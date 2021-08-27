Всё как в кино: у Тома Круза на съемках боевика в Бирмингеме угнали машину
Пока звезда Голливуда Том Круз снимался в очередном эпизоде седьмой серии фильма "Миссия невыполнима", со стоянки "Гранд-отеля" на Чёрч-стрит в Бирмингеме, где он остановился, угнали арендованный им роскошный BMW X7.
Часть действия фильма происходит в бирмингемском торговом центре "Гранд-сентрал", капитально перестроенном из старого железнодорожного вокзала. С 22-го по 25 августа он был частично закрыт ради съемок.
Кража случилась еще во вторник. Вскоре полиция обнаружила BMW Круза в расположенном неподалеку городке Сметвик. Преступники не найдены, расследование продолжается.
Таблоид Sun утверждает, что в угнанной машине находились вещи стоимостью в несколько тысяч фунтов, судьба которых неизвестна.
Это не первое происшествие с Томом Крузом после его приезда в Британию. 25 августа он приземлился на частном вертолете в саду семейства Уэбб в графстве Уорикшир и ожидая, пока за ним придет машина, на нем пришедших в полный восторг детей.
С Крузом и его партнершей по фильму Хейли Этвелл увиделся лорд-мэр Бирмингема Мухамед Афзал, заявивший, что общение было "фантастическим" и что он ждет не дождется выхода картины.
Бирмингемские поклонники с восхищением описывали в соцсетях свои чувства от случайной встречи со звездой в индийском ресторане "Asha".
Актер также сфотографировался на память с сотрудниками транспортной полиции, который выложили снимок в интернете с подписью: "Гарантируем - это не фотошоп".
59-летний Том Круз - один из самых популярных и высокооплачиваемых киноартистов в мире, снявшийся в 46 картинах, трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трижды номинант на "Оскар".
В боевиках, объединенных названием "Миссия невыполнима", он играет суперагента Итана Ханта.
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