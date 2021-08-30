"Нападки на Сталина" и другие громкие заявления Сергея Лаврова

час назад

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS Подпись к фото, Лавров и губернатор Андрей Бочаров (слева направо) на церемонии возложения цветов на территории историко-мемориального комплекса на Мамаевом кургане в честь окончания Второй мировой войны

Выступая в Волгограде перед ветеранами, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "нападки на Сталина" атаками на итоги Второй мировой войны. О чем еще сказал глава МИД России, который входит в первую пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму?

Би-би-си уже рассказывала о том, что Лавров и еще один лидер списка партии "Единая Россия" Сергей Шойгу резко нарастили публичную активность после того, как их кандидатуры были утверждены на партийном съезде.

В понедельник Лавров снова заставил журналистов и соцсети обратить на себя внимание, затронув чувствительную тему Сталина. Его фигура в последние годы не раз обсуждалась в России в контексте того, что власти называют попытками пересмотреть историю.

1 июля президент Владимир Путин подписал закон о запрете публичного приравнивания целей и действий СССР к целям и действиям гитлеровской Германии, а также о запрете отрицания решающей роли Советского Союза в освобождении Европы от нацизма. Эта законодательная идея принадлежала самому Путину.

Сейчас на встрече с ветеранами Лавров вернулся к этой теме. Вот как его цитирует ТАСС: "[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который [во время Великой Отечественной войны] всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать".

"Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - заявил Лавров.

Это было не единственное заметное заявление участвующего в выборах министра. Он, в частности, сказал, что США задались целью развалить единство мирового православия.

МИД России, по его словам, тесно сотрудничает с Русской православной церковью, которая имеет свои приходы во многих странах. "Она испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия", - сказал Лавров на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

Что касается выборов, которые пройдут в сентябре, то, по словам одного из лидеров списка "Единой России", попытки Запада повлиять на них проявляются сильнее, чем раньше.

"Мы не будем никогда поддаваться на ультиматумы, на угрозы. Мы будем всегда действовать, исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Госдуму, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно", - сообщил он.

ОБСЕ отказалась прислать на парламентские выборы своих наблюдателей, сославшись на жесткие ограничения по численности. Российские власти и этот отказ рассматривали как попытку оказать влияние на выборы. В них не смогут принять участие многие представители оппозиции, в том числе из-за принятого летом закона, запрещающего баллотироваться тем, кого уличат в сотрудничестве со структурами Алексея Навального, признанных судом экстремистскими организациями.

Соратники Навального призывают россиян участвовать в проекте "Умное голосование", цель которого - снизить число голосов, поданных за "Единую Россию". Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в марте заявлял, что "Умное голосование" направлено на вмешательство во внутренние дела России.

Александр Баунов, эксперт Московского центра Карнеги:

Единорос (член федеральной пятерки) пытается отобрать Сталина у коммунистов. Но то, что конкурировать приходится (или хочется) именно за Сталина, многозначительно. Власть видит статистически значимое число граждан латентными сталинистами. Хочется добавить "являясь им сама". Но это вряд ли, не хочет же она внутриэлитных репрессий.