Последние американские военные улетели из аэропорта Кабула. Историческое фото

7 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бойцы "Талибана" вошли в аэропорт Кабула рано утром во вторник. Многие были в брошенной американской экипировке.

Последний военный рейс США улетел из аэропорта Кабула, ознаменовав конец 20-летней войны - самой продолжительной из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты.

Американские официальные лица заявили, что военно-транспортный самолет C-17 вылетел с послом США на борту после полуночи по местному времени во вторник.

Дипломатическая миссия по оказанию помощи тем, кто не смог уехать до установленного срока, будет продолжена.

Последний самолет поставил точку в продолжительной и затратной военной операции, завершившейся тем, что США вернули Афганистан тем самым исламистам, с которыми они боролись с 2001 года.

Автор фото, Getty Images

Генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США, последним вошел в последний самолет. За минуту до полуночи по местному времени в понедельник борт вылетел из Кабула.

Фото Донахью напоминает другую историческую фотографию: снимок советского генерала Бориса Громова, замыкающего колонну бронетехники через мост Дружбы на границе Афганистана и СССР в 1989 году.

На фотографии Донахью одет в полную боевую экипировку, на шлеме - очки ночного видения, в руке - винтовка, взгляд сосредоточен и не выражает никаких эмоций. Ему еще предстоит покинуть Афганистан.

На фотографии генерала Громова, командующего 40-й армией Советского Союза в Афганистане, не видно оружия. Он идет рука об руку со своим сыном по мосту через Амударью с букетом цветов в руке.

Автор фото, Getty Images

Правда, вспоминая о выводе войск, Громов впоследствии рассказывал, что первыми его словами на родной земле стала матерная ругань: "Попросил встречавшего меня на мосту тележурналиста Михаила Лещинского выключить камеру и выругался матерно в адрес тех, кто начал войну, которую мне пришлось расхлебывать и заканчивать. Накипело".

Массовая эвакуация из Кабула началась 14 августа, когда талибы захватили практически всю страну и стояли у ворот Кабула. "Талибан" в России признан запрещенной и террористической организацией.

Генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования, отвечающего за американские военные операции в регионе, сообщил, что за 17 дней самолеты США и их союзников эвакуировали в общей сложности более 123 тысяч мирных жителей - в среднем более 7500 гражданских лиц в день.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эвакуацию "масштабным военным, дипломатическим и гуманитарным мероприятием" и одним из самых сложных, которые когда-либо выполняли США.

"Началась новая глава - сказал он. - Военная миссия окончена. Началась новая дипломатическая миссия".

По словам Блинкена, "Талибану" еще только предстоит заслужить свою легитимность, и судить об этом мировое сообщество будет по тому, в какой степени новый режим выполнит свои обязательства по обеспечению свободного передвижения гражданского населения в страну и из нее, защитит права всех афганцев, включая женщин, и не позволит террористическим группам занять новый плацдарм на территории Афганистана.

США приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле, перенеся операции в столицу Катара Доху, но продолжат помогать гражданам США, желающим покинуть Афганистан, отметил Блинкен.

Президент Джо Байден в кратком заявлении поблагодарил всех, кто участвовал в операции по эвакуации за последние 17 дней, и сказал, что он обратится к нации позже во вторник.

После ухода западных войск талибы заняли здания кабульского аэропорта, в том числе ангар с вертолетами "Чинук", по-видимому, оставленными американцами. Некоторые бойцы были одеты в брошенную военную форму и снаряжение армии США.