Умер музыкант Ли "Скрэтч" Перри, легенда регги и даба

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Скончался Ли "Скрэтч" Перри - легендарный ямайский музыкант и продюсер, работавший с Бобом Марли и добившийся мировой славы как пионер стилей регги и даб.

Музыкант, чье настоящее имя Рэйнфорд Хью Перри, умер в возрасте 85 лет в больнице города Лусеа на северо-западе Ямайки. Об этом сообщают местные СМИ. Причина смерти не уточняется.

Глубочайшие соболезнования семье, друзьям и поклонникам музыканта выразил в "Твиттере" премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

Ли "Скрэтча" Перри причисляют к кругу главных музыкальных новаторов второй половины XX века.

Он изобрел звучание рутс-регги, с его умеренным темпом и насыщенной басовой линией, которое впоследствии прославил на весь мир Боб Марли. Перри работал с ним в качестве продюсера.

А благодаря экспериментам Перри с глубоким эхом и пространством в музыкальном звучании широкое признание получил отколовшийся от регги психоделический стиль даб.

Даб, в свою очередь, повлиял на многих западных музыкантов 70-х - 80-х годов и далее: от рэперов и гитарных групп до пионеров танцевальной электроники.

За 70-летнюю карьеру Ли "Скрэтч" заработал себе репутацию мистической и эксцентричной фигуры. Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс, например, называл его шаманом и "Сальвадором Дали от музыки".

"Он человек-загадка. Весь мир - его музыкальный инструмент. Нужно только послушать", - сказал Ричардс в интервью журналу Rolling Stone в 2010 году.

Начиная с 1950-х годов Перри выступал как продюсер, сольный музыкант, глава коллектива The Upsetters, а также участник огромного количества совместных проектов с другими музыкантами.

В 2010 году вышла книга - музыкальное исследование Kiss Me Neck, в котором на более чем 300 страницах перечислялись все его известные записи.

В соцсетях музыканты, лейблы и продюсеры делятся воспоминаниями и историями о Ли "Скрэтче" Перри.