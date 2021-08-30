В "Матросской тишине" проводятся обыски по делу АУЕ. Что это за организация?
Прокуратура Москвы заявила в понедельник, что в столичном СИЗО №1, более известном как "Матросская тишина", выявили экстремистскую группировку АУЕ, которая была запрещена в России год назад.
"Прокурорами установлено, что на территории учреждения действует экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещенного на территории РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство", - говорится в сообщении прокуратуры, предлагающем несколько иную расшифровку аббревиатуры АУЕ (обычно под этим сокращением имеется в виду "арестантский уклад един", или "арестантское уркаганское единство" - Би-би-си).
Участники группы препятствуют сотрудникам СИЗО "в выполнении ими служебных обязанностей", отказываются выполнять требования администрации учреждения, нарушают порядок содержания под стражей, "организуют доставку запрещенных предметов" на территорию "Матросской тишины", а также собирают деньги "для поддержания деятельности организации", сказано в заявлении.
При силовой поддержке отряда специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний в двух московских СИЗО проводятся обыски, сообщила прокуратура, не уточнив, какое второе СИЗО имеется в виду. Выявить ячейку удалось при участии ФСБ, следует из сообщения.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям - по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч.1 ст.282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Другие подробности пока не известны.
17 августа прошлого года Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистской организацией. Причастность к нему грозит уголовным преследованием.
АУЕ расшифровывается как "арестантский уклад един". Это субкультура, довольно популярная в том числе среди молодежи. Считается, что последователи этой субкультуры стараются жить в соответствии с правилами криминального мира, используют блатную лексику, объединяются в локальные сообщества, материально поддерживают заключенных, а также вымогают деньги у тех, кто не входит в их круг.
В то же время до последнего времени не было доказательств того, что подростки, романтизирующие преступный мир, действительно связаны с настоящими преступниками и передают им деньги.
Верховный суд пришел к выводу, что АУЕ - хорошо структурированная и управляемая организация экстремистской направленности, а участниками движения совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. В суд с требованием признать АУЕ экстремистской организацией обращался генпрокурор Игорь Краснов.
"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - заявили в Генпрокуратуре России.
Суд не мог запретить субкультуру АУЕ, но мог запретить организацию, криминализировав участие в ней, говорил Би-би-си глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В сентябре прошлого года в Екатеринбурге осудили трех человек из-за пабликов с тематикой АУЕ в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщал Чиков, Николая Бабарику суд приговорил к семи годам колонии, его жену - к четырем годам условно, а друга семьи - к трем годам и девяти месяцам колонии. Бабарика и друг семьи признали вину, а его супруга настаивала на своей невиновности. Кроме того, супругам вменили призывы к экстремизму и возбуждение ненависти к сотрудникам ФСБ и полицейским.
В марте этого года московские следователи завели уголовное дело о создании в столичном СИЗО №4 ячейки организации АУЕ. Они утверждали, что ее создали на территории изолятора люди, "обладающие криминальным авторитетом", чтобы пропагандировать деятельность запрещенной организации. Чем закончилось расследование, официально не сообщалось.
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