вокруг аэропорта.

Смертники взорвали себя в толпе у одного из въездов на территорию аэропорта. Число жертв окончательно еще подсчитано; по предварительным данным из кабульских больниц, погибли по меньшей мере 90 человек, пострадали около 150. Охранявшие ворота американские военные - в большинстве своем морские пехотинцы - потеряли 13 человек убитыми, еще 18 ранены.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство" (в России запрещено), точнее ее афганское ответвление "Исламское государство - Хорасан". Именно от нее и ожидали нападения. ИГ враждует с талибами ("Талибан" в России также запрещен), которые отмежевались от ее действий.

Байден пообещал ответить ИГ за это нападение, найти причастных к нему, где бы они ни находились, и "заставить заплатить".

Теракт также еще раз продемонстрировал, до какой степени продолжение эвакуации зависит от содействия талибов. На пресс-конференции вечером в четверг Байден не стал опровергать сообщения о том, что американские военные передали талибам списки афганцев, имеющих американские визы, чтобы те пропустили их в аэропорт.

Вечером четверга Белый дом сообщил, что с 14 августа, когда началась массовая эвакуация из Кабула, из Афганистана вывезено 100100 человек.

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Нафтали Беннет уже не первый день находится в Вашингтоне. Это фото сделано 25 августа

Джо Байден впервые (точно впервые в официальном качестве, но вероятно и в личном тоже - СМИ сообщали, что помощники Байдена пытались выяснить, встречались ли они когда-либо ранее, и свидетельств этого не нашли) встретится в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Эта встреча должна была состояться еще вчера, но президент был поглощен событиями в Афганистане.

Беннет, пришедший к власти в июне во главе с идеологически пестрой коалицией политических сил, объединенных желанием сместить прежнего премьера Биньямина Нетаньяху, приехал с намерением перезапустить отношения с США. Нетаньяху поддерживал теплые отношения с прежней администрацией Дональда Трампа; с его предшественником Бараком Обамой отношения у него были, напротив, весьма натянутые.

Новое правительство хочет, чтобы интересы Израиля не становились предметом внутриполитической борьбы в Вашингтоне, как это было при Нетаньяху. Вместе с тем, Беннета не в меньшей степени, чем Нетаньяху, тревожит ядерная программа Ирана; желание администрации Байдена восстановить шестистороннюю сделку с Тегераном нынешнее израильское правительство также не поддерживает, впрочем, при новом президенте Ирана шансов восстановить ее и без того стало немного.

На Украине нашли крупнейшее массовое захоронение жертв сталинских репрессий

Останки нескольких тысяч человек - исследователи говорят, что тел может быть от от 5000 до 8000 - были найдены в 29 братских могилах в Одессе.

Автор фото, Aleksander Babich

Сергей Гуцалюк, глава регионального отделения Института национальной памяти Украины, сказал агентству Франс пресс, что жертвы, скорее всего, были убиты советскими спецслужбами в конце 1930-х годов.

Он также сказал, что невозможно будет идентифицировать всех жертв, поскольку архивные документы хранятся в России.

В период с 1938 по 1941 год в Одессе приговорили к смертной казни около 8600 человек.

Институт национальной памяти заявил, что оценить точное количество казненных на этом месте будет трудно, но это точно одно из крупнейших массовых захоронений, когда-либо обнаруженных в Украине.

Суд США наказал адвокатов, которые представляли интересы Дональда Трампа после его поражения на президентских выборах 2020 года

Окружная судья США Линда Паркер назвала иск, поданный в Мичигане адвокатами Трампа, "грубым злоупотреблением судебным процессом".

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Судья Паркер заявила, что юристы намеревались подорвать избирательную систему. Одна из адвокатов Трампа, Сидни Пауэлл, утверждала, что системы электронного голосования подменили миллионы голосов.

"Это дело никогда не было делом о мошенничестве. Его целью были подрыв веры людей в нашу демократию и унижение судебной системы", - написала судья в 110-страничном постановлении.

