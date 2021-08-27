Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью

36 минут назад

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Су-24. Архивное фото

Фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Пермском крае. Оба летчика катапультировались и были доставлены в больницу. Это уже пятое крушение российского воздушного судна за месяц - четыре из них были военными бортами.

Су-24 разбился в пятницу в 95 км западнее Перми при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта, упав в лесистой местности, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Летчики катапультировались, для их эвакуации был направлен вертолет. В следующем сообщении военных говорится, что оба члена экипажа находятся в "ближайшем лечебном учреждении", их жизни ничего не угрожает.

"Их осмотрели врачи, они отказались от стационарного лечения", - утверждает источник Интерфакса.

Ранее собеседник Интерфакса говорил, что, по предварительным данным, Су-24 мог упасть из-за отказа техники. Источник ТАСС сказал, что самолет разбился вскоре после взлета. Официальные версии крушения пока не выдвигаются.

Су-24 - фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого (компания "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) и предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Принят на вооружение в 1975 году. Экипаж - два человека.

Череда катастроф

Это уже четвертое крушение военного самолета за месяц.

18 августа в Астраханской области разбился МиГ-29, выполнявший тренировочный полет. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Пилот погиб.

Днем ранее в Московской области разбился первый опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Произошло возгорание и разрушение правого двигателя. Трое членов экипажа погибли - командиром был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов.

14 августа в Турции разбился самолет-амфибия Бе-200, принадлежавший минобороны России и переданный в аренду для тушения лесных пожаров. Погибли пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турции.

31 июля в Охотском море потерпел крушение истребитель Су-35. Пилот успел катапультироваться.