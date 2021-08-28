Новость в одном фото: в Италии спасли более 500 мигрантов на рыбацкой лодке

39 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Лодка, на которой находились мигранты, могла затонуть

Итальянская береговая охрана спасла 539 мигрантов, которые находились на рыбацкой лодке, дрейфовавшей около берегов острова Лампедуза в Средиземном море.

Предполагается, что перегруженная мигрантами лодка прибыла к берегам Италии из Ливии, на ней было немало женщин и детей. В числе мигрантов - граждане разных стран, в том числе египтяне, сирийцы, а также выходцы из Северной Африки, сообщают итальянские СМИ.

По данным организации "Врачи без границ", перед отправкой в Италию, мигрантов могли избивать: на их телах обнаружены следы физического насилия. По одной из версий, в Ливии они были в заключении.

Поскольку лодка с мигрантами могла затонуть, людей переместили на суда итальянской таможни и береговой охраны и перевезли на Лампедузу.

Мигранты из Ливии постоянно прибывают на итальянские острова, в частности, на Лампедузу. Однако властям крайне нечасто приходится сталкиваться с таким большим числом мигрантов на одной лодке.

В мае на Лампедузе всего за несколько часов высадилось более тысячи мигрантов.

На острове находится лагерь для мигрантов, рассчитанный примерно на 300 человек, однако сейчас там живет впятеро больше людей. Многих прибывших содержат прямо на дороге около лагеря.