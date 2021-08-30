Комика Идрака Мирзализаде признали пожизненно нежелательным в России за шутку

час назад

Автор фото, Mskagency

МВД России объявило о нежелательности пребывания на территории страны комика Идрака Мирзализаде, являющегося гражданином Беларуси. Ранее он отбыл 10 суток административного ареста по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки.

Решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде в России принято, поскольку комик "в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", пояснили в МВД.

"В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - говорится в заявлении ведомства.

Иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, подлежит депортации. Решение о нежелательности пребывания может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев.

"После признания его пребывания в России нежелательным Мирзализаде обязан выехать из России, в противном случае он подлежит депортации", - сказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах. По его словам, вид на жительство аннулируется.

Представитель Мирзализаде отказался отвечать на вопросы Би-би-си. Его знакомый сказал "Медиазоне", что комик находится в безопасности - но не уточнил, где именно. По информации еще одного знакомого, Мирзализаде сейчас "не в России и не в Беларуси".

У гражданина Беларуси и уроженца Азербайджана Мирзализаде с марта 2021 года был вид на жительство в России.

9 августа Мирзализаде арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП РФ) из-за шутки, которая прозвучала в YouTube-шоу "Разгоны". В рассказе комика о том, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас, прокуратура обнаружила признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Комик вину не признал. В суде Мирзализаде говорил, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии, но извинился перед людьми, которых могли задеть его шутки.

Мирзализаде рассказывал, что после того, как фрагмент его выступления начали распространять в соцсетях ,"вырвав из контекста", он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в центре Москвы.