Черногорские националисты пытаются помешать интронизации митрополита из Белграда
В черногорском городе Цетине произошли столкновения между полицией и демонстрантами, выступающими против интронизации нового митрополита Сербской православной церкви в Черногории.
Несколько тысяч протестующих соорудили на окраине города баррикады и заблокировали дорогу, ведущую в Цетине из Подгорицы, по которой в воскресенье в город должен въехать новый митрополит Иоанникий.
Вместе с ним монастырь посетит патриарх Сербской православной церкви Порфирий.
Также группа протестующих прорвалась сквозь полицейские кордоны в городе. Демонстранты выкрикивали лозунги "Это не Сербия!" и "Да здравствует Черногория!". К вечеру субботы были заблокированы все въезды в Цетине, сообщает агентство Reuters.
Интронизация патриарха Иоанникия должна пройти в воскресенье в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине вместе с визитом в Черногорию патриарха Сербской православной церкви.
Черногорские националисты воспринимают визит Патриарха и назначение Белградом митрополита как попытку Сербской православной церкви расширить свое влияние в этой стране.
Сербская православная церковь остается самой многочисленной в Черногории, но ее обвиняют в продвижении интересов Белграда.
При этом почти треть населения Черногории считают себя сербами, что придает импульс и черногорскому национализму. Националистические движения проводят акции протеста перед храмами.
Приготовления к интронизации митрополита ведутся несколько дней. Монастырь охраняется полицейскими. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич накануне заявил, что ответственность за возможные инциденты ляжет на организаторов протестов.
Беспокойство по поводу протестов ранее выражал представитель ООН в Черногории. В воскресенье было решено не приглашать верующих на торжества из соображений безопасности.
В Черногории из-за закона о религии подрались депутаты. 22 из них были задержаны
В парламенте Черногории полиция задержала, включая 18 оппозиционных депутатов, попытавшихся помешать утверждению закона о вероисповедании. Оппозиция считает, что депутатов "похитили" из парламента. Закон, который критикуют в Сербской православной церкви, стал причиной уличных протестов.
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