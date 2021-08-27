Booking.com обжалует решение ФАС о миллиардном штрафе

37 минут назад

Автор фото, DAX via ZUMA Press Wire

Популярный сервис бронирования отелей недоволен решением ФАС оштрафовать компанию в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен, и собирается его обжаловать. Российская антимонопольная служба наложила на компанию, которая управляет сервисом, штраф в 1,3 млрд руб за "злоупотребление доминирующим положением на рынке".

"Мы разочарованы решением ФАС", - говорится в заявлении, которое прислала Booking.com в ответ на запрос Би-би-си. Компания считает, что "всегда вносила положительный вклад в индустрию туризма".

"Мы намерены обжаловать решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", - говорится в сообщении Booking.com.

ФАС напомнила, что в декабре 2020 года служба рассмотрела антимонопольное дело в отношении компании из Нидерландов Booking.com B.V.. Оно было возбуждено после обращения общественной организации "Опора России".

Как утверждает ФАС, Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке как агрегатор гостиничных услуг. Компания якобы навязывала гостиницам условия договора "о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей". То есть отели не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com.

По мнению ФАС, эти действия ограничивают конкуренцию на рынке и приводят к ущемлению интересов гостиниц.

Booking.com не исполнила предписание, отмечает ФАС. Наказание за нарушение предусмотрено частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ. Статья предполагает административный штраф, который рассчитывается как доля от суммы выручки правонарушителя.

Согласно последнему отчету головной компании Booking.com B.V. - Booking Holdings Inc., за два квартала 2021 года ее чистый убыток составил $319 млн.

Российский рынок отдельно в отчете не упоминается. Booking Holdings Inc. , кроме Booking.com, принадлежат другие сервисы бронирования - в том числе агрегатор авиабилетов и отелей Kayak.

В отчете говорится о беспрецедентном падении спроса на путешествия и общепит по всему миру из-за пандемии коронавируса. По данным на май 2021, в 2020-м по сравнению с предыдущим годом доходы компании снизились на 55%.

Booking.com в своем письме также отмечает, что в Европе в целом сервис занимает 13% рынка. Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, которого цитировал "Коммерсант", оценивал долю Booking.com в российском рынке онлайн-бронирований в 80%.

"Индустрия туризма является высококонкурентной, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера", - отмечает Booking.com.

Несмотря на высокую конкуренцию, создание национальной системы бронирования туристических услуг давно обсуждается в России. По данным газеты "Коммерсант", проект плана мероприятий первого этапа стратегии развития туризма в России до 2035 года содержит, среди прочего, эту идею.

Согласно проекту документа, который цитировала газета, национальная система бронирования отелей должна быть готова к четвертому кварталу 2024 года.

При этом проект "отечественного аналога Booking.com" входил и в план реализации стратегии развития туристической отрасли до 2020 года, но, видимо, руки до него не дошли.