Судья Паркер обязала адвокатов оплатить судебные издержки своих оппонентов - города Детройта и штата Мичиган - и пройти 12 часов юридического образования.

Она также направила решение в Комиссию по рассмотрению жалоб на адвокатов штата Мичиган и в дисциплинарные комитеты коллегий, выдавших адвокатам лицензии.

Адвокаты, представляющие Трампа, подали серию судебных исков в разных городах и штатах США после его поражения на выборах 2020 года. Все эти иски были отклонены за отсутствием доказательств фальсификации результатов голосования.

Дональд Трамп покинул Белый дом, но так и не признал поражение публично.

Полицейский, застреливший Ашли Бэббит, согласился на телеинтервью

Лейтенант полиции Капитолия в Вашингтоне Майкл Берд, застреливший во время штурма 6 января сторонницу Трампа Ашли Бэббит, впервые дал телевизионное интервью. Ранее американские власти отказались раскрыть его имя, но Берд решил сделать это сам.

По его словам, во время попытки штурма он сам и его сослуживцы оказались в "ловушке", а протестующие блокировали входы и выходы в здание.

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"Я знаю, что в этот день я спас жизни очень многих, - сказал Берд в интервью телеканалу Эн-би-си - Я знаю, что члены Конгресса, а также мои сослуживцы и сотрудники Капитолия, были в серьезной опасности".

По его словам, он впервые за 28 лет службы применил оружие, и когда Бэббит пыталась пробраться внутрь здания через разбитую дверь, он не мог точно понять, кто именно пытается проникнуть в Капитолий.

В четверг стало известно, что еще семь офицеров полиции Капитолия подали судебный иск против бывшего президента Трампа и членов радикальных правых групп, обвинив их в попытке незаконно удержать власть, организовав 6 января "акт внутреннего терроризма".

Washington Post: история одного афганца, упавшего с американского самолета в Кабуле

Фада Мохаммад был одним из нескольких человек, которые пытались покинуть Кабул после захвата столицы "Талибаном" и погибли.

The Washington Post рассказывает его историю

Когда талибы окружили Кабул 15 августа, Фада Мохаммад пересказал своей семье то, что он прочитал на "Фейсбуке": Канада и США вывозят из кабульского аэропорта самолетами всех, кто хотел уехать

Отец Фада, Пайанда Мохаммад, говорит, что сын не говорил ему, что он собирается ехать в аэропорт.

Фада родился в 1996 или 1997 годах - его отец не помнит дату точно - когда талибы впервые захватили Афганистан.

Фада был старшим из десяти детей.

Его родители зарабатывали на жизнь торговлей одеждой и с трудом сводили концы с концами. Когда "Талибан" потерял контроль над Афганистаном, отец Фады собрал последние деньги и отправил сына в Кабул, учиться на стоматолога.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Хаос и паника. Афганцы покидают захваченный "Талибаном" Кабул

Фада выучился и открыл свою клинику. Он собирался учиться дальше и мечтал уехать из Афганистана.

16 августа его тело нашли на крыше одного из домов в четырех милях от аэропорта Кабула.

Отец Фады задается вопросом, почему пилоту не хватило человечности и он решил взлететь, даже видя, что люди цепляются за самолет.

"Имел ли в такой ситуации пилот право взлетать? Это законно? Это было похоже на убийство комара, которого не считают за живое существо", - говорит отец Фады.

New York Times: Беларусь обвиняют в использовании мигрантов в качестве оружия против Европейского союза

Около 37 афганских мигрантов, которые покинули свою страну еще до прихода к власти талибов в начале этого месяца, застряли между границами Беларуси и Польши.

Уже две недели они живут под открытым небом, практически без еды, воды и доступа к туалетам.

На границе мигранты оказались благодаря тому, что они получили белорусские визы и надеялись, что смогут через Минск попасть в Евросоюз и попросить там убежища.

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Но в Польшу их не пускают, потому что у них нет никаких документов. Правительство Польши даже направило в этот район войска для строительства пограничных заграждений.

