"Мы были на работе, это был стрим". Арестован блогер, распыливший баллончик в лицо прохожей

26 минут назад

Автор фото, Ministry of Internal Affairs of Russia

Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, обвиняемого в том, что во время прямого эфира (стрима) он распылил перцовый баллончик в лицо прохожей в парке.

"Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера (стримера) Дмитерко Е.А. сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда.

Дмитерко обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

О возбуждении дела по этой статье накануне сообщила прокуратура Москвы. Поводом стало видео, на котором двое мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает на нее из перцового баллончика.

В прокуратуре отмечали, что видео было снято в Измайловском парке, а пострадавшей оказалась 55-летняя женщина с инвалидностью.

МВД в четверг сообщило, что в рамках дела задержали одного мужчину 1981 года рождения - того, кто распылял перцовый баллончик.

Как рассказали в пятницу в полиции, задержанный признался, что действовал по указанию своего "работодателя" Игоря Маслова - блогера Репейника, снимающего так называемые треш-стримы.