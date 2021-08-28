СМИ: полиция пришла к приехавшему в Россию солисту Rammstein Тиллю Линдеманну
В Тверской области в ночь на субботу полиция пришла в номер отеля, где остановился вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артист приехал в Россию, чтобы дать концерт в Тверской области по приглашению кандидата от партии "Родина" Максима Ларина.
О том, что в номер Линдеманна в комплексе отдыха "Завидово" прибыли силовики, утром в субботу сообщили телеграм-каналы Baza и 112, а также агентство Интерфакс со ссылкой на источники.
"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", - цитирует агентство слова источника. До этого Интерфакс писал, что следственные действия проводились "в рамках заявления", не уточняя, о каком заявлении идет речь.
Солист Rammstein должен выступить на фестивале "Макларин за Родину" 29 августа, организованном основателем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным, который выдвигается от партии "Родина" в областной парламент.
Как пишет РБК, в субботу Ларин опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фото музыканта с людьми в штатском, написав: "Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют". Позже Ларин удалил пост.
В ответ на запрос Русской службы Би-би-си Ларин написал: "Очень жаль, что юбилей холдинга и мой окутали политикой и все уничтожили".
В процессе подготовки к фестивалю бизнесмен неоднократно жаловался на давление властей.
"Нам удалось услышать разговор правоохранителей. Из него следует, что есть приказ не допустить праздник любыми методами", - писал Ларин накануне.
Ранее группа "Би-2", которая должна была быть хедлайнером фестиваля, объявила об отмене концерта "из-за предостережения о недопустимости проведения данного мероприятия, полученного группой от местных властей".
Через несколько дней Ларин объявил о выступлении Тилля Линдеманна и предложил провести концерт "без привкуса политики".
Линдеманн также должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, который состоится в формате "COVID free", сообщила в среду дирекция фестиваля.
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