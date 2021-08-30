Дайджест: Ураган "Ида" обрушился на Луизиану, почти миллион человек без электричества

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жителей Нового Орлеана предупреждали об опасности стихии и советовали оставаться в укрытии

Ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на побережье американского штата Луизианы. Почти миллион человек остались без электричества, в том числе самый населенный город штата Новый Орлеан. Отключение, как сообщила энергетическая компания Entergy, произошло из-за "катастрофического повреждения" линий электропередачи.

Урагану присвоена четвертая категория из пяти возможных, скорость ветра превышает 240 км/ч. Стало известно о первой жертве урагана, мужчину придавило упавшее дерево.

Власти штата загодя организовали масштабную эвакуацию из районов, оказавшихся под угрозой, и выразили надежду, что плотины, значительно укрепленные после разрушительного урагана "Катрина", на этот раз выдержат напор стихии.

29 августа 2005 года штормовой прилив, вызванный "Катриной", привел к затоплению 80% территории города Новый Орлеан, погибли более 1,8 тыс. человек.

Точечный ракетный удар

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Американские военные в воскресенье подтвердили сообщения о том, что взрыв в Кабуле стал результатом нанесенного с беспилотника ракетного удара по автомобилю со взрывчаткой, в котором находился смертник афганского филиала группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России). Ранее американские военные предупреждали о возможности очередного нападения в аэропорту Кабула, и по их информации, смертник в автомобиле собирался осуществить очередной теракт. В четверг взрыв около аэропорта унес жизни 170 человек.

Как сообщил представитель Центрального командования США Билл Урбан, Пентагон расследует сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе. Как сообщила Си-эн-эн, в результате взрыва в воскресенье погибли девять человек, включая шестерых детей. Все погибшие были членами одной семьи. По словам Урбана, в автомобиле перевозили большое количество взрывчатки, из-за чего начались вторичные взрывы, которые могли привести "к дополнительным жертвам".

Страны Запада постепенно завершают эвакуацию людей из Афганистана. 31 августа военные стран НАТО должны покинуть страну.

В понедельник ситуацию в Афганистане виртуально обсудят министры иностранных дел стран, названные Госдепартаментом США "ключевыми партнерами по Афганистану". На встречу приглашены Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Турция, Катар, Евросоюз и НАТО.

"Участники будут обсуждать согласованный подход на предстоящие дни и недели", - сказано в заявлении Госдепа.

В понедельник утром по аэропорту Кабула были выпущены пять ракет, их перехватила система противоракетной обороны США.

Дебют Месси в "ПСЖ"

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Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые сыграл за французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", в который он перешел после ухода из испанской "Барселоны". Месси вышел на поле на 66-й минуте матча с "Реймсом", заменив Неймара.

Матч закончился победой парижского клуба со счетом 2:0, оба гола забил Килиан Мбаппе (15-я, 62-я минуты).

КНДР предположительно возобновила работу ядерного реактора в научно-исследовательском центре в Йонбене, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2018 году Северная Корея обязалась демонтировать ядерный реактор в Йонбене в рамках договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых на переговорах Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Байдена и Зеленского перенесена во второй раз. Переговоры президентов США и Украины пройдут в Вашингтоне 1 сентября. Изначально встреча должна была состояться 30 августа, но из-за ситуации в Афганистане и продолжающейся эвакуации встречу перенесли на 31 августа. Позднее и эту дату скорректировали.

В возрасте 85 лет умер Ли "Скрэтч" Перри - легендарный ямайский музыкант и продюсер, работавший с Бобом Марли и добившийся мировой славы как пионер стилей регги и даб. Ли "Скрэтча" Перри причисляют к кругу главных музыкальных новаторов второй половины XX века.

Сборная России по пляжному футболу выиграла финал чемпионата мира. Матч Россия - Япония завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды. Чемпионат мира проходил с 19 по 29 августа в московских "Лужниках". До этого сборная России становилась чемпионом в 2011 и 2013 годах.

Что такое шариат

Автор фото, AFP Подпись к фото, Источник шариатского права - священная книга мусульман Коран

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