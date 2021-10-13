Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде

14 минут назад

Автор фото, Gosduma

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и крымского прокурора Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. СМИ анонсировали это назначение еще в конце лета, журналисты называли ее отправку в эту страну почетной ссылкой.

Кабо-Верде - страна, расположенная на островах Зеленого Мыса в 600 км от западного побережья Африки. Бывший прокурор из аннексированного Крыма стала слишком неудобной для руководства Госдумы, писали СМИ.

Еще в конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. И в самих выборах участие она не принимала.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму, - говорила она в видеообращении. - Скажу еще, что снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой - какой именно".

Ожидаемое назначение

В конце августа о том, что кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, со ссылкой на свои источники сообщало издание РБК.

Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Госдуме следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана, рассказывали ранее РБК источник, близкий к Кремлю, и собеседник в нижней палате парламента.

С Поклонской консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской, говорили собеседники РБК.

В Госдуме Поклонская занимала пост зампреда комитета по международным делам. В разговоре с РИА Новости она говорила, что как члену такого комитета ей интересна дипломатическая деятельность.

В июле Поклонская заявляла, что готова снова стать прокурором Крыма - эту должность она занимала с марта 2014 года, после аннексии полуострова Россией. В октябре 2016 года она покинула пост в связи с избранием в Госдуму.

"Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу - это моя родная должность, прокурор Крыма", - говорила она журналистам, отвечая на вопрос о своем будущем.

После аннексии Крыма Поклонская, которой тогда исполнилось 34 года, стала популярной фигурой в интернете. На ее заявления часто обращали внимание СМИ.

Карьера в Госдуме

Поклонская избралась в Госдуму от "Единой России". В октябре 2016 года она была назначена на пост председателя комиссии по контролю за доходами депутатов, но лишилась его в сентябре 2018 года после голосования по пенсионной реформе. Она была единственным членом фракции, выступавшим против повышения пенсионного возраста, и ее обвинили в нарушении фракционной дисциплины.

После этого она была зампредом комитета по международным делам и членом думской комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Поклонская активно выступала против фильма "Матильда" - мелодрамы Алексея Учителя, рассказывающей об отношениях между цесаревичем Николаем Александровичем и балериной Матильдой Кшесинской.

Поклонская критиковала и российскую правоохранительную систему.

"Следственный комитет? Я не понимаю такой системы работы. Прокурор, меня учили всю жизнь, - главная. Я надзорная инстанция! И я обязана довести дело до объективного справедливого решения. И я могу руководить следствием. А что сейчас прокурор? Прокурор не руководит следствием, потому что он не может давать указания следователю", - говорила она в интервью RT.

Республика Кабо-Верде находится на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Послом России в этой стране с 2018 года работает Владимир Соколенко.

Владимир Дергачев, бывший редактор отдела политики Русской службы Би-би-си:

Переход Натальи Поклонской на должность посла в далекой республике Кабо-Верде можно назвать почетной ссылкой. РБК так и указывал: депутат стала слишком неудобной для руководства Госдумы.

До 2014 года Поклонская много лет работала в украинских органах прокуратуры, но в 2014 году она перешла на сторону российских властей и стала символом "Русской весны". Новый прокурор Крыма, в погонах и с характерной внешностью, получила прозвище "няш-мяш" - и популярность даже у японских любителей аниме.

Ее активно продвигали в российских СМИ, которые упоминали ее борьбу с бандитизмом при украинской власти на полуострове. Но для Генпрокуратуры Поклонская была малоуправляемой фигурой - и надзорное ведомство поспособствовать ее переводу в Госдуму.

В парламенте она вошла в комиссию по контролю за депутатскими декларациями, но никаких реальных полномочий там не получила. Она так и не смогла обрести реальный политический вес или внести резонансные законопроекты.

Вместо этого публике Поклонская запомнилась имиджем православного фундаменталиста - как лучший друг радикального движения "Сорок сороков" и движения царебожников.

Главным проектом в Думе от Поклонской стала масштабная кампания против фильма "Матильда" Алексея Учителя - она множество раз жаловалась на картину в прокуратуру. На пике кампании против "Матильды" в студию режиссера даже бросили зажигательный коктейль, что окончательно охладило отношения Поклонской с Кремлем, руководством Думы и силовиками. Ей настоятельно рекомендовали "снизить" публичную активность.

Позже Поклонская попыталась отойти от радикального имиджа - и даже раскаялась в участии в кампании против "Матильды". Выступала с либеральной риторикой и призывала к потеплению отношений с Украиной. Но попытка прийти к более умеренному образу не привела к потеплению отношений депутата с парламентским начальством.

Поклонская оказалась слишком яркой - и слишком неуправляемой для российского парламента. Она не смогла встроиться в политический истеблишмент, попав в него из украинского, где совсем другие правила и обычаи.

При этом убрать ее из Думы и не оставить никакой должности взамен стало было бы слишком резким шагом, учитывая, что она играла немалую роль в период аннексии Крыма, была символом "Русской весны". Поэтому она и отправляется на тихую и невлиятельную должность - послом в Кабо-Верде.