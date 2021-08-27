Росстат: в июле в России умерли рекордные 50 тысяч зараженных Covid-19

29 минут назад

Автор фото, Roman Sokolov/TASS

В июле смертность среди зараженных коронавирусом в России стала самой высокой с начала пандемии, свидетельствуют данные Росстата. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2020 года.

По данным Росстата, в июле в России умерли 50 421 зараженных Covid-19 - это максимальный показатель месячной смертности и почти вдвое больше, чем в июне, когда по уточненным данным, скончались 27 443 человека с коронавирусом.

Как уточняет Росстат, в июле коронавирус стал основной причиной смерти в 44 128 случаях (в 38 922 случаях Covid-19 уже установлен как основная причина, в 5 206 нужно провести дополнительные исследования).

В качестве сопутствующего заболевания коронавирус был диагностирован у 6 293 умерших ( у 1 449 умерших он способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, а еще в 4 844 случаях - не повлиял).

В июле этого года смертность пациентов с Covid-19 оказалась в 4,9 раза больше, чем в том же месяце 2020 года.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что рекордная смертность связана с "существенным подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в десяти регионах Российской Федерации".

Предыдущий максимум был достигнут в декабре 2020 года. Тогда, согласно данным Росстата, умерли 45 331 пациентов с коронавирусом (из этого числа в 27 012 случаях Covid-19 был основной причиной смерти).

До июня смертность от коронавируса в России медленно снижалась.

Что касается общей смертности, то всего, по данным Росстата, в стране в июле умерли 215 265 человек, что на 18,6% больше, чем в июле прошлого года (см. график).

С начала года, согласно данным Росстата, скончались 1 315 309 россиян, в том числе 203 887 зараженных коронавирусом. При этом, по оценкам оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии от Covid-19 умерли 180 041 человек.