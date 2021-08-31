Дайджест: США ушли из Афганистана после 20 лет, эвакуация из Кабула завершена

час назад

Автор фото, Getty Images

Американские военные покинули Афганистан после почти 20-летней военной миссии в стране. "Самая долгая война", как назвал американскую военную миссию президент США Джо Байден, завершена.

Последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула. На нем в том числе летели посол США в Афганистане Росс Уилсон и командующий войсками в Кабуле генерал Крис Донахью.

Талибы по всему городу празднуют окончательный уход иностранных военных. Контроль за кабульским аэропортом перешел к ним.

По словам главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Франка Маккензи, с 15 августа, даты, когда талибы захватили власть в стране, американцы эвакуировали из Афганистана почти 80 тысяч мирных жителей. Всего американцы и их союзники вывезли из Афганистана 123 тысячи человек.

"Все американские военные выведены из Афганистана. Могу сказать это со стопроцентной уверенностью", - сказал Маккензи.

Уход американского контингента означает конец почти 20-летней миссии, начавшейся в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года, в результате которой были убиты Усама бен Ладен и другие боевики "Аль-Каиды" (признана террористической и запрещена в России). Во время миссии, как напомнил Маккензи, погибли более двух тысяч американских военных и были ранены более 20 тыс. военных США и местных жителей.

После ухода американских военных начнется новая глава в отношениях с Афганистаном, в которой США займутся дипломатией, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Для этого будет в частности использовано, консульство США в катарской Дохе.

По словам Блинкена, любое взаимодействие США с талибами будет продиктовано американскими национальными интересами. "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в России) стремится к международной легитимности и поддержке. Мы исходим из того, что любую легитимность и любую поддержку необходимо заслужить", - сказал госсекретарь.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой потребовал от талибов обеспечить свободный выезд афганцам, желающим уехать из страны. В документе содержится также требование к "Талибану" обеспечить соблюдение в Афганистане прав человека, особенно прав женщин, детей и меньшинств.

За резолюцию, предложенную Соединенными Штатами, Британией и Францией, проголосовали 13 из 15 стран-членов Совбеза, Россия и Китай воздержались.

Автор фото, AFP

В США оценивают ущерб от урагана "Ида", обрушившегося на побережье американского штата Луизиана. Ураган принес огромные разрушения и оставил без электричества около двух миллионов человек. Могут уйти недели на восстановление подачи электричества, предупредили власти штата. Подтверждена гибель одного человека. К утру понедельника ураган "Ида" ослаб до первой категории: максимальная скорость ветра оценивалась в 120 километров в час.

Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас встретился с министром обороны Израиля Бенни Ганцем - это первая встреча Аббаса с высокопоставленным израильским политиком за последние 10 лет. На переговорах обсуждалась палестинская экономика. Как сообщил источник в израильском правительстве, тема мирных переговоров на встрече не поднималась. "Никаких переговоров (о дипломатическом урегулировании) нет и не предвидится", - сказал источник.

Евросоюз рекомендует ограничить поездки в США в связи с ростом случаев заболеваний коронавирусом. Число госпитализаций впервые с января превысило 100 тысяч человек.

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию. 16 августа Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции сторонников Навального 23 января. В августе Преображенский суд Москвы вынес приговоры другим соратникам Навального, которые проходили обвиняемыми по "санитарному делу". Брат Навального Олег получил один год лишения свободы условно, политика Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы, а бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией) Любовь Соболь - к полутора годам ограничения свободы.

В Эстонии на внеочередной сессии парламента во вторник состоится второй тур выборов президента. В понедельник в ходе первого тура единственный кандидат в президенты директор эстонского Национального музея Алар Карис не смог набрать необходимого для избрания числа голосов депутатов.

Премьер-министр Южной Кореи не против того, чтобы вице-президент корейского гиганта Samsung вновь вернулся к своим обязанностям в компании после выхода из тюрьмы. Фактический руководитель южнокорейской бизнес-империи Samsung Group Ли Чжэ Ён, отбывавший срок за подкуп должностных лиц, был досрочно освобожден из тюрьмы 13 августа.

Сын за отца или неприступное Панджшерское ущелье

Автор фото, Getty Images

С уходом американцев из Афганистана страна окончательно перешла под контроль талибов. Но есть один район, где власть не в руках талибов. Это Панджшерское ущелье. Сейчас там формируются отряды повстанцев под руководством Ахмада Масуда - сына легендарного командира Ахмада Шаха Масуда, который успешно противостоял сначала советским войскам, а затем и "Талибану".

Что известно о планах сопротивления и что из себя представляет сын Шаха Масуда, читайте тут Панджшерский львенок. Кто собирается противостоять талибам в Афганистане?

Секс в России, эволюция

Автор фото, Getty Images