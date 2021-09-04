Черногорские националисты пытаются помешать интронизации митрополита из Белграда

30 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency

В черногорском городе Цетине произошли столкновения между полицией и демонстрантами, выступающими против интронизации нового митрополита Сербской православной церкви в Черногории.

Несколько тысяч протестующих соорудили на окраине города баррикады и заблокировали дорогу, ведущую в Цетине из Подгорицы, по которой в воскресенье в город должен въехать новый митрополит Иоанникий.

Вместе с ним монастырь посетит патриарх Сербской православной церкви Порфирий.

Также группа протестующих прорвалась сквозь полицейские кордоны в городе. Демонстранты выкрикивали лозунги "Это не Сербия!" и "Да здравствует Черногория!". К вечеру субботы были заблокированы все въезды в Цетине, сообщает агентство Reuters.

Интронизация патриарха Иоанникия должна пройти в воскресенье в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине вместе с визитом в Черногорию патриарха Сербской православной церкви.

Черногорские националисты воспринимают визит Патриарха и назначение Белградом митрополита как попытку Сербской православной церкви расширить свое влияние в этой стране.

Сербская православная церковь остается самой многочисленной в Черногории, но ее обвиняют в продвижении интересов Белграда.

При этом почти треть населения Черногории считают себя сербами, что придает импульс и черногорскому национализму. Националистические движения проводят акции протеста перед храмами.

Приготовления к интронизации митрополита ведутся несколько дней. Монастырь охраняется полицейскими. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич накануне заявил, что ответственность за возможные инциденты ляжет на организаторов протестов.