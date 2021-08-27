Указ Путина о двойном гражданстве для чиновников: на кого он рассчитан?

Давид Аксельрод

для Русской службы Би-би-си

9 минут назад

Автор фото, Getty Images

Президент России Владимир Путин допустил до госслужбы лиц с двойным гражданством. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков связал указ с наличием у некоторых чиновников украинского паспорта. Русская служба Би-би-си разбиралась, почему в Кремле решили "откатить" поправки в Конституции, которые запрещали госслужащим двойное гражданство.

В июле нынешнего года в России вступил в силу закон, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь гражданство или вид на жительство иностранного государства. Ранее этого права лишили членов Совбеза.

Запрет на двойное гражданство чиновникам Путин предложил в развитие поправок к Конституции, принятых после голосования в 2020 году. Российские парламентарии обещали распространить закон и на помощников депутатов.

Но 25 августа Путин по сути "откатил" поправки, допустив своим указом лиц с двойным гражданством до государственной и муниципальной службы.

Главным условием для допуска в таком случае становится невозможность выйти из второго гражданства по процедуре, предусмотренной законодательством иностранного государства.

Определять, отсутствует ли такая возможность, планируется индивидуально. Решение будет принимать или лично Путин, или комиссия по вопросам гражданства, сформированная при президенте России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверил, что указ затронет около сотни человек. Это "исключение, обусловленное реальной жизнью, […] с которым приходится сталкиваться", объяснил он.

В качестве примера исключений Песков привел украинских граждан, которые не могут поехать на родину из соображений безопасности: "Де-факто они не считают себя гражданами Украины, но де-юре где-то числятся".

Как крымские чиновники отказывались от украинских паспортов

На момент аннексии Крыма в 2014 году население региона составляло около 2,5 млн человек, в подавляющем большинстве - граждан Украины.

После аннексии на полуострове были сформированы законодательные и исполнительные органы власти. Тогда украинский паспорт местных жителей не стал препятствием для их избрания или назначения на должность.

Потенциальные чиновники просто обращались в российскую ФМС с заявлением об отказе от украинского гражданства. После рассмотрения житель Крыма получал документ, свидетельствующий о том, что он добровольно вышел из гражданства иностранного государства.

"Этот документ в 2014 году я подавал в избирательную комиссию в числе прочих бумаг, входивших в утвержденный пакет для кандидата", - рассказал Русской службе Би-би-си заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков.

Автор фото, Alexei Pavlishak\TASS via Getty Images Подпись к фото, Севастополь: подростки с российскими паспортами

Помимо крымских чиновников, указ, видимо, рассчитан на жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", которым в 2019 году Россия начала выдавать паспорта.

Украинское гражданство для крымчан, работающих на госслужбе, остается сугубой формальностью, "о которой уже никто и не вспоминает", настаивает Владимир Бобков.

Впрочем, эта "формальность" может стать преградой для трудоустройства крымского специалиста в федеральные ведомства на материковой части России.

"Такие случаи на моей памяти были неоднократно, - говорит российский юрист Александр Молохов. - При трудоустройстве соискатель вакансии проходит проверку, собеседование. Там всплывает и этот паспорт. В результате люди получали отказ".

С 2014 года Молохов совмещает адвокатскую практику с работой в постпредстве Крыма при президенте России. Там он возглавляет отдел по международно-правовым вопросам.

По его информации, проблемы с трудоустройством на материке - не единственные, с которыми сталкивались крымчане из-за украинского паспорта. Некоторым не удалось даже получить справку из ФМС об отказе от гражданства.

Эта процедура - очень непрозрачная, говорит Молохов, а отказывать в выдаче справки миграционная служба могла без объяснения причин. Судиться же с ФМС "среди чиновников как-то не принято", добавляет юрист.

Почему крымские чиновники не могут официально избавиться от второго паспорта

Наличие у крымчанина бумаги из ФМС не является в полной мере выходом из украинского гражданства.

Выход из гражданства регулируется законодательством страны, от паспорта которой человек желает избавиться.

Согласно закону Украины "О гражданстве", человек, желающий пройти такую процедуру, должен соответствовать ряду требований, предусмотренных не только украинским законодательством, но и международным правом.

Автор фото, Photo by TASS\TASS via Getty Images Подпись к фото, Для крымских чиновников визит в Киев для отказа от гражданства чреват арестом (на снимке Сергей Аксенов)

Украина подписала конвенцию ООН "О сокращении безгражданства". Отказ от гражданства Украины возможен лишь в тех случаях, когда лицо приобретает гражданство иного государства, объясняет украинский юрист-международник Сергей Заец.

Другим признаком является постоянное проживание лица, ходатайствующего о выходе из гражданства, за рубежом.

Крымчане, как и жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, этим критериям не соответствуют. Украина называет аннексию Крыма незаконной, в связи с чем жители полуострова не являются проживающими за границей.

Российские паспорта, выданные в Крыму, украинские власти квалифицируют как "навязанное гражданство" и не признают их легитимности, говорит Заец.

Пункт 14 статьи 18 закона Украины "О гражданстве" не допускает выхода из гражданства лица, которое подозревается в совершении преступления или в отношении которого уже вынесен обвинительный приговор суда, подлежащий исполнению.

Как показывает практика, работа в органах власти, сформированных в Л/ДНР или в Крыму или после его аннексии, интерпретируется украинскими правоохранителями как государственная измена.

Время от времени украинские силовики рапортуют о задержании крымчан, работавших на государственной службе после аннексии. Зачастую это происходит при пересечении границы Крыма и Украины.

В отношении некоторых чиновников, таких, например, как глава республики Крым Сергей Аксенов, украинская прокуратура продолжает вести расследование, другим суды выносят заочные приговоры.

"Процедура выхода из гражданства достаточно длительная, - говорит Сергей Заец. - Поэтому даже если сейчас претензии правоохранителей к тем или иным людям процессуально не оформлены, у них будет на это время, и, разумеется, такого человека никто из гражданства не выпустит."