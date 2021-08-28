Паралимпиада: еще четыре золота у россиян, победа британских супругов-велосипедистов

час назад

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Четвертый день Паралимпиады в Токио оказался удачным для российских спортсменов: они уже завоевали четыре золотых и десять бронзовых медалей.

Россиянин Александр Яремчук завоевал золото в легкой атлетике, Елена Прокофьева - в настольном теннисе, Роман Жданов и Андрей Граничка - в плавании.

В неофициальном медальном зачете россияне по-прежнему занимают третье место - с 39 медалями (из которых 13 - золотых). Их обгоняют британцы с 41 медалью (14 золотых), в то время как лидеры - сборная Китая - оторвались от остальных еще сильнее с 70 медалями (26 золотых).

Россиянин Роман Жданов стал двукратным паралимпийским чемпионом в плавании, выиграв в субботу золото в заплыве на 150 метров комплексным плаванием с мировым рекордом. Его итоговое время - 2 минуты 21,17 секунды.

Спортсмен представляет категорию атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Ранее Жданов также с рекордом мира стал победителем на дистанции 50 м брассом, а после завоевал бронзу в заплыве на 100 метров вольным стилем.

Еще один российский пловец, завоевавший золото, Андрей Граничка заявил, что очень счастлив выиграть в Токио, тактический план на финальный заплыв 100 метров брассом удалось полностью выполнить.

"Когда я финишировал и посмотрел на табло, то почувствовал себя самым счастливым человеком на свете, - цитирует Граничку РИА Новости. - И сейчас я просто не нахожу слов, чтобы передать свои эмоции. Сегодня все получилось так, как и планировал - от и до. Задача состояла в том, чтобы на первом "полтиннике" разогнаться и не отпустить соперника вперед. А на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем. И я даже немного экономил силы".

Легкоатлет Александр Яремчук завоевал золотую медаль в забеге на 1500 метров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Александр Яремчук одержал победу в забеге на 1500 метров

"Ощущения непередаваемые - это моя первая летняя Паралимпиада, до этого была зимняя. Я в Сочи был пятым в биатлоне, но в 2016 году я перешел в легкую атлетику [...] Это спорт, уверенности в медали никогда нет. Я был уверен в своих силах и знал, на что готов - на то и пробежал", - сказал Яремчук.

Жара, которая так мешала спортсменам в Токио, теперь обрушилась и на паралимпийцев.

Российский легкоатлет Александр Костин, завоевавший бронзовую медаль в забеге на 5000 метров, рассказал, что выступать из-за погоды было очень тяжело: "В финале я показал все, что мог. Все, что было в моих силах, я сделал. Тяжело было добежать до самого последнего круга, а на последнем кругу ты просто выдаешь финиш и не думаешь ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь все, что у тебя осталось. Выступать в такую жару очень тяжело, и с каждым километром тело нагревалось, было все тяжелее и тяжелее, но справился", - сказал Костин журналистам.

Накануне российский легкоатлет-паралимпиец Федор Рудаков вообще не смог финишировать в забеге на 5000 м из-за падения сопровождающего. Легкоатлеты на Паралимпиаде преодолевают дистанцию вместе с сопровождающим - лидером, результат спортсмена, который пришел к финишу без лидера, не засчитывается.

"Сначала плохо стало лидеру, он упал - очень жарко. Федор без него не смог завершить дистанцию, сейчас с ними врачи", - рассказывала вице-президент ПКР Ольга Семенова.

Победа супругов

Супружеская пара британских велосипедистов-гонщиков завоевала золото на соревнованиях по трековому велоспорту.

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Супружеская пара британских велосипедистов-гонщиков завоевали каждый по золотой медали на соревнованиях по трековому велоспорту.

37-летний Нил и 32-летняя Лора Фичи уже участвовали и побеждали на Олимпийских играх, но теперь им удалось сделать это вместе, с разницей в 16 минут.

"Мы знали, что это будет большой день. Так же было в Рио [на Олимпиаде в 2016 году]: Лора получила золото, я серебро. До этого в Лондоне у меня было золото, а Лора осталась без медалей. И вот мы наконец-то смогли сделать это вместе, а обоим побить мировые рекорды - это выше всех мечтаний", - рассказал Нил.