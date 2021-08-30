Новый Орлеан, погруженный во тьму, упавшие деревья и сорванные крыши. Ураган "Ида" ударил по Луизиане

час назад

Автор фото, Brandon Bell/Getty Images

Ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на побережье американского штата Луизиана. Почти миллион человек остались без электричества, полностью обесточен самый густонаселенный город штата - Новый Орлеан.

Как сообщал Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), в воскресенье порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона.

К утру понедельника ураган "Ида" ослаб до первой категории, в настоящее время максимальная скорость устойчивого ветра, согласно данным центра, оценивается в 120 километров в час.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ураган "Ида" в Луизиане. Видео

На данный момент известно об одной жертве урагана: в окрестностях столицы штата Батон-Руж мужчина погиб после падения дерева на его дом.

Ураган "Ида" станет испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана "Катрина", унесшего жизни 1800 человек в 2005 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате удара стихии практически весь Новый Орлеан оказался обесточен

Президент США Джо Байден объявил, что на территории штата Луизиана произошло крупное стихийное бедствие, и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь для восстановления территорий, пострадавших от урагана "Ида".

По данным портала poweroutage.us, без электроэнергии остались более 980 тыс. человек в Луизиане и более 29 тыс. - в соседнем штате Миссисипи.

На то, чтобы восстановить энергоснабжение, могут уйти недели.

Тропический шторм "Ида" сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган.

Страх в "Беззаботном городе"

Нада Тауфик, Би-би-си, Новый Орлеан

Автор фото, Getty Images

Погрузившийся в темноту Новый Орлеан вызывает жутковатое ощущение. Знаменитый Французский квартал засыпан обломками и ветками деревьев.

Стоять на улице больно. Дождь и ветер скоростью более 100 км/ч стремятся сбить с ног редких прохожих. Жители по большей части прислушались к предупреждениям властей и остались по домам. В разговорах они замечают, что ураганы стали частью их жизни. Это компромисс, плата за все остальные удовольствия, которые предлагает Новый Орлеан.

Тем не менее, приходится постоянно опасаться, что следующая буря может оказаться разрушительной.

Кеннет МакГрудер прожил своем доме более 30 лет. Ему пришлось эвакуироваться во время урагана "Катрина". Вернувшись, он обнаружил, что его дом затопило. Этот пожилой мужчина открыто говорит о том, как больно ему было это видеть.

Шторм "Ида" усилился стремительно, и МакГрудер решил, что в этот раз не успеет эвакуироваться. Приходится надеяться на новую городскую инфраструктуру, призванную смягчить последствия ураганов, но страх никуда не делся.

"Ида" ударила по побережью в 16-ю годовщину памятного и разрушительного урагана "Катрина".

С тех пор на защиту от наводнений - новые дамбы - были потрачены миллиарды долларов. Пока что они работают, хотя в Новом Орлеане власти выпустили предупреждение об опасности внезапных наводнений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вместе с "Идой" на юго-запад Нового Орлеана пришел сильный ветер

"Нет никаких сомнений в том, что ближайшие дни и недели будут чрезвычайно трудными для нашего штата, многие подвергнутся тяжелым испытаниям. Но я также могу сказать вам, что как штат мы подготовлены к этому как никогда раньше", - сказал губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Сильный ветер сорвал часть крыши со здания больницы в городе Кат-Офф, штат Луизиана, недалеко от побережья Мексиканского залива. Представитель больницы заявил, что ей был нанесен значительный ущерб, но пациенты не пострадали.

Автор фото, Magen Cheramie/Facebook Подпись к фото, Ураган повредил крышу одной из больниц

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости

В своем твите Национальная метеорологическая служба США предложила жителям Нового Орлеана: "Оставайтесь во внутренних помещениях или в комнатах без окон и не покидайте их".

Больницы Луизианы и так уже перегружены из-за эпидемии Covid-19. Штат занимает третье место по уровню инфицирования в США.

Обычно больницы, находящиеся на прогнозируемой траектории урагана, эвакуируют, но на этот раз коек мало, даже в медицинских учреждениях, расположенных дальше от побережья.

"Нам некуда привезти этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами", - сказал губернатор Эдвардс.