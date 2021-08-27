Всё как в кино: у Тома Круза на съемках боевика в Бирмингеме угнали машину

19 минут назад

Автор фото, British Transport Police

Пока звезда Голливуда Том Круз снимался в очередном эпизоде седьмой серии фильма "Миссия невыполнима", со стоянки "Гранд-отеля" на Чёрч-стрит в Бирмингеме, где он остановился, угнали арендованный им роскошный BMW X7.

Часть действия фильма происходит в бирмингемском торговом центре "Гранд-сентрал", капитально перестроенном из старого железнодорожного вокзала. С 22-го по 25 августа он был частично закрыт ради съемок.

Кража случилась еще во вторник. Вскоре полиция обнаружила BMW Круза в расположенном неподалеку городке Сметвик. Преступники не найдены, расследование продолжается.

Таблоид Sun утверждает, что в угнанной машине находились вещи стоимостью в несколько тысяч фунтов, судьба которых неизвестна.

Это не первое происшествие с Томом Крузом после его приезда в Британию. 25 августа он приземлился на частном вертолете в саду семейства Уэбб в графстве Уорикшир и ожидая, пока за ним придет машина, на нем пришедших в полный восторг детей.

Автор фото, Lord Mayor of Birmingham Подпись к фото, С Крузом встретился и лорд-мэр Бирмингема Мухамед Афзал

С Крузом и его партнершей по фильму Хейли Этвелл увиделся лорд-мэр Бирмингема Мухамед Афзал, заявивший, что общение было "фантастическим" и что он ждет не дождется выхода картины.

Бирмингемские поклонники с восхищением описывали в соцсетях свои чувства от случайной встречи со звездой в индийском ресторане "Asha".

Актер также сфотографировался на память с сотрудниками транспортной полиции, который выложили снимок в интернете с подписью: "Гарантируем - это не фотошоп".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Съемки "Миссия невыполнима 7" проходили в торговом центре "Гранд-сентрал" в Бирмингеме

59-летний Том Круз - один из самых популярных и высокооплачиваемых киноартистов в мире, снявшийся в 46 картинах, трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трижды номинант на "Оскар".

В боевиках, объединенных названием "Миссия невыполнима", он играет суперагента Итана Ханта.