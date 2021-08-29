Мощный ураган "Ида" дошел до США. Новый Орлеан готовится к удару стихии

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти призывают тех, кто остался в Новом Орлеане, срочно укрыться внутри помещения

Ураган "Ида" в воскресенье дошел до берегов США и вызвал оползень в штате Луизиана. Он произошел рядом с городом Порт Форчон, расположенном к югу от Нового Орлеана.

Национальный центр ураганов страны сообщил, что скорость ветра в урагане достигает 240 км/ч и не исключена возможность катастрофического штормового прилива.

Урагану присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона: скорость ветра в ней составляет 209-251 км/ч.

Это означает, что будут серьезно повреждены здания, линии электропередач, деревья.

В Луизиане более 370 тыс. домов были без электричества к 15:00 по местному времени в воскресенье, по информации сайта poweroutage.us.

В некоторых точках высота штормового прилива может достигнуть 4,8 м и потенциально затопить побережье. Власти выразили надежду, что плотины, значительно укрепленные после разрушительного урагана "Катрина", на этот раз выдержат напор стихии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Волны на озере Пончартрейн

Однако главный специалист Метеорологической службы Нового Орлеана Бенджамин Шотт в своем твите призывает людей не расслабляться, даже если в их районе ураган еще ощущается не сильно.

Как пишет Шотт, в воскресенье или в ночь на понедельник все защитные сооружения юго-восточной Луизианы примут на себя удар.

"После "Катрины" в систему были вложены огромные средства, - сказал в воскресенье губернатор Джон Бел Эдвардс. - Это будет самое серьезное испытание для нее, но мы надеемся, что система выдержит штормовой прилив".

29 августа 2005 года штормовой прилив, вызванный "Катриной", привел к затоплению 80% территории города Новый Орлеан, погибли более 1,8 тыс. человек.

Время быть в убежище

В преддверии урагана "Ида" по настоянию властей эвакуировались тысячи людей. В воскресенье уезжать уже было поздно.

Тех, кто остался, губернатор штата Джон Бел Эдвардс призывает укрыться внутри помещений.

Национальная метеорологическая служба США советует жителям Нового Орлеана немедленно искать убежище в комнате в глубине здания или в маленькой комнате без окон.

"Ида" набрала силу над теплыми водами Мексиканского залива. Она может стать самым разрушительным ураганом из обрушивавшихся на Луизиану с 1850-х годов, предупредил губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Дополнительную тревогу у властей штата вызывает то, что местные больницы заполнены пациентами из-за Covid-19. Луизина - на третьем месте по уровню заражения коронавирусом среди всех штатов страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пожарные наблюдают за ураганом из укрытия

Обычно перед ураганом местные больницы эвакуируют больных в другие медучреждения, расположенные дальше от побережья. Сейчас это сделать невозможно из-за высокой заполненности больниц повсеместно.

"У нас нет других мест, куда можно переправить этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами", - сказал губернатор Эдвардс.