Оппозиция критикует польские власти за такую бесчеловечную позицию, но чиновники ЕС считают, что президент Беларуси намерено дает визы мигрантам.

"Этот участок между границами Польши и Беларуси - это не проблема миграции, а часть агрессии Лукашенко в отношении Польши, Литвы и Латвии с целью дестабилизации ЕС. Лукашенко просто использует людей", - цитирует газета Илву Йоханссон, европейского комиссара по внутренним делам.

Guardian: Тренера сборной Англии Гарета Саутгейта затравили в сети за видео с призывом привиться

"Я получил больше оскорблений из-за видео с вакциной, чем за проигрыш сборной Англии под моим руководством в финале Евро-2020", - приводит газета слова Гарета Саутгейта.

Футбольного менеджера начали оскорблять после того, как он обратился с призывом к молодым людям вакцинироваться от коронавируса. Тренер сборной Англии говорит, что его беспокоит дезинформация в социальных сетях, которая убеждает некоторых футболистов не делать вакцину.

И поэтому, когда его попросили присоединиться к правительственной кампании, направленной на популяризацию вакцины среди молодежи, он согласился.

Автор фото, Press Assosiation

В результате Саутгейта завалили сообщениями с оскорблениями.

"Это, пожалуй, самый яростный буллинг, которому я подвергался за мою жизнь. Мне даже жаль своего секретаря, которому иногда приходилось читать эти сообщения", - говорит Саутгейт.

Несмотря на травлю, Саутгейт еще раз заявил, что поддерживает вакцинацию и что только вакцина позволит миру вернуться к нормальной жизни.

"Медуза": Помните Маргариту Юдину, которую полицейский ударил ногой на митинге в Петербурге? Вот как это событие изменило ее жизнь

Корреспондент "Медузы" (издание признано в России иностранным агентом) пообщалась с Маргаритой Юдиной, которая стала известной после того, как в январе 2021 года, на митинге в поддержку Алексея Навального, 54-летнюю Юдину ногой в живот ударил полицейский. Потом он приходил к ней в больницу, извинялся и говорил, что у него "запотело забрало".

Она написала заявление на сотрудника, но вместо помощи столкнулась с угрозами и слежкой. В результате ее семья была вынуждена скрываться.

В середине августа Маргарите, по ее словам, начал названивать следователь из Санкт-Петербурга — просил приехать с детьми и рассказать о давлении, которое на них оказывалось. Маргарита отказалась, но "по глупости болтанула", что 20 августа будет в Петербурге со старшим сыном (ему 25 лет).

Автор фото, AFP

И в тот день, когда их не было, в дом проникли силовики. Младших детей Юдиной — 21-летнего сына и 16-летнюю дочь — они проводили в служебную машину, объяснив, что в одном из соседних дворов может быть бомба.

"Сейчас вот я как раз в доме, потому что боюсь бросать теперь дом. А то опять что-нибудь колобродить будут, еще какую-нибудь "бомбу" найдут во дворе", — говорит Юдина.

На что рассчитывают силовики, Юдина не понимает, но предполагает, что так ей могут намекать, что лучше уехать из страны.

Сама она эмигрировать не планирует: "Почему я должна уезжать куда-то из своего дома? Бегать опять, как зайцы, где-то трястись? Нет, они [власти] зря выдавливают меня из страны!"

Захватившие власть в Афганистане талибы победили не только на поле боя, но и в информационной войне. Официальные представители "Талибана" проводят пресс-конференции, на которых дают задавать вопросы иностранным журналистам и женщинам, а проталибовские тролли распространяют мемы, высмеивающие Запад и либеральные ценности.

Об этом аспекте деятельности талибов - в статье Григора Атанесяна.

Австралийский фермер Бен Джексон не смог попасть на похороны тетушки из-за коронавирусных ограничений.

Тогда он разместил на поле зерно в форме сердца и выпустил овец. По его собственному признанию, пришлось сделать несколько дублей. Когда задуманное удалось, он добавил любимую композицию тетушки Bridge Over Troubled Water дуэта Simon & Garfunkel, и оно было показано на прощальной церемонии.

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